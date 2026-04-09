Vittorio Rotondaro و علي سمير

وُلد بعد يومين من تتويج ميلان بدوري الأبطال .. ابن سيدورف يسجل ظهوره الأول نحو طريق الأضواء!

الظهور الأول في دوري «سيري د» مع ميلان فوتورو لدينزل سيدورف، في خطوة نحو الشهرة والأضواء

قد يمتلك ميلان سييدورف آخر بين صفوفه في المستقبل القريب: في الوقت الحالي دينزل عليه أن يكتفي بدوري الدرجة الرابعة (سيريي د)، حيث خاض للتو أول مباراة له تحت قيادة أودو.

لاعب الوسط البالغ من العمر 18 عامًا هو بالطبع ابن كلارنس، أحد أعمدة ميلان الذي فاز معه بكل شيء على الصعيدين المحلي والدولي بين عامي 2002 و2012.

وجاء الظهور الأول لدينزل سيدورف مع ميلان فيوتورو يوم الأربعاء 8 أبريل، رغم أن النتيجة النهائية لم تكن في صالحه.

  • الظهور الأول مع ميلان فيوتورو

    شارك دينزل سيدورف الدقائق السبع الأخيرة بالإضافة إلى الوقت بدل الضائع من مباراة ريال كاليبينا – ميلان فيوتورو، وهي المباراة التي فاز بها أصحاب الأرض بنتيجة 1-0.

    وقبل ذلك كان قد حظي فقط ببعض الاستدعاءات ضمن المجموعة B من دوري الدرجة الرابعة (سيريي د)، دون أن ينزل إلى أرض الملعب؛ وهو ما حدث بالفعل عصر أمس الأربعاء.

  • من هو دينزل سيدورف؟

    وُلد دينزل سيدورف في ميلانو في 25 مايو 2007، بعد يومين فقط من تتويج ميلان بآخر لقب له في دوري أبطال أوروبا، وكان البطل بالطبع والده كلارنس.

    ابتداءً من فئة تحت 13 عامًا، يواصل الصعود عبر مختلف فرق الناشئين في الروسونيري: هذا الموسم لعب أيضًا مع فريق البريمافيرا، وشارك في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل أمام لاتسيو في 2 نوفمبر.

    كما خاض مباراة أيضًا في منتصف سبتمبر مع فئة تحت 18 عامًا، بمناسبة الفوز 2-1 على أقرانه من ليتشي.


  • التدريب مع فونسيكا

    في الماضي أتيحت لدينزل سيدورف أيضاً فرصة العمل عن كثب مع لاعبي الفريق الأول: كما حدث في 22 ديسمبر 2024، خلال الأيام الأخيرة لباولو فونسيكا كمدرب لميلان.

    وكان المدرب البرتغالي قد استُبدل لاحقاً بمواطنه سيرجيو كونسيساو، الذي قاد رافائيل لياو ورفاقه إلى الفوز بكأس السوبر الإيطالية في المملكة العربية السعودية.

    ظلّ ذلك أقرب احتكاك لـدينزل سيدورف مع «كبار» ميلان، الذي يأمل في المستقبل القريب أن يملأ خانة المباريات التي لعبها أيضاً مع الفريق الأول الروسونيري.

