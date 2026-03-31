ارتياح لـ"اللبوات" بعد ضم ليا ويليامسون إلى تشكيلة إنجلترا لمواجهة إسبانيا، مع تمكن سارينا ويجمان أيضًا من استدعاء بيث ميد بعد تعافيها من الإصابة

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت ويليامسون ستكون جاهزة للمباراة ضد إسبانيا، أجابت ويجمان: "نحن نتوقع ذلك. لقد واجهت بعض الانتكاسات البسيطة، لكن بشكل عام، حالتها جيدة جداً. وعندما تلعب، فإنها تقدم أداءً رائعاً. لقد تعاملنا معها بحذر، وكذلك فعل أرسنال، والأهم من ذلك أنها هي نفسها ملتزمة بذلك تماماً. أعتقد أنها ستكون جاهزة، ولهذا السبب أدرجناها في التشكيلة. إنها في حالة جيدة وتستعيد لياقتها. الإصابة الطفيفة التي تعرضت لها ليست بالسيئة، لكنها تحتاج فقط إلى القليل من الوقت".

عودة قائدة "الليونيس" ليست الشيء الإيجابي الوحيد الذي ظهر في تشكيلة ويجمان الأخيرة، التي تم الإعلان عنها صباح الثلاثاء، حيث عادت بيت ميد، زميلة ويليامسون في أرسنال، إلى التشكيلة بعد أن غابت عن معسكر مارس بسبب مشكلة في الساق. وهذا دفعة كبيرة بسبب الغيابات التي تعاني منها إنجلترا في الهجوم.

لا تزال إيلا تون، صانعة ألعاب مانشستر يونايتد التي غابت أيضًا عن فترة مارس، خارج التشكيلة بسبب مشكلة في الورك، كما تم استبعاد آجي بيفر-جونز، مهاجمة تشيلسي، وغريس كلينتون، لاعبة خط وسط مانشستر سيتي، من مباريات الشهر المقبل ضد إسبانيا وأيسلندا. تعاني بيفر-جونز من مشكلة في الكاحل أجبرتها على الغياب عن آخر مباراتين لتشيلسي، بينما لم تلعب كلينتون مع ناديها أو منتخبها منذ ما يقرب من ستة أسابيع.

ميشيل أجيمانغ، المهاجمة الشابة التي كانت بطلة بطولة أمم أوروبا الصيف الماضي، غائبة لفترة طويلة عن الهجوم بعد تعرضها لإصابة مدمرة في الرباط الصليبي الأمامي أثناء لعبها مع إنجلترا ضد أستراليا في أكتوبر الماضي. كما لن تشارك ميسي بو كيرنز في البطولة. كانت كيرنز غائبة لأسباب إيجابية في المعسكر الأخير، بعد أن أعلنت أنها حامل بطفلها الأول. لكن خلال عطلة نهاية الأسبوع، كشفت لاعبة خط وسط أستون فيلا النبأ المفجع بأنها فقدت جنينها.