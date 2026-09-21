من جانبه، تحدث نايف القاضي، مدافع الأهلي والشباب السابق، عن واقعة حدثت معه بشكل شخصي، أثناء تواجده في معسكر المنتخب السعودي، من أجل تفنيد رواية استبعاد مصعب الجوير بسبب "وجبة طعام".

وروى القاضي، عبر برنامج "في 90"، على فضائية الرياضية السعودية، قصته أثناء التواجد مع المنتخب الأول، في تصفيات كأس العالم 2006، وقبل مباراته ضد أوزبكستان، مع المدرب كالديرون، بقوله "كنا نقيم أنا ورضا تكر في غرفة واحدة، وذات مرة مللنا من طعام المعسكر، فطلبنا وجبة من الخارج، وتناولناها في الغرفة، ففوجئنا بمن يطرق على الباب، ووجدناه فهد المصيبيح، الذي كان أشد إداري في المنتخب، فطلبت منه أن يشاركنا الطعام أولًا قبل أن يصدر أي قرار، وبعدما تناول الأكل معنا، عاتبنا على هذا الخطأ الذي اعترفنا به، ولم نكرره مجددًا".

وتابع "هذا ما يؤكد أنه مستحيل لإداري مثل فهد المفرج، الذي كان لاعبًا سابقًا، ومرّ بظروف كثيرة، أن يقرر استبعاد لاعب بسبب وجبة طعام".

من ناحية أخرى، حذر نايف القاضي ممّا وصفه بـ"المصيبة"، إذا ما كان الاستبعاد لأمر فني، كأن ينظر اللاعب لنفسه بأنه صار كبيرًا، ويرفض تأدية أمور مطلوبة منه في التدريبات، على حد قوله.