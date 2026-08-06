ادفع الشرط الجزائي .. راسينج يحبط مساعي برشلونة لضم ساليناس

اصطدمت خطط برشلونة للتعاقدات في الصيف بموقف حازم من راسينج بشأن مستقبل ساليناس. المدافع المراهق، الذي أبهر الجميع بقدرته على اللعب في أكثر من مركز سواء كظهير أيسر أو مدافع في قلب الدفاع، يحتل مكانة عالية في قائمة أهداف الفريق الكتالوني الذي يسعى لتعزيز عمقه الدفاعي.

لكن المدير الرياضي لراسينج، تشيما أراجون، أوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن النادي لن يُجبَر على إبرام صفقة بسعر مخفّض للموهبة البالغ من العمر 19 عاماً، وفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو.

لا تزال الفجوة المالية بين الناديين كبيرة في هذه المرحلة من فترة الانتقالات. فبينما أبدى برشلونة اهتمامه بحسب التقارير من خلال عرض في حدود 6 ملايين يورو، يتمسك راسينج بكامل مبلغ 16 مليون يورو المنصوص عليه في عقد اللاعب.