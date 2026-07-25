يسعى نادي آرسنال الإنجليزي بكل قوته لحسم صفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مستغلًا تعثر مفاوضات تجديد عقده، في وقت يركز فيه ريال مدريد جهوده لضم يان ديوماندي.
اجتماع فالديبيباس يحسم "انفصال" فينيسيوس عن ريال مدريد.. وترقب من آرسنال!
اجتماع الحسم في فالديبيباس
تتجه الأنظار بقوة نحو الاجتماع الحاسم والمقرر عقده يوم الإثنين في المدينة الرياضية "فالديبيباس"، حيث من المتوقع أن يعقد الجناح البرازيلي جلسة مصيرية مع مسؤولي ريال مدريد فور عودته من الإجازة.
ووفقًا لما أوردته شبكة "ذا أثلتيك" وصحيفة "آس"، فإن هذه المحادثات ستحدد بشكل نهائي مستقبله ووضعية تجديد عقده الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2027. يمثل هذا الملف النقطة المحورية في القضية بأكملها، حيث شهدت الأشهر الماضية مسلسلات من الشد والجذب بين النادي وممثلي اللاعب. وتدرك إدارة نادي آرسنال هذا الوضع المعقد جيدًا، وتراقب عن كثب نتائج هذا الاجتماع الذي سيبنى عليه قرار تقديم عرض رسمي لا يقاوم، أو انسحاب النادي اللندني حال نجاح الملكي في تأمين بقاء جوهرته.
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آرسنال يتحفز لخطف فينيسيوس
حددت إدارة "الجانرز" اللاعب كهدف استراتيجي لرفع جودة الفريق وزيادة قوته الهجومية، إيمانًا منها بأن اللحظة الحالية هي الأنسب للتحرك في ظل عدم وضوح الرؤية في العاصمة الإسبانية. يعتبر المدرب ميكيل أرتيتا أن فينيسيوس هو القطعة الناقصة لتحقيق دوري أبطال أوروبا، خاصة بالنظر إلى أرقامه المبهرة منذ انضمامه في 12 يوليو 2018، حيث خاض 375 مباراة، مسجلًا 128 هدفًا ومقدمًا 100 تمريرة حاسمة.
كما يمتلك البرازيلي سجلًا استثنائيًا يضم التتويج مرتين بدوري الأبطال، وثلاث مرات بالدوري الإسباني، وكأس العالم للأندية مرتين، والسوبر الأوروبي مرتين، وكأس إنتركونتيننتال، إلى جانب كأس إسبانيا وثلاث كؤوس سوبر محلي، ليصبح الخيار المفضل لقيادة هجوم النادي الإنجليزي في المواعيد الكبرى.
تأثير صفقة ديوماندي
تتزامن هذه التطورات المثيرة للاهتمام مع انشغال إدارة النادي الإسباني بحسم عملية انتقال اللاعب يان ديوماندي، وهي صفقة تبدو منفصلة ظاهريًا ولكنها تحمل تأثيرات متبادلة مع مستقبل النجم البرازيلي. زادت التكهنات حول هذه التحركات بعد التصريح البارز لمارتن ديميكيليس، حيث قال بوضوح: "إنه لاعب في لايبزيج، ولكن في كرة القدم كل شيء يمكن أن يحدث".
يلعب آرسنال على وتر قلق مدريد من فقدان نجم حصد جائزة أفضل لاعب في العالم من "فيفا" لعام 2024، ولاعب الموسم في الدوري الإسباني، وهداف البطولات في مناسبتين. ومع أن الفريق اللندني يركز على هذه الصفقة الحلم، إلا أن مصادر تشير إلى دراسته لبدائل هجومية أخرى.
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ماذا يحمل المستقبل؟
ستكون الساعات القليلة القادمة حاسمة في تحديد مسار واحدة من أكبر الصفقات المحتملة في الميركاتو. إذا لم ينجح ريال مدريد في الوصول إلى صيغة نهائية لتجديد العقد خلال قمة فالديبيباس، فإن آرسنال مستعد لإطلاق شرارة المفاوضات الرسمية وتقديم إغراءات ضخمة. الأيام المقبلة ستكشف إما عن استمرار مسيرة البرازيلي التاريخية في مدريد، أو بداية حقبة جديدة في ملعب الإمارات.
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