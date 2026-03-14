اختيار لامين يامال.. لماذا أدخل نجم برشلونة نفسه في لعبة الانتخابات القذرة؟

شهدت الساعات الأخيرة في مدينة برشلونة حالة من الجدل الواسع عقب خروج النجم الشاب لامين يامال عن صمته المعهود ليعلن انحيازه الكامل في سباق رئاسة النادي.
فقبل أقل من 24 ساعة على توجه أعضاء النادي إلى صناديق الاقتراع قام يامال بنشر صورة تجمعه بالمرشح جوان لابورتا عبر منصات التواصل الاجتماعي متبوعة برموز تعبيرية تعكس الود والثقة المطلقة.
هذا التحرك لم يكن مجرد تصرف عفوي من مراهق يعبر عن إعجابه برئيسه بل كان بمثابة القنبلة الموقوتة التي انفجرت في وجه الحملات الانتخابية المنافسة خاصة وأن اللاعب يمثل حاليًا حجر الزاوية في مستقبل الفريق الكروي.
إقحام لاعب في هذا السن المبكر في معمعة الصراعات الإدارية يعكس حالة من الاستقطاب الحاد التي يعيشها النادي الكتالوني في ظل ظروف اقتصادية ورياضية معقدة للغاية.