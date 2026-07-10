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محمود خالد

"غبي وغير واقعي" .. مشجع نرويجي يكشف الخطأ وراء احتفال رفاق هالاند "الأيقوني" في كأس العالم!

النرويج
كأس العالم
إرلينج هالاند

ما الخطأ وراء احتفال التجديف؟

مع كل خطوة يخطوها إرلينج هالاند ورفاقه نحو صنع التاريخ في كأس العالم 2026، يتحول احتفال "الفايكنج" أكثر إلى أيقونة ستروى للأجيال القادمة في المونديال، وإن كان هناك "خطأ منطقي" وراء هذا الاحتفال.

المنتخب النرويجي يواصل كتابة التاريخ، في مشاركته الرابعة، بكأس العالم، بعد تأهله إلى الدور ربع النهائي، لأول مرة، خاصة بعدما قدم هالاند ورفاقه، ملحمة رائعة أمام البرازيل، وتمكنوا من إقصاء السليساو من دور الـ16، بفضل ثنائية نجم مانشستر سيتي.

وبعد كل صافرة نهاية، نجد لاعبي النرويج يجلسون فوق أرض الملعب، وأحدهم يقرع الطبل، فيحتفلون مع الجماهير بإيقاع واحد، بطريقة "التجديف"، التي تعبر عن ثقافة أحفاد الفايكنج، ليتحول هذا الاحتفال إلى ظاهرة أيقونية خالدة في المونديال.

ولكن، هناك من أثبت بوجود خطأ يتعلق بهذا الاحتفال التاريخي، أعرب عنه داخل الملعب، وفسّره خارجه.

  • Erling Haaland Norway 2026 World Cup BrazilGetty

    مسيرة النرويج في كأس العالم

    وكان منتخب النرويج قد تمكن من التأهل إلى دور الـ32، بعدما حلّ وصيفًا في المجموعة التاسعة؛ حيث استهل مشواره في كأس العالم، بفوز عريض على العراق، بنتيجة (4-1)، ثم نجحوا في تجاوز عقبة السنغال، بنتيجة (3-2)، قبل أن يخسروا أمام فرنسا، في مباراة شهدت إراحة النجوم الأساسيين، بنتيجة (1-4).

    ونجح هالاند ورفاقه في قلب تأخرهم إلى فوز أقصى كوت ديفوار من دور الـ32، بنتيجة (2-1)، قبل أن يصنعوا واحدة من كبرى مفاجآت البطولة، بالإطاحة بالمنتخب البرازيلي، صاحب النجوم الخمس، من ثمن النهائي، بنتيجة (2-1).

    وعلى المستوى الشخصي، فإن إرلينج هالاند، تمكن من التسجيل في جميع المباريات التي شارك بها في كأس العالم، قبل الوصول إلى ربع النهائي، حيث سجل هدفين ضد كلٍ من العراق والسنغال والبرازيل، وهدف أمام كوت ديفوار.

    وبات هالاند منافسًا شرسًا على لقب هداف كأس العالم 2026، مع وصوله إلى سبعة أهداف، ليصبح على بعد هدف وحيد من معادلة الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي، صاحبي الـ8 أهداف.

    وضرب منتخب النرويج، موعدًا مع إنجلترا، في ربع نهائي مونديال أمريكا الشمالية، فيما يتأهل الفائز إلى نصف النهائي، ليواجه الفائز من الأرجنتين ضد سويسرا.

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  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مشجع وصفه بـ"احتفال غبي"

    وبينما كانت الجماهير النرويجية تحتفل بطريقة "التجديف" في المدرجات، شوهد أحدهم وهو يجلس صامتًا، ويرفض أن يحاكي هذا الاحتفال، خلال الفوز على السنغال، في الجولة الثانية.

    وانتشر مشهد المشجع "إميل لابن"، على نطاق واسع، صاحب القميص النرويجي الذي جلس ساكنًا بينما كان المحيطون به يجدفون.

    هذا الاحتفال الذي صار الجميع يؤدونه في الحانات والمدرجات، ووسائل النقل، للتعبير عن تراث أسلاف الفايكنج البحريين، وتضامن معه السياسيون النرويجيون، وصف بـ"الغبي وغير المنطقي".

    وعنه، قال لابن لقناة سكاي نيوز، إن الفايكنج كانوا يعبرون المحيط الأطلسي ولم يجدفوا، وهذا التجديف كان في الأنهار وأشياء من هذا القبيل، مبديًا انزعاجه أيضًا بشأن الأغنية التي أصدرها المشجعون مع احتفالهم، بترديد "سنجدف عبر المحيط الأطلسي".

    ورد مقدم برنامج سكاي نيوز، بسؤال إلى المشجع، "أليس كل هذا مجرد وسيلة للمتعة؟"، ليعلق لابن "يمكنك قول ذلك، ولكن عندما أصدروا الفيلم، وجدته غبيًا، وأردت أن أظهر أنني لا أقدر على تأديته، وأعتقد أن رسالتي وصلت".


  • احتفال مثير للجدل

    وفي هذا السياق، أشار موقع "ديلي ميل"، إلى غرابة تمسك جماهير النرويج، بتراث الفايكنج، في احتفالاهم، خاصة وأنه يعود إلى محاربين يشنون غارات من أجل السرقة والنهب.

    ورغم ذلك، إلا أن منتخب النرويج خطف الأنظار منذ بداية البطولة، بإبداعاتهم التي بدأت من خلال الصورة التذكارية التي تم التقاطها للاعبين، من قِبل المصور البريطاني ديفيد بارو، والذين تخلوا عن الصورة "الرسمية" بالبدل، المتعارف عليها قبل كأس العالم، وحرصوا على ارتداء أزياء محاربي الفايكنج، مع خلفية تعبر عن البحار.

    ورغم ذلك الجدل، إلا أنه لم يمنع من تحول احتفال النرويجيين إلى محل حديث عالمي، خاصة مع مواصلة تقدم كتيبة ستال سولباكين، في رحلة المونديال، والوصول إلى ربع النهائي لأول مرة.

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