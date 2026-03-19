أوضح مدرب المنتخب الألماني جوليان ناجلسمان تفاصيل اتصالاته مع دنيز أونداف الذي عاد للانضمام إلى المنتخب الوطني.
ترجمه
"اتصل بي أولاً قبل الترشيح": يوليان ناجلسمان يوضح الأمر بشأن اتصاله بمهاجم شتوتغارت دنيز أونداف
"لا يمكن ترك مهاجم يتمتع بمثل هذه الإحصائيات - سواء في الأهداف أو التمريرات الحاسمة - في المنزل"، أكد ناجلسمان في مؤتمره الصحفي بعد ظهر يوم الخميس، موضحًا في البداية أنه لم يكن أمامه خيار آخر، نظرًا للمستوى الحالي الذي يقدمه أونداف، سوى استدعاء مهاجم شتوتغارت للمباريات الدولية المقبلة للمرة الأولى منذ يونيو من العام الماضي. وأضاف مدرب المنتخب الألماني أن أونداف تلقى منه في ديسمبر "ملاحظات حول ما يجب عليه فعله، بخلاف تسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة، لكي يلفت الانتباه أكثر".
بسبب مستواه الرائع، تم استجواب أونداف مرارًا وتكرارًا في الأسابيع الماضية حول عودته إلى منتخب ألمانيا. وفي هذا الصدد، تصدر اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا عناوين الصحف من خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد"، كشف فيها أنه لم يعد على اتصال مع ناجلسمان منذ العطلة الشتوية. "ليس عليه أن يتحدث معي. أدليتي واضحة على أرض الملعب. أحاول أن أريه ذلك. طالما أنني أسجل الأهداف، سيكون من الصعب تجاوزه"، قال أونداف في أوائل مارس.
في غضون ذلك، أكد ناجلسمان أن "كل شيء على ما يرام" بينه وبين نجم شتوتغارت. ولم يكن أونداف منزعجًا على الإطلاق من عدم اتصال مدرب المنتخب الألماني به بين الحين والآخر. "اتصل بي مرة أخرى عند الترشيح، فأنا أعرف ما يجب فعله"، هكذا أكد له أونداف.
- Getty
يتمتع دينيز أونداف حالياً بفرص جيدة للحصول على مكان أساسي في كأس العالم
لم يتم اختيار أونداف في آخر ثلاث دورات استدعاء للمنتخب. ففي شهري سبتمبر وأكتوبر، أبعدته إصابة بتمزق في الرباط الداخلي للركبة عن الملاعب. وفي نوفمبر، عاد أونداف إلى لياقته البدنية واستعاد مستواه بسرعة بعد فترة التعافي من الإصابة، لكن ناجلسمان لم يختاره في ذلك الوقت.
وهكذا خاض أونداف آخر مبارياته الدولية الست حتى الآن (ثلاثة أهداف) في أوائل يونيو 2025، عندما شارك في الشوط الثاني من مباراة تحديد المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية ضد فرنسا. على الرغم من غيابه الطويل، فإن أونداف لديه فرص جيدة، حسب الوضع الحالي، ليكون ضمن التشكيلة الأساسية لألمانيا في مركز الهجوم خلال كأس العالم في الصيف.
وإذا حافظ على مستواه في الأسابيع المقبلة، فقد يفضل ناجلسمان أونداف على المهاجمين الآخرين المرشحين لمباريات مارس الدولية. يمر نيك وولتميد بمرحلة صعبة مع نيوكاسل يونايتد، بينما يتعين على كاي هافرتز لاعب أرسنال العودة أولاً إلى أفضل مستوياته بعد مشاكل إصابات طويلة الأمد.
من المرجح جدًا أن يشارك أونداف منذ البداية في المباراة الودية الأولى من بين المباراتين المرتقبتين يوم 27 مارس في بازل ضد سويسرا. وبعد ثلاثة أيام، ستخوض منتخب ألمانيا مباراة ودية أخرى في شتوتغارت ضد غانا. وقبل أن تبدأ كأس العالم لفريق ناجلسمان في 14 يونيو بمباراة المجموعة الأولى ضد كوراكاو، هناك مباراتان وديتان أخريان ضد فنلندا (31 مايو) والولايات المتحدة (6 يونيو).
إحصائيات دنيز أونداف هذا الموسم
المباريات
36
الأهداف
21
تمريرات حاسمة
12