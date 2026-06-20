ألقى زلاتان إبراهيموفيتش بثقله خلف الولايات المتحدة بعد فوزها على أستراليا بهدفين دون رد، وهو الانتصار الذي ضمن لها تحقيق فوزين متتاليين في كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1930. ويرى المهاجم السابق لنادي لوس أنجلوس جالاكسي أن كتيبة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو تمتلك الزخم والثقة والدعم الجماهيري اللازم للمنافسة على الجائزة الأكبر في عالم كرة القدم.
"ابدأوا في الإيمان".. ترشيح غير متوقع من إبراهيموفيتش لبطل مونديال 2026!
المنتخب الأمريكي يواصل بدايته الرائعة في المونديال
حجزت الولايات المتحدة مقعدها في الأدوار الإقصائية بفوزها 2-0 على أستراليا في مدينة سياتل. وقد ضمن هدف مبكر عكسي من كاميرون بيرجيس ورأسية من أليكس فريمان تحقيق الفوز الثاني على التوالي في البطولة.
يُعد هذا الفوز علامة فارقة للمنتخب الأمريكي، حيث سجل انتصارين متتاليين في كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1930. وقد زادت هذه البداية القوية من حالة التفاؤل حول تشكيلة بوتشيتينو استعداداً للمراحل المتقدمة من المنافسة. وكان إبراهيموفيتش من بين المعجبين بهذا الأداء، حيث دعم أصحاب الأرض لمواصلة مسيرتهم وحتى المنافسة على اللقب.
إبراهيموفيتش يدعم أصحاب الأرض للذهاب إلى أبعد نقطة
في حديثه لشبكة "فوكس سبورتس" عقب المباراة، أشاد إبراهيموفيتش بأداء الولايات المتحدة وحث الجماهير على الإيمان بالفريق. كما سلط المهاجم السويدي الدولي السابق الضوء على أهمية الحفاظ على الزخم خلال البطولة.
وقال إبراهيموفيتش: "إذا لم تكونوا تؤمنون من قبل، سأكررها؛ ابدأوا في الإيمان. لديهم دولة بأكملها تقف خلفهم، وعندما تحظى بهذا الدعم، يصعب التغلب عليك. لقد قدموا أداءً جيداً اليوم. وبصراحة، لم تكن أستراليا تشكل أي تهديد".
وأضاف: "لقد قلتها سابقاً، مهما حدث قبل كأس العالم (لا يهم). المهم هو ما يحدث الآن. في الوقت الحالي، الزخم الذي يمتلكونه هو ما يحتاجون إليه. عليهم فقط الاستمرار في اكتساب الثقة من مباراة لأخرى. المباراة الثالثة، لنرى ما سيحدث الآن، يمكنهم إراحة بعض اللاعبين بعد أن ضمنوا التأهل. الأمور تبدو جيدة".
ورداً على سؤال من المذيعة ريبيكا لو، تطلب إجابة من كلمة واحدة حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على رفع الكأس، أجاب إبراهيموفيتش: "نعم".
بوتشيتينو سعيد بالدعم والأداء
بدوره، ردد بوتشيتينو نفس إشادة إبراهيموفيتش بعد الفوز، مصفقاً للاعبيه وللأجواء الرائعة التي خلقتها الجماهير في سياتل. كما قارن مدرب المنتخب الأمريكي الدعم الذي شاهده في الولايات المتحدة بذلك الموجود في وطنه.
وقال المدرب الأرجنتيني: "أعتقد أنها كانت مباراة رائعة أخرى، وشوط أول جيد جداً. لقد سيطرنا على المباراة أمام فريق صعب للغاية". وأردف: "كنت أقول بالأمس إن الأرجنتين تمتلك جماهير مذهلة، لكنني أعتقد أننا نضاهي الأرجنتين الآن. جماهيرنا رائعة، وأنا سعيد جداً من أجلهم".
- AFP
التركيز يتحول نحو صدارة المجموعة
على الرغم من ضمان التأهل بالفعل إلى الأدوار الإقصائية، لا يزال أمام المنتخب الأمريكي هدف مهم في مباراته الأخيرة بدور المجموعات ضد تركيا في لوس أنجلوس.
تحقيق الفوز سيضمن لهم صدارة المجموعة وقد يمهد طريقاً أكثر سهولة في مرحلة خروج المغلوب. ومع تزايد الثقة، والدعم الجماهيري الكبير، وتصاعد الزخم، ستسعى كتيبة بوتشيتينو للحفاظ على مستواها المبهر مع الدخول في المراحل الحاسمة من البطولة.