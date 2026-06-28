استغل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يوم الإجازة الذي حصل عليه منتخب بلاده في مدينة نيويورك الأمريكية لإضافة قطعة فاخرة جديدة إلى مجموعته الخاصة من الساعات بحسب ما ذكرت شبكة "جي إي" حيث قام بشراء ساعة يد بلغت قيمتها مليون دولار ونشرت الشركة المصنعة تفاصيل الزيارة التي قام بها اللاعب شخصيًا إلى المتجر قبل خوض غمار الدور الإقصائي من بطولة كأس العالم المقامة حاليًا.
استغل الراحة.. نيمار يشتري ساعة بمليون دولار قبل مواجهة اليابان الحاسمة!
تفاصيل الصفقة المليونية في نيويورك
شهدت منصات التواصل الاجتماعي انتشارًا واسعًا لمقاطع فيديو وصور تظهر النجم البرازيلي نيمار رفقة جاكوب أرابو مؤسس شركة الساعات والمجوهرات الفاخرة الشهيرة جاكوب آند كومباني.
وأوضح مالك العلامة التجارية أن نيمار الذي يعد صديقًا قديمًا للماركة وحرص على تخصيص جزء من وقت فراغه لزيارة المقر الرئيسي في نيويورك لاقتناء الساعة بنفسه والتقاط الصور التذكارية.
وتأتي هذه الخطوة لتزيد من القيمة الإجمالية لأسطول الساعات الذي يملكه اللاعب والذي يقدر بنحو 10 ملايين ريال برازيلي حيث يشتهر نيمار بعشقه لجمع القطع النادرة والثمينة.
السامبا في المجموعات
تأتي هذه الجولة الترفيهية للاعب في وقت يعيش فيه المنتخب البرازيلي حالة من الاستقرار الفني بعد تجاوزه دور المجموعات بنجاح في الصدارة حيث نجح السامبا في إنهاء المرحلة الماضية بانتصار عريض في المباراة الأخيرة على منتخب إسكتلندا بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.
وشهدت المواجهة تألقًا لافتًا للمهاجم فينيسيوس جونيور الذي سجل هدفين بالإضافة إلى هدف من توقيع ماتيس كونيا بينما شارك نيمار كبديل في الشوط الثاني عند الدقيقة 75 من عمر اللقاء ليطمئن الجماهير على جاهزيته البدنية.
موقف المجموعة وترتيب الصدارة
تربع المنتخب البرازيلي على عرش صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط حصدها من انتصارين وتعادل وحيد حيث استهل مشواره المونديالي بالتعادل الإيجابي أمام المغرب بنتيجة بهدف لمثله ثم حقق فوزًا عريضًا على منتخب هايتي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة قبل أن يختتم اللقاءات بالفوز على إسكتلندا.
وضمنت هذه النتائج صدارة مريحة للبرازيل بفارق الأهداف والنقاط عن أقرب ملاحقيه مما منحه بطاقة العبور المباشرة إلى الأدوار الإقصائية.
استعدادات موقعة ثمن النهائي أمام اليابان
يستعد المنتخب البرازيلي تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لخوض مواجهة مصيرية في الدور ثمن النهائي أمام منتخب اليابان يوم الاثنين المقبل الموافق 29 من شهر يونيو الجاري.