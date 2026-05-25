احتفالات صاخبة وقفز في الهواء.. كيف تلقى نجم برشلونة خبر الاستدعاء لكأس العالم؟!

كان عدد من عناصر النادي حاضرين ليشهدوا ويشاركوا جافي فرحته الغامرة بعد تأكيد انضمام لاعب الوسط إلى التشكيلة النهائية للمنتخب الإسباني المشاركة في كأس العالم 2026. بالنسبة لجافي، يمثل هذا الإعلان التقدير النهائي بعد موسم اتسم بعملية إعادة تأهيل صارمة. فقد غاب اللاعب المقاتل البالغ من العمر 21 عامًا عن جزء كبير من الموسم بعد إصابة مدمرة في الركبة استلزمت إجراء عملية جراحية، مما جعل مشاركته في كأس العالم 2026 موضع شك لعدة أشهر.

على الرغم من غيابه، تمكن جافي من إقناع مدرب المنتخب الوطني لويس دي لا فوينتي بأنه جاهز لمواجهة المتطلبات البدنية لبطولة كبرى، وذلك بفضل مستواه منذ عودته إلى قلب خط وسط البلوجرانا.