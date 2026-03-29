AFP
ترجمه
اختيار "القائد الرائع" خليفةً ليونيل ميسي في المنتخب الأرجنتيني، في الوقت الذي يستعد فيه "أعظم لاعب في التاريخ" للفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية
هل سيكون ميسي ضمن تشكيلة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026؟
ومن المتوقع أن ينضم هذا النجم الأسطوري إلى تشكيلة ليونيل سكالوني، بعد أن عاد إلى المنافسات الرسمية في عام 2026 مع فريق «إنتر ميامي» الفائز بكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم. ويستعيد اللاعب مستواه البدني واللياقة البدنية استعدادًا للمباريات الدولية المحتملة.
ساعد ميسي في قيادة الأرجنتين إلى الفوز بكأس العالم في قطر 2022، ليكمل بذلك مجموعته الرائعة من الميداليات. وقد وصل الآن إلى 197 مباراة دولية و115 هدفاً مع منتخب بلاده، مع وجود فرصة كبيرة لأن يصل - مثل منافسه الأبدي كريستيانو رونالدو - إلى 1000 هدف في مسيرته في مرحلة ما.
- Getty
من سيخلف ميسي في منصب قائد منتخب الأرجنتين؟
ومن شأن المشاركة في بطولة كبرى أخرى أن تساعد في تحقيق هذا الهدف، حيث يُتوقع أن تحقق الأرجنتين نتائج جيدة في سعيها للدفاع عن لقبها. لكن سيأتي يوم لا يكون فيه ميسي متاحًا للانضمام إلى التشكيلة. وعندها، سيكون هناك حاجة إلى قائد جديد ليرتدي شارة القيادة الأكثر شهرة.
هناك العديد من المرشحين المستعدين للمنافسة على هذا الدور، حيث أخبر سافيولا، المهاجم السابق لبرشلونة والأرجنتين، صحيفة ماركا عن من سيختار: «[لياندرو] باريديس يتمتع بشخصية قوية. إنه لاعب أثبت نفسه على مدار السنوات القليلة الماضية ويمكن أن يصبح قائداً رائعاً».
وأضاف عن المرشحين الآخرين الذين يتمتعون بالخبرة المطلوبة لقيادة الأرجنتين: "جوليان [ألفاريز]، [نيكولاس] تاجليافيكو، ديبو [إيمي مارتينيز]، أعتقد أن هذا هو نوع اللاعبين الذين نبحث عنهم".
الأرجنتين مستعدة لمنافسة إسبانيا وإنجلترا وفرنسا
وإذا تم استدعاؤه هذا الصيف، فسيتولى ميسي مهام القيادة. ويعتقد سافيولا أن هذه المسؤولية لن تشكل عبئًا ثقيلًا على عاتق اللاعب رقم 10 المتألق كما كان الحال في السابق، حيث لم يعد هناك ما ينقص هذا المهاجم الأسطوري لتحقيقه.
وأضاف سافيولا عن مشاركة ميسي في الحدث الرئيسي للفيفا للمرة السادسة: "لقد تخلص أخيراً من العبء الثقيل المتمثل في عدم قدرته على الفوز بكأس العالم. الآن سيستمتع بالتأكيد. إنه يريد دائماً الأفضل للأرجنتين، وهذا النوع من اللاعبين يتنافس دائماً ويريد الفوز".
لم تفز أي دولة بكأس العالم مرتين متتاليتين منذ البرازيل في عامي 1958 و1962. وتعتقد الأرجنتين أنها قادرة على كسر هذا الاتجاه في عام 2026، على الرغم من المنافسة الشديدة على اللقب من دول مثل إسبانيا وفرنسا والبرتغال وإنجلترا وألمانيا.
قال سافيولا: "نحن منافسون. لأننا فزنا بالفعل بكأس العالم؛ ولأن لدينا أفضل لاعب في العالم وأحد أفضل اللاعبين في التاريخ.
"عندما تصل إلى القمة، عليك أن تثبت نفسك باستمرار وتكسب الاحترام بصفتك حامل لقب كأس العالم. نأمل أن نلعب ضد إسبانيا في المراحل النهائية من كأس العالم".
- Getty
الرقصة الأخيرة: ميسي ورونالدو ونيمار قد يودعون الساحة
كان من المقرر أن تواجه الأرجنتين إسبانيا، الفائزة ببطولة أمم أوروبا، في نهائي «فيناليسما» لعام 2026 — حيث كان من المحتمل أن يتواجه ميسي ولامين يامال وجهاً لوجه — لكن تم إلغاء تلك المباراة بسبب عدم التوصل إلى موعد ومكان مناسبين.
ستنطلق بطولة كأس العالم 2026 في 11 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو. وقد يتم توديع عدد من الشخصيات البارزة في هذا الحدث، حيث يستعد لاعبون مثل ميسي ورونالدو ونيمار لخوض آخر مبارياتهم.