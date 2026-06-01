"التأقلم ليس سهلًا في السعودية": إينيجو مارتينيز يكشف سر رحيله الاستثنائي عن برشلونة .. نصيحة لليفاندوفسكي وحقيقة الغضب من جيسوس!

وحول ما إذا تلقى طلبًا من روبرت ليفادوفسكي، الذي أعلن عن مغادرة برشلونة، بشأن اللعب في السعودية، قال إينيجو "قد يتلقى عرضًا، ولكن التأقلم هنا ليس بالأمر السهل، صحيح أن الأندية تسهل الأمور، حتى وإن كنت ستنتقل إلى مكان مختلف تمامًا، خاصة عند مغادرة برشلونة، حيث كان كل شيء متوفرًا. عليك أن تكون واضحًا جدًا بشأن ما تريده.
وتحدث مدافع النصر أيضًا عن غرفة ملابس برشلونة، وما إذا كانت تفتقر إلى قائد مثله، معلقًا "اللاعبون صغار السن، صحيح أنهم يتقدمون خطوة بخطوة، ولكن هذا ليس بالأمر الذي يحدث بين عشية وضحاها، لقد رأينا ذلك من قبل عندما اتفقدوا لاعبين أساسيين بسبب الإصابات أو غيرها، لكنهم تمكنوا من تغيير الأمور، أود أن أرى القيادة تستعاد من قبل أشخاص مثل كوبارسي أو بيدري.
وتحدث إينيجو عن ابتعاد رونالد أراوخو لفترة لظروف نفسية، خاصة وأنه (مارتينيز) تخلى عن اللعب في يورو 2020 لأسباب نفسية أيضًا، معلقًا: "هذه أوقات عصيبة، عندما لا يكون عقلك في حالة تركيز، تصبح قدماك أقل تركيزًا، من الجيد اتخاذ هذه الخطوات، لأنه إذا كتمت مشاعرك وانفجرت، فسيكون الأوان قد فات، إذا قرر التوقف، فذلك لأنه شعر بتعب شديد، لم يرغب في الاستمرار لأن الكرة تولد ضغطًا هائلًا، التوقف ضروري للخروج من هذه الدوامة، الضغط كبير في برشلونة.
وأشار إينيجو إلى صعوبة لعب دور الدفاع في برشلونة، واصفًا الأمر بالجنوني، وأضاف "عندما تقدم أداءً جيدًا، لا يوجد شعور أفضل من إجبار الخصم على ارتكاب 10-15 مخالفة تسلل، ثم تستعيد الكرة في مناطق متقدمة من الملعب، وتصنع المزيد من فرص التسجيل، إنه خطر هائل لابد من خوضه، أنت تحت المجهر، تحت أنظار الصحافة، لكننا كنا واضحين أنه إذا فشل أحدنا، فسنفشل جميعًا. تمامًا مثل المهاجم الذي لا يسجل".