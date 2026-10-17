يأمل إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي في رؤية ملعب الاتحاد مليئًا بالموز القابل للنفخ خلال مباراة السبت ضد إيبسويتش تاون. فقد عاد هذا الرمز الذي يعيد الأذهان إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، في ظل إظهار الجماهير تحديها عقب القرار المالي الصادر عن اللجنة المستقلة.

وقد ثبت أن النادي ارتكب أكثر من 100 مخالفة لقوانين الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن مانشستر سيتي يتمسك ببراءته وتقدّم بالاستئناف.

ويعتقد ماريسكا أن الضغوط الخارجية لم تؤدِّ إلا إلى توحيد الفريق والطاقم وقاعدة الجماهير.