من قلب التاريخ: احتفال باريس العظيم وفرصة ضائعة على الأهلي .. تبرير المسحل لا يكفي والهلال هو الدليل!

توج باريس سان جيرمان بالذهب، وصار بطلًا لأوروبا للمرة الثانية تواليًا، والاحتفالات لا تتوقف منذ لحظة ذهاب كرة جابرييل، مدافع آرسنال، في الهواء، أثناء تنفيذه للركلة الجزائية الحاسمة.

أجواء الاحتفال ما بعد التتويج، أفضل من نظيرتها لحظة رفع الكأس، هذا ما نشاهده في فرنسا، حشود غفيرة على جانبي الممر المزدان بألوان باريس سان جيرمان، الأزرق والأبيض والأحمر، إلى برج أيفل، تحضيرات لحفل مبهر بالدي جي، وتغطية مباشرة للحظة وصول الطائرة التي تقلّ بعثة الفريق من بودابست، إلى احتفالات اللاعبين مع الجماهير بالكأس ذات الأذنين.

المشهد الطبيعي لأي فريق يفوز ببطولة قارية، أن يحتفل عبر الحافلات المكشوفة، والمرور بين الحشود الكبيرة في الطريق، ولكن الأمر مختلف في باريس، بتنظيم حفل مبكر عند برج أيفل، يعكس قيمة الإنجاز التاريخي الذي حققته كتيبة لويس إنريكي، والذي سيظل محفورًا على جدران معابد الكرة الفرنسية.

ربما هذا المشهد، يفتح باب المقارنة أمام ما حدث مع الأهلي، على سبيل المثال، بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الثانية تواليًا، فالإنجاز واحد والاحتفال مختلف.