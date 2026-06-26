استشهدوا بميسي وطالبوا بطرده.. غضب برازيلي رسمي من حكم مباراة اسكتلندا بسبب فينيسيوس!

ظهرت أحداث هذه اللحظة الدرامية في الدقيقة 21 من المباراة الأخيرة للبرازيل ضمن المجموعة الثالثة ضد اسكتلندا. وفي الوقت الذي كانت فيه «السيليساو» متقدمة بهدف سجله فينيسيوس جونيور في وقت سابق، بدا أن نجم ريال مدريد قد ضاعف رصيده التهديفي بعد أن انتزع الكرة من جاك هندري وسددها بهدوء في شباك أنجوس جان.

ورغم أن الحكم سيزار راموس أشار في البداية إلى دائرة الوسط، إلا أن تدخل نظام «فار» أدى إلى إلغاء الهدف بسبب مخالفة مفترضة في مرحلة بناء الهجمة.

وأثار هذا القرار غضبًا فوريًّا على خط التماس من جانب فريق كارلو أنشيلوتي، الذي رأى أن التلامس كان طفيفًا ولم يصل إلى الحد «الواضح والجلّي» المطلوب لإجراء مراجعة بالفيديو. ومنذ ذلك الحين، صعّد رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم من حدة الموضوع بتوجيه رسالة مباشرة إلى رئيس الفيفا جياني إنفانتينو للاعتراض على عدم اتساق التحكيم طوال البطولة.



