أقنع دانييل مالديني الجميع في صفوف لاتسيو. هذا اللاعب الذي سار على خطى والده، والذي انضم في يناير قادماً من أتالانتا، استغل رحيل كاستيلانوس وتواضع أداء الوافد الجديد راتكوف وديا، ليحجز مكانه في التشكيلة الأساسية كلاعب «رقم 9 الكاذب» ضمن الثلاثي الهجومي الكلاسيكي الذي يعتمد عليه ماوريتسيو ساري.





إن عدم إعطاءه أي نقاط مرجعية للمنافسين يحدث فرقاً، وقد أعطى حيوية جديدة للاتسيو الذي فاز في آخر مباراتين في الدوري ضد ساسولو، وبشكل خاص ضد ميلان. ضد الفريق الأسود والأخضر، سجل أول هدف له مع الفريق الأزرق والسماوي، تلاه أداء ممتاز ضد فريقه السابق. الآن، يفكر لاتسيو في مستقبل مالديني استعداداً لفصل الصيف، حيث سيتعين على لوتيتو وفابياني اتخاذ قرار بشأن شراء اللاعب المملوك لأتالانتا.







