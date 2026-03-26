"اضطهاد" اتحاد الكرة للنصر بين الحقيقة والكذب.. مساعدة الهلال أكبر حجة و"3 مبررات منطقية" تقلب الطاولة!

بعدما استعرضنا تفاصيل أزمة عملاق الرياض النصر بالكامل، خلال السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن "حجج" قلعة العالمي، التي تتهم اتحاد الكرة السعودي بـ"التضييق" على النادي.
* أولًا: عدم المشاركة في النخبة الآسيوية
يرى النصراويون أن اتحاد الكرة السعودي، كان يمتلك من القوة الكثير؛ لكي يقنع نظيره الآسيوي، بزيادة مقاعد المملكة في دوري أبطال آسيا "النخبة" إلى 4.
بمعنى أن يُشارك أصحاب "المراكز الثلاثة الأولى" في دوري روشن السعودي، ببطولة النخبة الآسيوية، بشكلٍ طبيعي حسب اللوائح؛ على أن يتم منح مقعد خاص للنادي الأهلي، باعتباره حامل لقب المسابقة القارية في الموسم الماضي.
لكن النصراويون يعتقدون أن اتحاد الكرة، لم يُستخدم قوته وتأثيره داخل نظيره الآسيوي، لكي يُساعد العالمي؛ عكس ما حدث مع نادي الهلال، عندما كان مُهددًا بالحرمان من المشاركة القارية "عامين".
الهلال بعدما انسحب من دوري أبطال آسيا 2020، بسبب تفشي فيروس "كورونا"، كان مهددًا بالحرمان من المشاركة القارية "عامين"؛ لولا تدخل اتحاد الكرة السعودي، الذي أقنع نظيره الآسيوي بإلغاء العقوبة الرياضية والاكتفاء بالغرامات المالية.
* ثانيًا: إقامة مباراة الوصل في الإمارات
قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباراة النصر والوصل الإماراتي، على ملعب الأخير، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا "2".
وحسب صحيفة "الكأس"، يشعر النصراويون بغضب شديد للغاية من هذا القرار؛ حيث يعتقدون أن اتحاد الكرة السعودي، تأخر في تقديم طلب استضافة الأدوار الإقصائية من أبطال آسيا "2" - على عكس النخبة الآسيوية -.
وستستضيف مدينة جدة في المملكة، الأدوار الإقصائية لمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ والتي تُشارك فيها أندية الهلال، الأهلي والاتحاد.
* ثالثًا: تجاهُل تعديل موعد مباراة الاتفاق
وافقت الرابطة السعودية المحترفة على تعديل مواعيد مباريات الهلال والأهلي والاتحاد؛ والتي تسبق مواجهات دور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي.
وتُستأنف الأدوار الإقصائية من النخبة الآسيوية، يوم 13 أبريل القادم؛ وذلك بعد أن تم تأجيلها سابقًا، بسبب الحرب "الأمريكية - الإيرانية" في الشرق الأوسط.
التوجه لتأجيل مباريات الهلال والأهلي والاتحاد، عكس النصر في دوري أبطال آسيا "2" - حتى الآن -؛ من الطبيعي أن يجعل العالمي وعشاقه، يشعرون بـ"التضييق" من اتحاد الكرة السعودي.