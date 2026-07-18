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Aymeric Laporte SpainGetty
محمود خالد

"رأينا أفعالًا تم التغاضي عنها" .. لابورت يحذر حكم نهائي كأس العالم من "التساهل" مع الأرجنتين!

ايميريك لابورت
ليونيل ميسي
إسبانيا
الأرجنتين
كأس العالم

إسبانيا تحلم بالنجمة الثانية أمام الأرجنتين..

وجه الدولي الإسباني إيمريك لابورت، مطلبًا إلى الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، بأن يكون أكثر صرامة أثناء إدارة مباراة نهائي كأس العالم 2026، أمام الأرجنتين.

ويترقب عشاق كرة القدم، الحدث الرئيس، بمواجهة الأرجنتين وإسبانيا، على ملعب ميتلايف، في العاشرة مساء الأحد، في نهائي النسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويبحث المنتخب الإسباني، عن التتويج بثاني ألقابه في المونديال، بعد نسخة 2010، في مواجهة الأرجنتين، حاملة اللقب، التي تسعى لإضافة النجمة الرابعة، بعد 1978 و1986 و2022.

  • "رأينا أفعالًا تم التغاضي عنها"

    وقال لابورت، في مقابلة مع صحيفة "ماركا"، إن المنتخب الإسباني جاهز للأداء الهجومي الذي يتمتع به ليونيل ميسي ورفاقه، إلا أنه طالب الحكم فينسيتش، الذي تقرر منحه إدارة المباراة النهائية، بأن يتحكم في وتيرة المباراة، وهو الأمر الذي لم يفعله الحكام الآخرون في مباريات الأرجنتين، خلال البطولة الحالية، على حد وصفه.

    وأضاف مدافع أتلتيك بيلباو "أنا لست قلقًا بشأن العدوانية في كرة القدم، طالما كانت مقبولة والحكم يؤدي وظيفته، صحيح أننا رأينا أمورًا فاجأتنا، وأفعالًا تم التغاضي عنها في المباريات الأخيرة، خاصة مع الأرجنتين. لا ينبغي السماح بهذا في كرة القدم، خاصة في مثل هذه البطولات المهمة؛ لأنه قد يزعزع استقرار الفريق ويحبطه.

    على الحكم أن يضبط هذه الأمور حتى لا يتم استغلالها، فإذا ما ارتكب لاعب أو اثنان هذه الأفعال، فستتحول المباراة إلى فوضى، ولكن في النهاية، كل شيء يعتمد على التحكيم".

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  • "كنا فريقًا نزيهًا"

    وبحسب وصف لابورت، فإنه يرى أن منتخب إسبانيا كان نزيهًا للغاية، ولم يلجأ إلى مهاجمة خصومه أو ارتكاب أخطاء متهورة، فيما زعم بأن الحكام كانوا متساهلين مع الأرجنتين.

    وبحسب الأرقام، فإن المنتخب الأرجنتيني تصدر قائمة الأكثر ارتكابًا للأخطاء في كأس العالم 2026، برصيد 88 خطأ، ومتفوقًا على إسبانيا بثماني أخطاء، إلا أنه لم يتم إشهار أي بطاقة حمراء لـ"راقصي التانجو".

    وذكر لابورت بأن المنتخب الإسباني لا يملك السيطرة على مجال "ارتكاب الأخطاء"، ويجب أن يكون هناك من يشرف على هذه التصرفات، ويضمن أن تكون مباراة كرة قدم وليست شيئًا آخر، وألا يقوم لاعب أو اثنان بأمور معينة.

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    "ميسي أسطورة خالدة"

    في المقابل، أشاد لابورت بالقائد الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدًا صعوبة إيقافه، كما وصفه بأنه أسطورة خالدة.

    وأضاف لابورت "جميعنا شاهد فيديوهات ليو منذ صغرنا، ولعبتُ مباريات كثيرة ضده، وللأسف أ،ا من يظهر في الصورة التي تجمعنا (ضحك).

    هو حاضر دائمًا في اللحظات الحاسمة، وفي الكثير من لحظاتي أيضًا. إنه لاعب مذهل، جميعنا نستمتع بمشاهدته. ولكني أتمنى أن يكون كأس العالم من نصيبنا، لا من نصيبه".

    وبات ليونيل ميسي أمام سباق شرس من أجل ضمان جائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم، حيث يتساوى في الصدارة بـ8 أهداف مع كيليان مبابي، إلا أن ميسي يتفوق في عدد التمريرات الحاسمة، بـ4 تمريرات.

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    مسيرة مثالية

    وخاض منتخب إسبانيا، مسيرة خالية من الهزائم، على مدار مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، رغم أنه استهل رحلته بتعادل سلبي مع كاب فيردي، في مباراة عُرفت بتألق الحارس فوزينيا، قبل أن يستعيد توازنه باكتساح المنتخب السعودي برباعية نظيفة، ثم ضمن التأهل بالفوز على أوروجواي بهدف دون رد.

    وواصل المنتخب الإسباني طريقه، بالفوز على النمسا (3-0) في دور الـ32، ثم تخطي عقبة البرتغال في الدقائق الأخيرة، بهدف نظيف، في دور الـ16، ومن ثم إنهاء رحلة بلجيكا في ربع النهائي، بنتيجة (2-1).

    وبينما اعتمد المنتخب الإسباني على الأداء الدفاعي خلال مشواره في البطولة، إلا أنه قدم أداء تكتيكيًا "مذهلًا" أمام فرنسا في نصف النهائي، حيث نجح في تعطيل أسلحة الديوك والسيطرة على زمام المباراة، ليحقق فوزًا بنتيجة (2-0)، ويصعد إلى المباراة النهائية.

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