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محمود خالد

انضم لتشيلسي واستقبل ثلاثية في 6 ساعات .. ألونسو في ورطة وإيميليانو مارتينيز أنقذه منها أمام برايتون!

فقرات ومقالات
إيميليانو مارتينيز
تشابي ألونسو
تشيلسي
برايتون
الدوري الإنجليزي الممتاز

ماذا قدم ديبو في أولى مباراة مع تشيلسي؟

الثانية عشرة ظهرًا: تشيلسي يعلن صفقة "الأيقونة" إيميليانو مارتينيز، وفي الرابعة عصرًا، نجده يقف عند خط المرمى، في مباراة فريقه أمام برايتون.

مواجهة ملحمية تليق بسمعة الدوري الإنجليزي، تشيلسي ينجو من معركة برايتون بنتيجة (4-3)، في معقل ستامفورد بريدج، ضمن حساب الجولة الثانية من المسابقة.

وتعاقد تشيلسي مع "ديبو" مارتينيز، قادمًا من أستون فيلا، مقابل 7.5 ملايين جنيه استرليني، بحسب ما ذكرته صحيفة "أتلتيك"، فيما انتقل الحارس الأرجنتيني إلى كتيبة تشابي ألونسو، لمدة 3 مواسم، حتى صيف 2029.

هل كان تشابي ألونسو "محقًا" في الدفع بإيميليانو مارتينيز "أساسيًا"، بعد أربع ساعات من إعلان التعاقد معه، في مواجهة برايتون؟ وهل كانت بداية ديبو كارثية؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

  • استنفد بطاريته في نهائي المونديال؟

    كنت قد تحدثت عن إيميليانو مارتينيز، خلال مشاركته مع منتخب الأرجنتين، في نهائيات كأس العالم 2026، بأنه ليس "الرجل الذي يوقف الزمن"، كما ظهر في وثائقي نتفليكس، بصورة كارتونية، حينما كان يقوم بتشغيل الزر في بطنه، عندما يشاهد الكرة قادمة إليه، والذي يوقف الزمن للحظات، وتظل الكرة عالقة في الهواء، فيبدأ عقله في رسم الاتجاهات والنظريات، ويعرف أين تذهب الكرة، ثم يعيد الزر، ليُستكمل الحدث، ويطير نحو الكرة فيتصدى لها.

    إيميليانو أثبت العكس، وكان الأرجنتيني الذي لا يُسأل عن خسارة نهائي المونديال، بعدما قدم أداءً تاريخيًا، بكل معنى الكلمة، وتصدى لـ11 تسديدة، منها خمسة داخل المنطقة، بعيدًا عن هدف فيران توريس الذي قاد إسبانيا للقب.

    نظريًا، بدا إيميليانو وكأنه استنفد بطاريته، في نهائي المونديال، والتي تعاود الشحن تدريجيًا، فهذه هي مباراته الأولى في الموسم، في الوقت الذي يندد فيه الجميع بأن اللاعبين لا يزالون بحاجة لقدر من الراحة والتجهيز بعد كأس العالم، ولكن كيف ظهر بشكل عملي؟

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  • إيميليانو تألق رغم الثلاثية

    من ينظر إلى المباراة من الخارج، يقول إن إيميليانو مارتينيز كان نقطة ضعف في تشيلسي، ويزعم بأنه لا يزال يفتقر إلى حساسية المباريات وخلافه، ولكن الواقع يقول إن أزمة البلوز كانت تكمن في الدفاع، وإن "ديبو" لا يُسأل عن الثلاثية وحده.

    الهدف الأول قد يشوبه سوء تمركز من ديبو، تعامل معه الإيفواري ماليك يالكوي، برد فعل "لحظي" رائع، ولكن "دربكة" الدفاع أمامه، وتمركز يالكوي في تلك اللقطة، يبرئ مارتينيز من تحمل الذنب، أضف إليه الهدف الثاني، الذي جاء بتسديدة باسكال جروس، اصطدمت بقدم جواو بيدرو، وغيرت مسارها، لتمر فوق ديبو إلى الشباك.

    وانظر عزيزي القارئ إلى الهدف الثالث، الذي جاء بانطلاقة من جروس، ثم رأسية لم يتعامل معها أحد من لاعبي تشيلسي، رغم تواجد سبعة منهم داخل منطقة الجزاء.

    الخلاصة أن تشيلسي أظهر سوءًا دفاعيًا اليوم بشكل كبير، مع تواجد الثلاثي ويسلي فوفانا وماكسينس لاكروا، وليفي كولويل، ولولا بعض اللقطات، لحُرم البلوز من النقاط الثلاث.

  • ديبو يحفظ ماء وجه ألونسو

    "امتلاك حارس مرمى بهذه المكانة والشخصية أمر جيد للغاية بالنسبة لنا، أعتقد أنه سيضيف الكثير من الصفات، وأنه متأكد أنه سيؤثر بشكل مباشر"، هكذا فسّر تشابي ألونسو، مجازفته بإشراك إيميليانو مارتينيز، أمام برايتون، فور التعاقد معه.

    الحارس الذي ارتدى قميص الأسطورة جون تيري "26"، تعامل بشكل جيد للغاية مع عرضيات برايتون، حيث تصدى لأكثر من كرة جانبية، فضلًا عن تألق غير عادي من إيميليانو، في التصدي لتسديدة مباغتة من أوليفير بوسكاجلي.

    صاحب الـ33 عامًا، حفظ ماء وجه تشابي ألونسو، وسط سوء الدفاع، وأنقذ تشيلسي من أربع فرص محققة، منها ثلاث داخل المنطقة.

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  • كلمة أخيرة..

    تشابي ألونسو ربح المباراة، بفضل الهجوم المباغت في الدقائق الأولى، تقدم بثلاثة أهداف في أولى 32 دقيقة، من خلال روميو لافيا وبيدرو نيتو وجواو بيدرو، إلى أن جاء الإنقاذ من كول بالمر في الدقيقة 74.

    نقطة قوة تشيلسي تمثلت في العرضيات القادمة من الجانب الأيسر، خاصة هاتو ومورجان روجرز، وجواو بيدرو الذي فعل كل شيء - إيجابي وسلبي - في المباراة، فسجل وصنع وأحرز في مرماه.

    إيميليانو مارتينيز قدم وجوهًا إيجابية في المباراة، وأثبت بأنه بإمكان ألونسو الاعتماد عليه، رغم أن الظواهر التكتيكية، قد تقلق "ديبو" بأن الحفاظ على نظافة شباكه سيكون أمرًا صعبًا، في حالة استمرار الدفاع بهذا الشكل.

    تشيلسي تراجع بشكل غريب أمام ضغط برايتون، الذي استحوذ على المباراة بنسبة 74%، واكتفى بلعبة المرتدّات والمباغتة، فتفوق البلوز في تسديداته "17 مقابل 15"، بينما تساوى الفريقان في التسديدات الست على المرمى.

    أزمة دفاعية يجب على ألونسو التعامل معها، خاصة وأن تواجد مارتينيز يمثل خطوة كبرى للوصول إلى هذا الهدف.

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