نجم صن داونز أكمل قطعته الناقصة: إيفان توني يمنح توخيل صك البراءة .. ولا تحلم بجائزة رونالدو المفضلة!

واصل الدولي الإنجليزي إيفان توني، لعنته مع الأهلي، في بطولة كأس القارات الثلاث، ليشهد سقوطه مجددًا أمام بطل إفريقيا، وهذه المرة من قلب بريتوريا، حيث تنازل عن اللقب إلى ماميلودي صن داونز.

مباراة كان عنوانها "45 دقيقة للأهلي، وأخرى لصن داونز"، ولكن من زاوية أخرى، فإن ما صنعه نونو سانتوس، بطل ملحمة بريتوريا، كانت أشبه بأنه القطعة الناقصة في رقعة توني خلال اللقاء.

الأهلي خسر اللقب بأصعب سيناريو ممكن، بثنائية حملت توقيع نونو سانتوس، في الدقيقتين 17 و80، فيما جاء هدف الراقي بالخطأ عن طريق حارس صن داونز، رونوين ويليامز، الذي تسبب في دخول كرة فراس البريكان، في مرماه.

للموسم الثاني على التوالي، يتأهل الأهلي إلى نهائي كأس القارات الثلاث، ويخسر أمام بطل إفريقيا، من ثلاثية بيراميدز في ملعب الإنماء، إلى صن داونز في بريتوريا.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، مقارنة بين إيفان توني ونونو سانتوس في مواجهة الأهلي وصن داونز..