اتصل ميلان بغوريتزكا. إنه معجب بإيطاليا، وأرسنال وتوتنهام وأتلتيكو هم المنافسون

لاعب وسط يتمتع بقوة بدنية كبيرة، ولديه موهبة التسجيل، وقادر على اللعب في مركز الجناح أو صانع الألعاب إذا ما قرر مودريتش الاعتزال. يعمل ميلان في سوق انتقالات لاعبي الوسط بهدف كبير وطموح. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه نادي «فيا ألدو روسي» للاعب الوسط الألماني ليون غوريتزكا، الذي تنتهي صلاحية عقده مع بايرن ميونيخ في نهاية الموسم، وبالتالي سيكون متاحًا للانتقال مجانًا.





وكما أشارت صحيفة بيلد، فقد اتصل النادي الروسونيري مباشرة باللاعب ومحيطه، لكن المنافسة اليوم كبيرة، كما أن تفاصيل الصفقة ليست سهلة الإدارة على الرغم من أن اللاعب السابق في شالكه 04 قد أبدى استعداده للانضمام إلى الدوري الإيطالي.



