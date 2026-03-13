يبدو أن الدولي الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، صار عنوانًا رئيسًا، للأحداث المثيرة للجدل، بين مشادات واحتفالات الأهداف، بعد ما حدث في ليلة ريمونتادا القادسية.
إيفان توني عنوان إثارة الجدل: مهاجم الأهلي يتورط في اشتباك مع نجم القادسية .. واتهام الحكم بـ"قلة الخبرة"!
توني يسجل .. والأهلي يخسر
وتلقى الأهلي خسارته الثانية في موسم 2025-2026، بعدما نجح القادسية في تحويل تأخره بثنائية، للفوز بنتيجة (3-2)، على ملعب الأمير محمد بن فهد، في قمة الجولة السادسة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.
وتقدم الأهلي بثنائية إيفان توني وفالنتين أتانجانا في الدقيقتين 27 و42، فيما رد القادسية بثلاثية عن طريق مصعب الجوير وتركي العمار وإبراهيم محنشي، في الدقائق 63 و90+2 و90+8.
وحافظ القادسية على سجله خاليًا من الهزائم على مدار 17 مباراة متتالية، لأول مرة في تاريخه بدوري المحترفين السعودي، ليرفع رصيده إلى 60 نقطة، ويحتل المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 62 نقطة، في وصافة الترتيب، بفارق نقطتين عن النصر "المتصدر".
اشتباكات في نهاية المباراة
وما أن أطلق الحكم البيروفي كيفن أورتيجا، حتى اندلعت مشادة عنيفة بين إيفان توني، وخوليان كينيونيس، وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي، حيث قام مهاجم القادسية بـ"خنق" نجم الأهلي، ما أسفر عن تدخل اللاعبين من أجل فض هذا الاشتباك.
الطريف في الأمر، أن الاشتباك وقع بين المتنافسين على صدارة هدافي دوري روشن السعودي، حيث بات إيفان توني في الصدارة منفردًا، رغم الخسارة، بعدما سجل هدفه الـ25، ليفض الشراكة مع خوليان كينيونيس، الذي يحل في الوصافة بـ24 هدفًا، وكأن صراع الهدافين ألقى بظلاله على الطرفين داخل أرض الملعب.
وبخلاف ما ظهر عبر الناقل الرسمي، فإن الإعلامي الرياضي رتيبان الدوسري، نشر مقطعًا جديدًا يظهر محاولة إيفان توني لاستفزاز كينيونيس، حيث توجه لمصافحة الحكام، ثم يتعمد الاقتراب من مهاجم القادسية الذي استشاط غضبًا، ما أسفر عن اندلاع الاشتباك.
خبير تحكيمي: لا تستحق الطرد
من جانبه، علّق الخبير التحكيمي خليل جلال، عبر قنوات "ثمانية"، بقوله إن تلك اللقطة تندرج تحت بند "السلوك غير الرياضي"، ولا ترتقي للسلوك المشين، علمًا بأن الحكم أورتيجا، لم يشهر أي بطاقة في وجه الثنائي.
في المقابل، أبدى جلال، انتقادًا لطاقم التحكيم، بقوله "جميع الحكام يتجمعون في مكان واحد عقب المباراة، وكان يفترض أن يكونوا متوزعين لحين خروج اللاعبين إلى خارج الملعب، وهذا ينمّ عن عدم الخبرة".
أزمات إيفان توني
للمباراة الثالثة على التوالي، يخرج إيفان توني، بواقعة مثيرة للجدل، وذلك بعد مباراتي ضمك والاتحاد، ثم مواجهة القادسية.
في مباراة ضمك، اندلعت مشادة بين توني وجمال حركاس، مدافع ضمك، والذي تم تداول لقطته كما لو كان يريد تقبيل مهاجم الأهلي، والذي سخر بدوره من تلك الواقعة، عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، بقوله "لم أشم رائحة أنفاس كريهة كهذه من قبل".
وفي مواجهة الاتحاد، وقّع إيفان توني على هدف في مرمى العميد، ليحتفل بطريقة أثارت الكثير من الجدل، وتم اتهامه بأداء تصرف مشين خلال الاحتفالية، فيما علق مهاجم الأهلي عقب نهاية المباراة، بقوله إن هذا الاحتفال جاء بناءً على رغبة نجله.
المثير في الأمر، أن كلتا اللقطتين أمام ضمك والاتحاد، لم تشهدا أي عقوبات من قِبل لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما تورط توني في لقطة جدلية جديدة مع نجم القادسية كينيونيس.
لاعب القادسية: أعتذر من والدي!
من ناحية أخرى، وجه تركي العمار، لاعب القادسية، وصاحب الهدف الثاني، رسالة اعتذار طريفة إلى والده، عقب الريمونتادا.
وقال العمار، عبر القناة الناقلة، إن والده لم يتوقع أن يسجل نجله ضد فريقه المميز (يقصد الأهلي)، ليهدي الفوز إليه ويعتذر منه.
وقال العمار إن القادسية فريق محترم، ولم ييأس بعد التأخر بهدفين، مبديًا سعادته بقدوم الأهداف الثلاثة بأقدام لاعبين سعوديين، وفق ما أبدى المدير الفني للمنتخب السعودي، هيرفي رينارد، رغبته مسبقًا، مؤكدًا أنهم لا ييأسون وقادرون على صنع الفارق، سواءً بالمشاركة أساسيًا أو من مقاعد البدلاء.
مسيرة الأهلي في موسم 2025-2026
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، فيما انتفض مع يايسله، ليضع اسمه في قائمة المتنافسين بقوة على اللقب، حيث فاز في 16 مباراة مقابل 5 تعادلات، فيما تجرع هزيمته الثانية في الدوري أمام القادسية، لتمثل ضربة لحسابات يايسله، قبل ملاقاة الهلال في نصف نهائي كأس الملك.
وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".
وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".