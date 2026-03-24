Goal.com
مباشر
goretzka(C)Getty Images
Emanuele Tramacere

ترجمه

اتصل ميلان بغوريتزكا. إنه معجب بإيطاليا، وأرسنال وتوتنهام وأتلتيكو هم المنافسون

ميلان
ليون غوريتسكا
انتقالات
أتلتيكو مدريد
آرسنال
توتنهام هوتسبير
إنتر
يوفنتوس

لا يزال ليون غوريتزكا هدفاً ملموساً لميلان في سوق الانتقالات الصيفية، وتستمر المفاوضات.

لاعب وسط يتمتع بقوة بدنية كبيرة، ولديه موهبة التسجيل، وقادر على اللعب في مركز الجناح أو صانع الألعاب إذا ما قرر مودريتش الاعتزال. يعمل ميلان في سوق انتقالات لاعبي الوسط بهدف كبير وطموح. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه نادي «فيا ألدو روسي» للاعب الوسط الألماني ليون غوريتزكا، الذي تنتهي صلاحية عقده مع بايرن ميونيخ في نهاية الموسم، وبالتالي سيكون متاحًا للانتقال مجانًا.


وكما أشارت صحيفة بيلد، فقد اتصل النادي الروسونيري مباشرة باللاعب ومحيطه، لكن المنافسة اليوم كبيرة، كما أن تفاصيل الصفقة ليست سهلة الإدارة على الرغم من أن اللاعب السابق في شالكه 04 قد أبدى استعداده للانضمام إلى الدوري الإيطالي.


  الاتصال

    وفقًا لما أورده الصحفي كريستيان فالك من صحيفة «بيلد» لموقع «ميلان نيوز»، فإن اهتمام ميلان به أمر حقيقي، وقد دفع النادي إلى الاتصال باللاعب عبر وكلائه. ويقدره أليجري سواء لأسلوب لعبه أو للخبرة الدولية التي سيضيفها إلى غرفة الملابس.

    إعلان

  مشكلة الأرقام

    المشكلة الأهم تتعلق بمبلغ الراتب وشروط الانتقال المجاني (العمولات والمكافآت عند التوقيع). يحصل غوريتزكا في بايرن ميونيخ على حوالي 17/18 مليون يورو إجمالي في الموسم، وسيكون المبلغ الذي سيحصل عليه في ميلانو أقل من ذلك بأي حال من الأحوال. الطلب المقدم هو راتب سنوي قدره 7 ملايين يورو + 3 ملايين يورو كمكافآت، مع إضافة مكافأة كبيرة عند التوقيع تبلغ 10 ملايين يورو.

  المنافسة شديدة، لكنه يفتح الباب أمام الدوري الإيطالي

    وفقاً لما أورده موقع «فالك» اليوم، فإن المنافسة على ضم غوريتزكا لا تأتي بقدر كبير من الأندية الإيطالية الأخرى، بل من الخارج حيث يتصدر أرسنال القائمة، بعد أن حاول التعاقد معه بالفعل في يناير الماضي، إلى جانب توتنهام وأتلتيكو مدريد. لكن ما تؤكده صحيفة «بيلد» هو أن لاعب الوسط أبدى استعداده للانتقال إلى الدوري الإيطالي، وهو الدوري الذي يود اللعب فيه. ومع ذلك، قد يكون أتلتيكو مدريد المنافس الأكثر خطورة لميلان خلال الصيف.