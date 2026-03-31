cm grafica nuova de zerbi marsiglia 2025 26 16 9

اتفاق دي زيربي وتوتنهام أصبح حقيقة: تفاصيل الصفقة، ولم يتبق سوى الإعلان

بعد انفصاله عن مرسيليا، أصبح المدرب الإيطالي جاهزاً للانطلاق من جديد. وقد تم التوصل إلى اتفاق لعودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لتولي تدريب توتنهام.

سيكون روبرتو دي زيربي المدرب القادم لتوتنهام. يعود المدرب السابق لمارسيليا، وفقاً لما أورده فابريزيو رومانو، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وسيتولى منصب المدرب على الفور في صفوف «السبورز» في محاولة لتحقيق هدف البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز (يحتل الفريق حالياً المركز الرابع عشر بفارق نقطة واحدة عن المركز الثالث عشر، ملاحظة المحرر).


بعد مفاوضات مكثفة، تمكنت إدارة النادي اللندني في النهاية من إقناع المدرب الإيطالي بقبول عقد ساري المفعول لمدة 7 مباريات متبقية في هذا الموسم بالإضافة إلى 4 سنوات أخرى.


    دي زيربي يتصل، فهل سيستجيب أليساندرو نيستا؟


    كتبت صحيفة توتوسبورت أن دي زيربي يحاول إقناع نستا بالانضمام إليه في لندن كمساعد له في الجهاز الفني لتوتنهام: وهي شائعة لم يتم تأكيدها حتى الآن على الأقل.


    المدافع السابق لميلان ولازيو لم يشغل أي منصب تدريبي منذ الموسم الماضي، الذي انتهى بهبوط مونزا إلى دوري الدرجة الثانية: وهو الدوري الذي درب فيه في الماضي فرق ريجيانا وفروزينوني وبيروجيا بعد أن بدأ مسيرته التدريبية في نادي ميامي إف سي في الولايات المتحدة عقب اعتزاله اللعب.


  • سبورز ضد ريز

    بعد انفصاله عن مرسيليا، كان دي زيربي عازماً على عدم قبول أي عروض أخرى هذا الموسم. لكن توتنهام ينجح في تغيير رأيه، محاولاً إعادته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد عامين قضاهما على رأس فريق برايتون.


    يبحث النادي اللندني عن مدربه الثالث هذا الموسم، والرابع خلال العام الماضي. في الواقع، على الرغم من الفوز بدوري أوروبا، تم استبدال أنجي بوستيكوغلو بتوماس فرانك، الذي حل محله إيغور تودور، الذي يغادر الآن الفريق وهو في المركز الرابع من القاع في الترتيب، على بعد نقطة واحدة فقط من منطقة الهبوط.


    دي زيربي يوافق الآن على الانضمام إلى توتنهام، الذي يعرض عليه عقداً لمدة 5 سنوات بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني في الموسم، بالإضافة إلى مكافأة عند التوقيع ومكافأة في حالة البقاء في الدوري.


