محمود خالد

من قلب التاريخ: احتفال باريس العظيم وفرصة ضائعة على الأهلي .. تبرير المسحل لا يكفي والهلال هو الدليل!

باريس تبهر العالم باحتفال لقب دوري أبطال أوروبا..

توج باريس سان جيرمان بالذهب، وصار بطلًا لأوروبا للمرة الثانية تواليًا، والاحتفالات لا تتوقف منذ لحظة ذهاب كرة جابرييل، مدافع آرسنال، في الهواء، أثناء تنفيذه للركلة الجزائية الحاسمة.

أجواء الاحتفال ما بعد التتويج، أفضل من نظيرتها لحظة رفع الكأس، هذا ما نشاهده في فرنسا، حشود غفيرة على جانبي الممر المزدان بألوان باريس سان جيرمان، الأزرق والأبيض والأحمر، إلى برج أيفل، تحضيرات لحفل مبهر بالدي جي، وتغطية مباشرة للحظة وصول الطائرة التي تقلّ بعثة الفريق من بودابست، إلى احتفالات اللاعبين مع الجماهير بالكأس ذات الأذنين.

المشهد الطبيعي لأي فريق يفوز ببطولة قارية، أن يحتفل عبر الحافلات المكشوفة، والمرور بين الحشود الكبيرة في الطريق، ولكن الأمر مختلف في باريس، بتنظيم حفل مبكر عند برج أيفل، يعكس قيمة الإنجاز التاريخي الذي حققته كتيبة لويس إنريكي، والذي سيظل محفورًا على جدران معابد الكرة الفرنسية.

ربما هذا المشهد، يفتح باب المقارنة أمام ما حدث مع الأهلي، على سبيل المثال، بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الثانية تواليًا، فالإنجاز واحد والاحتفال مختلف.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    نظرة على احتفال باريس والأهلي

    كلا الفريقين فاز باللقب القاري مرتين متتاليتين، مع الأخذ في الاعتبار فارق المستوى بين دوري أبطال أوروبا وآسيا، ولكن لنلقي نظرة على طريقة احتفال كليهما باللقب.

    في باريس، اختاروا أن يكون الاحتفال تاريخيًا بكل معنى الكلمة، بالاحتفال مع الجماهير في منطقة شون دو مارس، عند برج أيفل، ثم التوجه إلى قصر الإليزيه، لالتقاط الصورة التذكارية مع الرئيس إيمانويل ماكرون، ومن ثم التوجه إلى ملعب بارك دو برانس، لمواصلة الاحتفالية، في أجواء تاريخية لا تنسى.

    هذا الاحتفال يعكس مدى العبقرية الفرنسية، في استغلال إنجاز التتويج بدوري أبطال أوروبا، لإعطاء صورة حضارية وسياحية كبيرة للبلاد، وهذا ما يتجلى في لقطات برج أيفل والممر الممتلئ بالحشود المحتفلة بإنجاز باريس سان جيرمان، في أجواء تعيد إلى الأذهان، الاحتفال بالمنتخب الفرنسي في كأس العالم 1998 و2018.

    أما عن الأهلي، فإن جماهير الراقي قضت أجواءً رائعة مع لقب النخبة، إلا أن الاحتفالات اقتصرت على السير في حافلة مكشوفة، ومن ثم الاحتفال في ملعب الإنماء بجدة، بعد مباراة الخلود، في الجولة قبل الأخيرة.

    وفي هذا السياق، قال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إن ما تردد حول رفضه طلب خالد الغامدي، رئيس الأهلي، بشأن إقامة احتفالية للفريق بعد تحقيق لقب دوري أبطال النخبة، ليس صحيحًا، موضحًا أنه قال للغامدي: نحن فخورون بالأهلي كفريق سعودي حقق اللقب القاري مرتين، وأنا يهمني ألا يخرج اللقب من السعودية أبدًا، لكن أكبر تكريم وشرف أن يستقبلك ولي العهد، واتحاد القدم لم يسبق له أن أقام حفلًا لأي فريق.

  • Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport

    لماذا لم يحتفل الأهلي على غرار الهلال؟

    وإذا ما وضعنا كلمات المسحل بعين الاعتبار، فإن اتحاد الكرة لم يسبق له أن أقام حفلًا لأي فريق، ولكن ذلك لم يمنع أن هيئة الترفيه، أقامت حفلًا كبيرًا بالهلال، ضمن فعاليات موسم الدرعية، بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا في عام 2019.

    الهلال حينها شهد حفلًا مبهرًا، وكان في استقبال البعثة، بعد العودة من اليابان باللقب، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، مع عدد من رؤساء الهلال السابقين وأعضاء الشرف، فيما توجهت البعثة إلى ميدان الدرعية من أجل الاحتفال اللقب.

    هنا ينبغي القول، إن هذه الاحتفالات لا تعكس فقط قيمة الإنجاز القاري، وإنما تعطي صورة سياحية رائعة، وكأنها رسالة مفادها: من قلب التاريخ، نحتفل بإنجاز الحاضر.

    والسؤال هنا: لماذا لم يحتفل الأهلي على غرار الهلال؟ والإجابة بسيطة، بسبب ضيق الوقت، فالأهلي كان ملزمًا بالاحتفال سريعًا، قبل خوض مباراته التالية في دوري روشن، أمام النصر.

  • هل تتغير الروزنامة؟

    هذا الأمر ينقل إلى ملف آخر: ماذا لو قرر الاتحاد الآسيوي، السير على النظام الأوروبي، وإن أراد إقامة الأدوار الإقصائية بنظام التجمع، فليكن في ختام الموسم، بحيث يكون نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، هو آخر مباراة في الموسم الرياضي؟

    لعل ما يخدم باريس لإقامة ذلك الحفل التاريخي، أنه جاء في ختام الموسم، حيث لا ارتباطات بأية مباراة تالية، ولا معاناة مع ضيق الوقت.

  • كلمة أخيرة..

    ليس على الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن ينظم احتفالية لأي فريق، ولكن لماذا لم يتم تنظيم احتفال بمنجز الأهلي، من قِبل جهة رسمية، كما شاهدنا في وزارة الترفيه مع الهلال، في مكان يعكس الحضارة والتاريخ، سواءً في جدة، أو خارجها.

    الأهلي حقق إنجازًا استثنائيًا، بتتويجه بدوري أبطال آسيا للنخبة، مرتين متتاليتين، إلا أنه اكتفى بالاحتفال مع جماهيره، بذلك المنجز، في ملعب الإنماء، رغم أن مثل هذا الإنجاز، كان بالإمكان أن يتم الاحتفال به، بشكل أفضل يعكس حضارة البلد، ويقدم صورة سياحية رائعة للعالم، ويعكس مدى قيمة هذا المنجز الكبير الذي لا يتحقق كثيرًا في الكرة الآسيوية.