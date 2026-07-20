"اتفاق سخي" يمهد الطريق.. يورجن كلوب يؤكد اقترابه من قيادة منتخب ألمانيا

أكد كلوب أنه على وشك تولي قيادة المنتخب الألماني بعد التوصل لاتفاق مع "ريد بول" يزيل العقبة الأكبر أمام تعيينه. وقال المدرب البالغ من العمر 59 عامًا، والذي تولى منصب رئيس قطاع كرة القدم العالمية في ريد بول أوائل عام 2025، إن المفاوضات تسير بشكل إيجابي.

وأوضح كلوب أنه رغم الاتفاق على تفاصيل رحيله من ريد بول، إلا أن الإجراءات الرسمية مع الاتحاد الألماني لكرة القدم لا تزال جارية. ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" ألمانيا، قد يتم تقديم كلوب رسميًا كمدير فني جديد لـ "الماكينات" يوم الجمعة في حال الانتهاء من الإجراءات المتبقية، ليمثل هذا التعيين عودته المرتقبة إلى مجال التدريب بعد رحيله عن ليفربول في عام 2024.