ادفع الشرط الجزائي .. راسينج يحبط مساعي برشلونة لضم ساليناس

وسط تدفق شائعات الانتقالات وحبل المشد العلني بين الناديين، نال ساليناس إشادة كبيرة على الطريقة التي تعامل بها مع الموقف.
ربما كان كثير من اللاعبين الشباب ليتشتت انتباههم بفعل إغراء كامب نو، لكن أراجون سارع إلى الثناء على موقف الشاب خلال فترة الإعداد للموسم. وأبرز المدير الرياضي أن ساليناس ظل مركزاً على واجباته مع راسينج.
وأشار أراجون إلى أن تطور ساليناس وتفانيه يجب أن ينعكسا على مكانته في النادي، بغض النظر عمّا إذا كان الانتقال سيتحقق في نهاية المطاف أم لا.
وألمح إلى أنه إذا أُغلقت نافذة الانتقالات وبقي ساليناس لاعباً في راسينج، فسيسعى النادي إلى مكافأته بما يليق. وقال أراغون: «إذا بقي، فسيتعين أن ينعكس تطوره على عقده».