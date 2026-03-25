Getty
ترجمه
ابن كريستيانو رونالدو مرشح للانضمام إلى ريال مدريد بعد تدريبه مع أكاديمية النادي
مسار مألوف للجيل القادم
الابن الأكبر للفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية ليس غريباً على ضغوط أكاديميات النخبة الأوروبية، حيث سبق له أن صقل مهاراته ضمن أكاديميات شباب مانشستر يونايتد ويوفنتوس. وعقب انتقال والده إلى نادي النصر في يناير 2023، انضم المراهق إلى صفوف أكاديمية النادي؛ ومع ذلك، فإن انتقاله المحتمل إلى العاصمة الإسبانية سيشكل قفزة كبيرة في مسيرته الاحترافية. وأفادت صحيفة "ذا أثلتيك" أن رونالدو جونيور يتدرب مع ريال مدريد بهدف الانضمام رسمياً إلى أكاديمية النادي.
- AFP
على خطى الأعظم
وإذا تمت هذه الصفقة، فسوف ينضم اللاعب البالغ من العمر 15 عامًا إلى نادٍ يُعد اسم والده فيه مرادفًا للنجاح غير المسبوق والألقاب. خلال مسيرته الأسطورية التي استمرت تسع سنوات في سانتياغو برنابيو، سجل رونالدو 450 هدفاً مذهلاً في 438 مباراة فقط، وحقق أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الإسباني. وبينما يلعب رونالدو الابن في مركز المهاجم - وهو المركز الذي أتقنه والده في مرحلة لاحقة من مسيرته - فإن هذه الخطوة ستؤدي حتماً إلى مقارنات مكثفة مع الرجل الذي لا يزال الشخصية الأكثر شهرة في تاريخ ريال مدريد الحديث.
تحقيق إنجازات على الساحة العالمية
وبصرف النظر عن طموحاته على مستوى النادي، بدأ رونالدو جونيور بالفعل في ترسيخ مكانته كشخصية بارزة ضمن هيكل منتخبات الشباب البرتغالية. فمنذ ظهوره الدولي الأول مع منتخب تحت 15 عامًا في مباراة ضد اليابان العام الماضي، تقدم بسرعة عبر المستويات ليخوض ست مباريات دولية ويسجل هدفه الأول مع منتخب تحت 16 عامًا. وقد حضرت جدته مؤخراً إلى كرواتيا لتشهد خطواته الأولى في كرة القدم الدولية، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الارتباط العميق للعائلة بالمنتخب البرتغالي، حيث يواصل والده البالغ من العمر 41 عاماً قيادة المنتخب الأول برصيد قياسي بلغ 143 هدفاً.
صيف حاسم في مسيرة التطور
سيكون التركيز المباشر لهذا المراهق هو حجز مكان دائم ضمن صفوف فرق الشباب في ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الأوروبي الجديد. ورغم أنه أظهر إمكانات واعدة للغاية في السعودية وعلى الصعيد الدولي، فإن الانتقال إلى فرق ريال مدريد تحت 16 أو تحت 17 عامًا يمثل اختبارًا بدنيًا وتكتيكيًا أكثر صعوبة. وقد يكون تسجيله الرسمي في فالديبيباس الخطوة الأولى المهمة في مسيرة يرجو الكثيرون أن تحذو حذو مسيرة والده الطويلة.