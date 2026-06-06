استغلوا صور مبابي وديمبيلي في إعلانات المراهنات.. أزمة جديدة تضرب المنتخب الفرنسي بعد تصريحات شرقي!

أثارت كلمات شرقي العفوية ردود أفعال سريعة أدت إلى مواجهة مباشرة بينه وبين المدير الفني دييديه ديشان، والذي حرص على عقد جلسة مصارحة مع اللاعب لتوجيهه، قبل أن يخرج ديشان علنًا لتهدئة العاصفة ومطالبة الجماهير بعدم إساءة تفسير الكلمات.

حيث أكد المدرب أن شرقي لم يكن يقصد الغرور أو التقليل من الخصوم بل كان يعبر عن رغبته في الفوز، مشيرًا إلى أن الوصول إلى منصة التتويج يتطلب بالفعل التفوق على الجميع، وأن التركيز الحالي منصب بالكامل على مواجهة أيرلندا الشمالية الودية.



