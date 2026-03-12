احتفال مورينيو الأيقوني وخماسية مدريدية .. جوارديولا لا يعرف طعم الريمونتادا وتاريخه الصادم يمنح ريال بطاقة التأهل!

كما اعتدنا من ريال مدريد في أشد الأزمات، الميرينجي يرفض الاستسلام والخضوع لظروفه الحالية، وينتصر على مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

شكوك حول ألفارو أربيلوا؟ غياب كيليان مبابي ورودريجو وغيرهم؟ كل ذلك لا يهم، لأن هناك فيديريكو فالفيردي، النجم الأورجوياني الذي قدم عزفًا منفردًا على ملعب سانتياجو برنابيو مسجلًا ثلاثية في شابك الإيطالي جانلويجي دوناروما.

الشوط الثاني شهد فرصة سانحة للبرازيلي فينيسيوس جونيور من أجل قتل كل شيء، ركلة جزاء قرر تسديدها بطريقة غريبة "مستهترة" لتضيع وسط غضب من عشاق الميرينجي، ولكن هذا المشهد لم يعكر صفو الأمور عمومًا.

فور أن ترك فريق مانشستر سيتي ملعب سانتياجو برنابيو، وشد الرحال عائدًا إلى إنجلترا في حالة من الإحباط والشعور بالفشل، ظهر مصطلح "الريمونتادا" في محاولة لإحياء الأجواء والقضاء على اليأس السائد بين الجميع.

4/0 كانت مستحيلة، و3/0 تبدو صعبة أيضًا، وذلك وفقًا لتاريخ بيب جوارديولا في محاولة العودة وتحقيق الريمونتادا!