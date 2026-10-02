"هالاند سيفضل آرسنال على ليفربول" .. حقيقة رحيل نجوم مانشستر سيتي مجانًا بسبب قضية التلاعب المالي

يواجه مانشستر سيتي احتمال رحيل أبرز نجومه في أعقاب النهاية المدوية لتحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز في سلوك النادي المالي.
وقد أشار خبير قانوني بارز الآن إلى أن لاعبين مثل إيرلينج هالاند قد يحق لهم من الناحية الفنية مغادرة ملعب الاتحاد كلاعبين أحرار.
يواجه مانشستر سيتي احتمال رحيل أبرز نجومه في أعقاب النهاية المدوية لتحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز في سلوك النادي المالي.
وقد أشار خبير قانوني بارز الآن إلى أن لاعبين مثل إيرلينج هالاند قد يحق لهم من الناحية الفنية مغادرة ملعب الاتحاد كلاعبين أحرار.
أثار حكم الإدانة الأخير بحق مانشستر سيتي في نزاعه المالي البارز مع الدوري الإنجليزي الممتاز موجة من التكهنات المكثفة حول مستقبل نجومه، فقد وجدت لجنة مستقلة عملاق الاتحاد مذنبًا في 114 من أصل 115 تهمة، مشيرة إلى عدة انتهاكات من بينها ترتيب عقود "صورية" مع شركاء تجاريين بين عامي 2009 و2018.
وألقت تداعيات هذا الحكم التاريخي بظلال من الشك على فورها حول الالتزامات طويلة الأمد للاعبين الأساسيين. ومع إصرار النادي حاليًا على براءته واستعداده لتقديم طعن، فتحت حالة عدم اليقين الباب أمام سيناريوهات غير مسبوقة. وأبرزها أن كبار الأصوات القانونية يدلون بآرائهم حول ما إذا كان بإمكان نجوم مثل هالاند استغلال قانون العمل لتأمين رحيل مفاجئ ومجاني عن ملعب الاتحاد.
وفي حديثه عبر بودكاست Stick to Football، تطرق المحامي الرياضي البارز بول جيلروي، المستشار الملكي، إلى التبعات القانونية على تشكيلة سيتي. وعندما سأله أسطورة آرسنال إيان رايت عما إذا كان اللاعبون غير المطلعين على نشاطات مجلس الإدارة يملكون مبرراً للرحيل، قدّم جيلروي تقييماً صريحاً لحقوق الموظفين.
وأوضح جيلروي: «بالتأكيد، نعم، هذا سؤال جيد، من منظور اللاعبين. كل عقد عمل، سواء أكان لاعب كرة قدم أو شخصاً يعمل في متجر، يتضمن بنداً ضمنياً. بعبارة أخرى، هو غير مكتوب. والبند الضمني الذي نتحدث عنه هنا هو بند الثقة والاطمئنان".
وأكمل: «فإذا كنت أعمل لديك، فيجب أن تتوفر بيني وبينك ثقة واطمئنان كافيان حتى تنجح هذه العلاقة. فإذا لم تثق بي، أو لم أثق بك، أو إذا نعتّني بالكاذب واللص يوم الثلاثاء، فلن أستطيع أن أعمل لديك يوم الأربعاء، إنها الثقة والاطمئنان. والآن، يمكن للاعب أن يقول: ”لقد أخللت ببند الثقة والاطمئنان الضمني. أنت صاحب العمل الذي أعمل لديه، وقد تصرفت بما يخالف هذا البند، وهذا يخوّلني أن أقول إنني أمزّق عقدي وأغادر“».
إن احتمال التعاقد مع مواهب عالمية المستوى دون دفع رسوم انتقال باهظة أثار بطبيعة الحال ردود فعل طريفة، لكنها دالّة، من مقدّمي البودكاست. سأل جيمي كاراجر بخبث عمّا إذا كان بإمكان ليفربول التعاقد مع هالاند مجانًا الأسبوع المقبل، فأجاب جيلروي ببساطة: «نعم، ولم لا؟».
وشارك رايت أيضًا في هذه الفرضيات، ممازحًا بأن القنّاص النرويجي قد يفضّل الانتقال إلى شمال لندن. وعلّق رايت مازحًا: «قد يرغب في القدوم إلى آرسنال، فقط بسبب أصدقائه هناك».
ورغم أن ذلك قيل على سبيل المزاح، فإن هذا الحوار يسلّط الضوء على التحول الهائل الذي سيطرأ على سوق الانتقالات إذا سُمح قانونيًا للاعبي السيتي بفسخ عقودهم.
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تتجه الأنظار الآن بشكل كامل نحو استئناف السيتي الوشيك ضد نتائج اللجنة المستقلة. ويملك النادي مهلة تنتهي يوم الجمعة للطعن رسمياً في حكم الإدانة، وستحدد نتيجة هذه المعركة القانونية في النهاية مدى صرامة أي عقوبات رياضية.
وبالنسبة إلى إنزو ماريسكا وفريقه، يجب أن يبقى التركيز الفوري منصباً على مهامهم داخل الملعب وسط عاصفة غير مسبوقة خارجه. لكن إلى حين التوصل إلى حل نهائي، سيظل شبح احتمال فسخ العقود مخيّماً على النصف الأزرق من مانشستر.