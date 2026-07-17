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Luis de la Fuente - Spain 2026Getty
علي رفعت

استفزاز إسباني؟.. دي لا فوينتي: "لا نعرف العنف".. ولابورت: "رأينا أشياء غريبة مع الأرجنتين"

إسبانيا ضد الأرجنتين
إسبانيا
الأرجنتين
كأس العالم
ليونيل ميسي
لامين يامال
ايميريك لابورت
لويس دي لا فوينتي

المعسكر الإسباني يرفع درجة الاستعداد لنهائي ميامي بمطالبات حازمة لطاقم التحكيم، وسط كواليس هادئة داخل غرفة الملابس وثقة بانفجار يامال.

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب نهائي كأس العالم لعام 2026، حيث يشهد المشهد الختامي صدامًا بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين.

وقبيل ساعات من الموقعة المصيرية، فرضت القضية التحكيمية ونبرة التحذير من الخروج عن النص التكتيكي نفسها على تصريحات المعسكر الإسباني.

حيث وجه المدير الفني لويس دي لا فوينتي رفقة صخرة دفاعه إيميريك لابورت رسائل حازمة ركزا فيها على ضرورة ضبط الطاقم التحكيمي السلوفيني للمباراة والحد من الخشونة لضمان الحفاظ على الهوية الفنية للماتادور.


  • دي لا فوينتي يحذر من فخ الاستفزازات

    طالب المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي عناصر فريقه بالتركيز التام داخل المستطيل الأخضر وتجنب الصراعات الجانبية مع لاعبي التانجو لحصد اللقب العالمي الغالي.

    وقال دي لا فوينتي لصالح "TVE": "لدينا إمكانات كروية هائلة، ولكن هناك سيناريو واحد لن نشعر فيه بالراحة على الإطلاق، وهو الدخول في الجدال والاستفزازات".

    وأضاف عن أسلوب المنافس وطريقة لعب الماتادور: "أنا لا أقول إن الأرجنتين تفعل ذلك، ولكننا ببساطة لا نعرف كيف نلعب بهذا الأسلوب، نحن نعرف فقط كيف نقدم كرة قدم جيدة، وعندما نمتلك الكرة، فإننا نمنح المعنى الحقيقي للفكرة التكتيكية التي نريد تطويرها وتطبيقها".

    وعن الطريقة الدفاعية والتحول الهجومي السريع للفريق قال: "عندما لا نمتلك الكرة، نكون منضبطين للغاية وعدوانيين للغاية في الضغط، حيث نهاجم الخصم كثيرًا لاستعادة الكرة بسرعة والارتداد للهجوم المضاد، وهذه هي نقطة قوتنا الحقيقية".


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  • لابورت يطالب بحزم تحكيمي صارم لوقف اندفاع لاعبي التانجو


    في السياق ذاته، وضع مدافع الماتادور المخضرم إيميريك لابورت عبئًا على طاقم التحكيم بقيادة السلوفيني سلافكو فينتشيتش، مشيرًا إلى رصد تصرفات غريبة من لاعبي الأرجنتين تم التغاضي عنها في الأدوار السابقة.

    وقال لابورت لصحيفة "ماركا": "لا تقلقني العدوانية على الإطلاق في إطار كرة القدم، وإذا كانت مقبولة والحكم يقوم بعمله، فليس لدي أي مشكلة، ولكن صحيح أننا في المباريات الأخيرة رأينا أشياء أدهشتنا كثيرًا، وأفعالاً تم السماح بمرورها، خاصة مع الأرجنتين، وهو فريق يترك الكثير من الرسائل القوية خلف تدخلاته".

    وأضاف عن دور الصافرة المنتظرة في إدارة النهائي الكبرى: "مثل هذه التصرفات لا ينبغي السماح بها في كرة القدم، خاصة في المسابقات الكبرى، لأنها يمكن أن تزعزع استقرارك وتثير غضبك، وجزء من عمل الحكم هو السيطرة على هذه الأمور حتى لا تضيع منه المباراة، وإذا تمكن لاعب أو اثنان من فعل ذلك، فستتحول المباراة إلى فوضى عارمة، ونحن منذ بداية البطولة كنا فريقًا نبيلًا للغاية، ولدينا عقلية فائزة وحتى نحقق ما نعتقد أنه لنا، لا يمكننا الاحتفال، لكن الصحيح أن الأمر سيعتمد كثيرًا على التحكيم".

    وعن مناقشة هذا الأسلوب العنيف للمنافس داخل غرفة ملابس إسبانيا قال: "نعم، لقد تحدثنا عن ذلك، وما يحدث هو أننا لا نعتمد على أنفسنا في هذا الجانب، ويجب أن يكون هناك شخص يتحكم في هذه الأفعال ويملي أن تكون هذه كرة قدم وليس شيئًا آخر، وأن يمنع لاعبًا أو اثنين من القيام بأشياء معينة".


  • توقعات بجاهزية يامال التامة وإشادة خاصة بعبقرية الأسطورة ميسي


    وعن التوقعات المعقودة على الجناح الشاب لامين يامال وطريقة التخلص من الضغوط قال دي لا فوينتي: "أنا متأكد من أن يامال لا يزال لم يقدم مباراته الأفضل في هذا المونديال ليقدمها ضد الأرجنتين، وهو يحتاج فقط إلى التخلص من القلق والضغوط المحيطة به للاستمتاع باللقاء".

    من جانبه، تحدث لابورت بتقدير شديد عن خطورة قائد الأرجنتين قادمًا من خلفية مواجهات تاريخية سابقة بينهما في الملاعب الإسبانية.

    وقال لابورت: "ميسي أسطورة طوال الحياة، ومنذ الصغر شاهدنا جميعًا مقاطع فيديو له، وفي الحقيقة لدي العديد من المباريات ضده، وهو لاعب كرة قدم لا يصدق وقد استمتعنا به جميعًا، والآن آمل ألا تكون كأس العالم له، بل تكون لنا".

    وأضاف عن القيمة الإضافية لتحقيق اللقب أمام ميسي تحديدًا: "لا يهم من تفوز عليه، فأنا أريد الفوز بكأس العالم، أياً كان الخصم، وبالطبع، عندما تفوز فإنك تهزم أسطورة أخرى من الأساطير، ونحن على بعد تسعين دقيقة من القدرة على تحقيق ذلك، فلماذا لا؟".


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