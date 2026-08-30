انضم لتشيلسي واستقبل ثلاثية في 6 ساعات .. ألونسو في ورطة وإيميليانو مارتينيز أنقذه منها أمام برايتون!

الثانية عشرة ظهرًا: تشيلسي يعلن صفقة "الأيقونة" إيميليانو مارتينيز، وفي الرابعة عصرًا، نجده يقف عند خط المرمى، في مباراة فريقه أمام برايتون.

مواجهة ملحمية تليق بسمعة الدوري الإنجليزي، تشيلسي ينجو من معركة برايتون بنتيجة (4-3)، في معقل ستامفورد بريدج، ضمن حساب الجولة الثانية من المسابقة.

وتعاقد تشيلسي مع "ديبو" مارتينيز، قادمًا من أستون فيلا، مقابل 7.5 ملايين جنيه استرليني، بحسب ما ذكرته صحيفة "أتلتيك"، فيما انتقل الحارس الأرجنتيني إلى كتيبة تشابي ألونسو، لمدة 3 مواسم، حتى صيف 2029.

هل كان تشابي ألونسو "محقًا" في الدفع بإيميليانو مارتينيز "أساسيًا"، بعد أربع ساعات من إعلان التعاقد معه، في مواجهة برايتون؟ وهل كانت بداية ديبو كارثية؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..