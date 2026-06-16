اختاروا تشواميني دونًا عن نجوم فرنسا.. التلفزيون البرازيلي يذكر فالفيردي بلكمة غرفة ملابس ريال مدريد!





السبب الرئيسي خلف هذا التفاعل الهائل يعود بالأساس إلى المشادة الجسدية العنيفة التي وقعت بين اللاعبين داخل أسوار فالديبيباس في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي.

وتطورت الأزمة حينها من ملاسنة شفهية في التدريبات إلى اشتباك بالأيدي داخل غرفة الملابس، بعد اتهامات متبادلة بتسريب أخبار الفريق لوسائل الإعلام الإسبانية، وهي المشاجرة التي انتهت بنقل فالفيردي إلى المستشفى جراء إصابة قطعية في الجبهة، مما جعل ظهور وجهي اللاعبين معًا بمثابة نبش في جرح لم يلتأم بعد داخل صفوف ريال مدريد، بالأخص بسبب وضعية صورة تشواميني الهجومية في الإعلان كأنه ملاكم.



