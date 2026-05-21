مصطفى محمد لم يُظلم .. حمزة عبد الكريم في كأس العالم لإنصاف العميد والسير على طريق الظاهرة وكاكا وميسي!

رصيد حمزة مع الكبار شبه محدود لعب 9 مباريات رسمية فقط مع الفريق الأول بالأهلي، بمجموع 362 دقيقة ولم ينجح في تسجيل أي أهداف، ولم يشارك ولو لدقيقة واحدة مع المنتخب المصري الأول في أي مباراة رسمية حتى الآن.

ولكن رصيده التهديفي مع مصر تحت 17 لفت أنظار الجميع وعلى رأسهم برشلونة، حيث سجل 12 هدفًا في 19 مباراة، وحصل على الظهور الأول مع نجم الفراعنة السابق أحمد الكاس، الذي ساعده في اتخاذ خطوته الأولى نحو الظهور على رادار النادي الكتالوني.

خطة برشلونة عند التعاقد مع حمزة في الميركاتو الشتوي الماضي من الأهلي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، كانت دمجه مع فريق "برشلونة أتلتيك"، ولكنه ذهب في النهاية للعب مع فريق تحت 19 سنة.

بعد سلسلة من المشاكل البيروقراطية والإجراءات المعقدة وإصابة خفيفة، تمكن اللاعب من الانفجار بتسجيل هاتريك في مباراة تتويج برشلونة بلقب مجموعته الإقليمية في مسابقة الدوري الإسباني تحت 19 سنة، ثم هدف في "الريمونتادا" ضد نادي تينيريفي، ضمن منافسات إياب ربع نهائي كأس الأبطال للشباب.

وسجل حمزة هدفًا آخر ضد هويسكا في مارس الماضي، ليثبت أنه جاء إلى برشلونة ليس لمجرد التجربة، بل ليفرض نفسه ويصبح في الصورة لاقتحام تشكيل المدرب هانزي فليك، مثلما حدث مع باقي شباب النادي، وعلى رأسهم لامين يامال وجافي وباو كوبارسي وغيرهم.

وبالنظر إلى الخيارات الهجومية في مصر عمومًا التي يمكنها تقديم الإضافة في هذا المستوى العالي، سنجدها محدودة جدًا بالنسبة للعميد، حيث قرر الرهان على أقطاي عبد الله مهاجم إنبي، بجوار عمر مرموش وهيثم حسن ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه بالإضافة إلى حمزة نفسه.

وجهة النظر التي تقول إن حمزة لا يمتلك أي خبرة على مستوى الكبار، مما يشكك في جدية الاستدعاء "الآن" لقائمة المونديال تحمل الكثير من المنطق، ولكن يجب الاستسلام لحقيقة أن جودة المهاجمين في الدوري المصري وصلت إلى أسوأ مراحلها على الإطلاق.

وبالنظر إلى المحترفين، لم يكن هناك سوى مصطفى محمد، لاعب نانت الذي كان المهاجم الأول في مصر لفترات، ولكن تراجعه جعل العميد يتجه نحو استبعاده من قائمته المونديالية.