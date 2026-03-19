"اتصل بي أولاً قبل الترشيح": يوليان ناجلسمان يوضح الأمر بشأن اتصاله بمهاجم شتوتغارت دنيز أونداف

"لا يمكن ترك مهاجم يتمتع بمثل هذه الإحصائيات - سواء في الأهداف أو التمريرات الحاسمة - في المنزل"، أكد ناجلسمان في مؤتمره الصحفي بعد ظهر يوم الخميس، موضحًا في البداية أنه لم يكن أمامه خيار آخر، نظرًا للمستوى الحالي الذي يقدمه أونداف، سوى استدعاء مهاجم شتوتغارت للمباريات الدولية المقبلة للمرة الأولى منذ يونيو من العام الماضي. وأضاف مدرب المنتخب الألماني أن أونداف تلقى منه في ديسمبر "ملاحظات حول ما يجب عليه فعله، بخلاف تسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة، لكي يلفت الانتباه أكثر".

بسبب مستواه الرائع، تم استجواب أونداف مرارًا وتكرارًا في الأسابيع الماضية حول عودته إلى منتخب ألمانيا. وفي هذا الصدد، تصدر اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا عناوين الصحف من خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد"، كشف فيها أنه لم يعد على اتصال مع ناجلسمان منذ العطلة الشتوية. "ليس عليه أن يتحدث معي. أدليتي واضحة على أرض الملعب. أحاول أن أريه ذلك. طالما أنني أسجل الأهداف، سيكون من الصعب تجاوزه"، قال أونداف في أوائل مارس.

في غضون ذلك، أكد ناجلسمان أن "كل شيء على ما يرام" بينه وبين نجم شتوتغارت. ولم يكن أونداف منزعجًا على الإطلاق من عدم اتصال مدرب المنتخب الألماني به بين الحين والآخر. "اتصل بي مرة أخرى عند الترشيح، فأنا أعرف ما يجب فعله"، هكذا أكد له أونداف.