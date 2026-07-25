اجتماع فالديبيباس يحسم "انفصال" فينيسيوس عن ريال مدريد.. وترقب من آرسنال!

تتجه الأنظار بقوة نحو الاجتماع الحاسم والمقرر عقده يوم الإثنين في المدينة الرياضية "فالديبيباس"، حيث من المتوقع أن يعقد الجناح البرازيلي جلسة مصيرية مع مسؤولي ريال مدريد فور عودته من الإجازة.

ووفقًا لما أوردته شبكة "ذا أثلتيك" وصحيفة "آس"، فإن هذه المحادثات ستحدد بشكل نهائي مستقبله ووضعية تجديد عقده الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2027. يمثل هذا الملف النقطة المحورية في القضية بأكملها، حيث شهدت الأشهر الماضية مسلسلات من الشد والجذب بين النادي وممثلي اللاعب. وتدرك إدارة نادي آرسنال هذا الوضع المعقد جيدًا، وتراقب عن كثب نتائج هذا الاجتماع الذي سيبنى عليه قرار تقديم عرض رسمي لا يقاوم، أو انسحاب النادي اللندني حال نجاح الملكي في تأمين بقاء جوهرته.