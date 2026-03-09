Getty
ارتياح بيب جوارديولا بعد أن تجنب رودري عقوبة الإيقاف بسبب انفجاره بعد المباراة الذي كلف نجم مانشستر سيتي غرامة قدرها 80 ألف جنيه إسترليني
لاعب خط الوسط يفلت من الإيقاف بعد تهمة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
وكان اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا قد اتُهم في الأصل بسوء السلوك بعد أن زعم أن المسؤولين لم يكونوا "محايدين" بعد عودة توتنهام المتأخرة. وتضمنت الحادثة التي أثارت الغضب دومينيك سولانكي، الذي سجل هدفًا على الرغم من أنه بدا وكأنه ركل مارك جوي من الخلف. واتخذت اللجنة قرارًا بالإجماع بأن هذا الانفعال لا يستوفي شروط فرض حظر رياضي، مشيرة إلى سجل اللاعب الدولي الإسباني النظيف فيما يتعلق بالسلوك الإعلامي.
تلا انهيار توتنهام خطبة غاضبة
غضب المشجعون في شمال لندن بعد أن تخلى مانشستر سيتي عن تقدمه المريح بهدفين. وفي انتقاد لاذع ضد حكام الدوري الإنجليزي الممتاز ونظام الفيديو المساعد للحكم (VAR)، قال رودري للصحفيين: "أعلم أننا فزنا كثيرًا وأن الناس لا يريدوننا أن نفوز، لكن الحكم يجب أن يكون محايدًا، وبصراحة، هذا ليس عدلًا. هذا ليس عدلًا لأننا نعمل بجد في هذه المواقف، والآن لاتخاذ هذه القرارات، علينا المضي قدمًا. بالطبع عليك أن تعود، لكن في النهاية، عندما ينتهي كل شيء، نشعر بالإحباط لأن المخالفة واضحة جدًا. لقد ركل ساقه وبالطبع مع دفع الكرة، دخلت الكرة في المرمى".
اعتذار كامل صادر عن نجم سيتي
على الرغم من غضبه في البداية، اختار رودري اتباع نهج تصالحي خلال الجلسة، مما ساعد في تخفيض الغرامة المفروضة عليه من 120 ألف جنيه إسترليني. وفي بيان له، قال لاعب خط الوسط: "أود أن أعتذر مرة أخرى عن التعليقات التي أدليت بها خلال المقابلة التي أجريت معي بعد مباراة توتنهام هوتسبير في 1 فبراير 2026. أنا أقبل تمامًا أن كلماتي، كما عبرت عنها، كانت غير لائقة ولم ترق إلى المستوى المتوقع مني كلاعب محترف. أود أن أوضح أنني لم أقصد الإشارة إلى التحيز أو التشكيك في نزاهة مسؤولي المباراة. لطالما كان لدي، ولا يزال، احترام كبير للحكام وللمهمة الصعبة التي يقومون بها في بيئة سريعة الحركة وتحت ضغط شديد.
"لقد أدليت بتعليقاتي في لحظة إحباط بعد نتيجة مخيبة للآمال. بعد التفكير، أدرك أن الكلمات التي استخدمتها كانت سيئة الاختيار ويمكن تفسيرها بطريقة لم أكن أقصدها". كان هذا الاعتراف، إلى جانب تعاونه الكامل وقبوله المبكر للتهمة، عاملاً رئيسياً في قرار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالتنازل عن حظر المشاركة في المباريات.
رحلة برنابيو تلوح في الأفق مع احتدام المنافسة على اللقب
يأتي هذا القرار في لحظة حاسمة بالنسبة لغوارديولا وفريقه. يحتل مانشستر سيتي حالياً المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخراً بسبع نقاط عن المتصدر أرسنال، لكنه يمتلك مباراة حاسمة في جعبته. في حين أن السباق على اللقب المحلي يتطلب أداءً شبه مثالي من الآن فصاعداً، فإن اهتمام الفريق يتجه حالياً إلى المسابقات الأوروبية. يتوجه البطل إلى ملعب البرنابيو يوم الأربعاء لخوض مباراة مثيرة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.
