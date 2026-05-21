مصطفى محمد لم يُظلم .. حمزة عبد الكريم في كأس العالم لإنصاف العميد والسير على طريق الظاهرة وكاكا وميسي!

العميد قرر الرهان وهو المسؤول الأول أمام الجميع!

قنبلة مُدوية من العيار الثقيل، فجرها حسام حسن مدرب منتخب مصر، عند الإعلان عن قائمة فريقه الأولية المشاركة في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

أغلب الخيارات كانت منطقية، بعضها صاحبته حالة طفيفة من الجدل، ولكن القرار الذي تصدر المشهد بوضوح كان استبعاد مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، ودخول النجم الشاب حمزة عبد الكريم بدلًا منه.

الخطوة التي اتخذها العميد تم تفسيرها في اتجاهين، الأول هو عدم إيمانه بقدرات مصطفى محمد ومستواه "في الوقت الحالي على الأقل"، والثاني متعلق بحمزة نفسه وما أظهره اللاعب في الفترة الأخيرة سواء مع الأهلي أو منتخبات الشباب والناشئين، وصولًا بتجربته الحالية مع برشلونة.

نعم القائمة أولية وليست نهائية، ولكن أغلب التوقعات تؤكد أن حمزة سيتواجد في المونديال.

هل قدم صاحب الـ18 سنة أوراق اعتماده بالشكل الكافي؟ وماذا يعني هذا الاستدعاء له في الحاضر والمستقبل؟ هذا ما جئنا للحديث عنه!

    انطلاقة مميزة

    رصيد حمزة مع الكبار شبه محدود لعب 9 مباريات رسمية فقط مع الفريق الأول بالأهلي، بمجموع 362 دقيقة ولم ينجح في تسجيل أي أهداف، ولم يشارك ولو لدقيقة واحدة مع المنتخب المصري الأول في أي مباراة رسمية حتى الآن.

    ولكن رصيده التهديفي مع مصر تحت 17 لفت أنظار الجميع وعلى رأسهم برشلونة، حيث سجل 12 هدفًا في 19 مباراة، وحصل على الظهور الأول مع نجم الفراعنة السابق أحمد الكاس، الذي ساعده في اتخاذ خطوته الأولى نحو الظهور على رادار النادي الكتالوني.

    خطة برشلونة عند التعاقد مع حمزة في الميركاتو الشتوي الماضي من الأهلي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، كانت دمجه مع فريق "برشلونة أتلتيك"، ولكنه ذهب في النهاية للعب مع فريق تحت 19 سنة.

    بعد سلسلة من المشاكل البيروقراطية والإجراءات المعقدة وإصابة خفيفة، تمكن اللاعب من الانفجار بتسجيل هاتريك في مباراة تتويج برشلونة بلقب مجموعته الإقليمية في مسابقة الدوري الإسباني تحت 19 سنة، ثم هدف في "الريمونتادا" ضد نادي تينيريفي، ضمن منافسات إياب ربع نهائي كأس الأبطال للشباب.

    وسجل حمزة هدفًا آخر ضد هويسكا في مارس الماضي، ليثبت أنه جاء إلى برشلونة ليس لمجرد التجربة، بل ليفرض نفسه ويصبح في الصورة لاقتحام تشكيل المدرب هانزي فليك، مثلما حدث مع باقي شباب النادي، وعلى رأسهم لامين يامال وجافي وباو كوبارسي وغيرهم.

    وبالنظر إلى الخيارات الهجومية في مصر عمومًا التي يمكنها تقديم الإضافة في هذا المستوى العالي، سنجدها محدودة جدًا بالنسبة للعميد، حيث قرر الرهان على أقطاي عبد الله مهاجم إنبي، بجوار عمر مرموش وهيثم حسن ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه بالإضافة إلى حمزة نفسه.

    وجهة النظر التي تقول إن حمزة لا يمتلك أي خبرة على مستوى الكبار، مما يشكك في جدية الاستدعاء "الآن" لقائمة المونديال تحمل الكثير من المنطق، ولكن يجب الاستسلام لحقيقة أن جودة المهاجمين في الدوري المصري وصلت إلى أسوأ مراحلها على الإطلاق.

    وبالنظر إلى المحترفين، لم يكن هناك سوى مصطفى محمد، لاعب نانت الذي كان المهاجم الأول في مصر لفترات، ولكن تراجعه جعل العميد يتجه نحو استبعاده من قائمته المونديالية.

    هل ينجح الرهان؟

    عندما انتقل حمزة إلى برشلونة، واجهته بعض حملات التشكيك والسخرية، لأنه لم يفعل أي شيء مع الكبار، ولم يتألق سوى مع الشباب، ولكن الرد المناسب على هذه النظرية، هي أن النادي الكتالوني المعروف باكتشافه أفضل المواهب الشابة في العالم، لن يضم النجم المصري بمحض الصدفة أو عن طريق المجاملة.

    حمزة لفت أنظار الكشافين في أوروبا منذ تألقه مع صغار الأهلي ومنتخب مصر تحت 17 سنة، وخصائصه مطلوبة في هذا المستوى العالي، ولعل أبرزها شموليته، والجمع بين القوة الجسمانية والقدرة على الالتحام البدني، بالإضافة إلى حاسته التهديفية المميزة وقدرته على ربط اللعب والمشاركة في عمليات بناء الهجمة.

    لاعب الأهلي المعار لبرشلونة ليس مهاجمًا كلاسيكيًا ينتظر الكرة داخل منطقة الجزاء، بل هو محطة يمكنها مساعدة محمد صلاح وعمر مرموش ومنحهما المساحات اللازمة لاختراق دفاعات الخصوم.

    وقوع مصر في المجموعة السابعة، قد يعطي مساحة لظهور حمزة، حيث من الممكن اللعب بعمر مرموش كمهاجم صريح ضد الخصم الأقوى وهو بلجيكا، مع إمكانية الاستعانة بنجم برشلونة الشاب في المواجهتين الأسهل ضد إيران ونيوزلندا.

    نقطة أخرى يجب الالتفات إليها، هي أن منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، اعتمد على الكرات العرضية والطويلة، في ظل غياب الإبداع اللازم بوسط الملعب والحلول الفردية للاختراق من العمق، وهو ما يمنح حمزة الكثير من الأهمية لتميزه في الكرات الهوائية التي سجل منها هدفًا رائعًا على طريقة كريستيانو رونالدو أمام تينيريفي بكأس الأبطال للشباب.

    في الحقيقة، مصطفى محمد مميز في هذه الخاصية أيضًأ، طوله 1.85 متر، بينما يبلغ حمزة 1.82، ولكن استبعاده لم يكن ظالمًا لو وضعنا في الاعتبار مستوياته الأخيرة مع نانت!


    موسم للنسيان لمصطفى محمد

    قبل الغرق في نظريات المؤامرة، والحديث عن الانتماء للزمالك ورفض اللاعب الانتقال للأهلي أكثر من مرة، يجب الحديث عن ما جرى على أرض الملعب في موسم 2025/2026.

    مصطفى محمد شارك كأساسي في 13 مباراة فقط بالدوري الفرنسي هذا الموسم، وباقي مبارياته كانت كبديل، وسجل 4 أهداف فقط في 24 مباراة بمختلف المنافسات.

    كما يجب الوضع في الاعتبار أن نانت فريق حُسم هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسية، باحتلاله المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري بـ23 نقطة فقط.

    إذن .. نحن هنا أمام لاعب لا يمكنه التواجد كأساسي مع فريق هابط بالدوري الفرنسي، ولا يعيش أفضل فتراته على الإطلاق وفقد الكثير من بريقه ولا يزال عمره 28 سنة.

    وحتى خلال الموسم الماضي، لم يسجل مصطفى سوى 6 أهداف فقط على مدار الموسم في 32 مباراة، مما يعني أن ما يعيشه ليس مجرد صدفة أو أمر عارض، اللاعب مسيرته الاحترافية على وشك الانهيار بشكل مبكر.

    ربما تلقى اللاعب تحذيرًا في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، بعدما شارك كأساسي مرتين فقط وتم تهميشه بشكل واضح، ولكنه لم يرحل عن نانت واستمر ولم يُحسن من مستواه، لتكون النتيجة دخول حمزة بدلًا منه!

    حمزة وطريق الظاهرة وكاكا

    بجانب الحديث عن إمكانية استخدامه في المونديال كمحطة، قد نجد في النهاية حمزة يظهر في البطولة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كبديل فقط ومجرد اسم إضافي بقائمة الفراعنة لتجهيزه لما هو أكبر في المستقبل.

    إمكانية الاعتماد على الثنائي محمد صلاح وتريزيجيه كجناحين وعمر مرموش كمهاجم صريح، تبدو واردة للغاية مع جلوس حمزة على الدكة بجوار أقطاي عبد الله، لعدم جاهزيتهما لهذا الحدث بعد.

    تواجد اللاعب في كأس العالم أيضًا، يزيد من فرصه الاحترافية سواء لو بقى في برشلونة، أو قرر البحث عن فريق آخر بعيدًا عن النادي الكتالوني داخل أوروبا.

    وبالنظر إلى حالة حمزة على وجه التحديد، ربما يكون المهاجم الشاب على موعد لتكرار ما حدث مع بعض أساطير كرة القدم، عندما انضموا لمنتخباتهم في بطولات كأس العالم، ليس للمشاركة، بل لكسر الرهبة والمرور بالأجواء المونديالية الاستثنائية.

    الظاهرة رونالدو نازاريو، عاش تلك التجربة مع البرازيل في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، وعمره وقتها كان 17 سنة فقط، ولم يشارك لأي دقيقة خلال المسابقة، واكتفى بمشاهدة روماريو وبيبيتو من على الدكة "حمزة أيضًا قد يفعل ذلك مع مرموش وصلاح".

    وأما كاكا، فقد تم استدعاؤه عندما كان عمره 20 سنة فقط لمونديال كوريا واليابان 2002، ولعب 18 دقيقة فقط أمام كوستاريكا في البطولة التي حصد فيها السيليساو اللقب، قبل أن يصبح من أساطير بلاده ويلعب لميلان وريال مدريد ويحصل على الكرة الذهبية في 2007.

    وليونيل ميسي كذلك، شارك في كأس العالم 2026 كبديل أمام صربيا ومونتينجرو "عندما كانا دولة واحدة" وهولندا والمكسيك، ولم يشارك ضد كوت ديفوار وألمانيا، والباقي مجرد تاريخ .. لسنا بحاجة للحديث عن ما حدث لليو بعدها.

    فرانكو باريزي، أسطورة الدفاع وأحد أعظم اللاعبين بمركزه على مدار التاريخ، جلس كبديل غير مستخدم في جميع مباريات إيطاليا بكأس العالم 1982 ولم يساهم بأي شيء في تتويج بلاده باللقب، وبعدها صنع التاريخ مع ميلان.

    هل يسير حمزة على خطى هؤلاء؟ إنها ليست محاولة للمقارنة، بل لاستعراض نفس المسار الذي قد يسلكه اللاعب، حسام حسن قرر الرهان وهو وحده من يتحمل المسؤولية في النهاية وسيكون على النجم الشاب إنصافه!