"احضروا الموز!" .. ماريسكا يوجه رسالة شكر إلى جمهور مانشستر سيتي

وأشاد ماريسكا بالدعم البصري القادم من المدرجات، وكشف أن أبناءه الأربعة أنفسهم طلبوا الحصول على موزات قابلة للنفخ. وقال ماريسكا: "إنه أمر جميل جدًا. لم أكن أعرف الحكاية التي تقف خلف الموز، لكنني آمل أن أرى غدًا الكثير من الموز في الملعب".
وأضاف: "أعتقد أن ذلك يخلق جوًا رائعًا للجماهير ولكل من يتواجد في الملعب".
وتابع المدرب: "أعتقد أن روبن [دياش] قال إن الناس لا يحبون أن يفوز مانشستر سيتي، لكننا نحب الفوز. لذا أعتقد أن هذه رسالة جيدة للجميع".
وقال: "أعتقد أنه ربما منذ تلك الضجة، أستطيع أن أرى من وجهة نظري الشخصية أن الجماهير والنادي والفريق أصبحوا أكثر تقاربًا بكل تأكيد".