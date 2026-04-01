إيطاليا لن تذهب لكأس العالم، جملة إذا قيلت قبل 2014 كانت سيكون وقعها أثقل بكثير على السمع مما هو الحال الآن. أصبح عاديًا غياب الأتزوري عن المونديال، وفكرة أن الفريق الذي تتفوق عليه البرازيل فقط في عدد التتويجات بالكأس الذهبية لن يتواجد في أمريكا الصيف المقبل تحولت لواقع كما كان الحال في قطر وقبلها بروسيا.
بسبب أمثال جاتوزو وبوفون الذين لا يعرفون الخجل .. التدخل الحكومي والايقاف الحل يا إيطاليا!
مسؤولون بلا خجل
تخيل عزيزي القاريء أنك في الجهاز الفني الذي فشل في العبور للمونديال من مجموعة تضم النرويج وإسرائيل وإستونيا، ثم من ملحق ضد أيرلندا الشمالية وويلز، وبعد هذا الإخفاق لم تتقدم باستقالتك!
جينارو جاتوزو لم يقدم استقالته بعد، وفي تصريحاته عقب اللقاء قال إن الوقت ليس مناسبًا لمناقشة مستقبله، مكتفيًا بالاعتذار، ومدير المنتخب جيانلويجي بوفون في تصريحاته التي نقلتها "لاجازيتا" قال إنه مستمر حتى يونيو ثم سنرى ما سيحدث وقتها..
ماذا ينتظر هؤلاء تحديدًا؟ هل فقدوا الشعور بالخجل؟ هل أصابتهم البلادة؟ أم هل كان الطبيعي أن لا تتأهل إيطاليا، والمعجزة كانت إذا فازت على البوسنة وعبرت لكأس العالم؟!
الكرة الإيطالية أصابتها البلادة في الشعور، نرى بالأمس لاعبين من إنتر خسروا بالخماسية في نهائي الأبطال ويعاملون كنجوم بعد دون أي عواقب أو إحساس بالمسؤولية، ونرى لاعبًا يظن نفسه بيرلو في قيادة خط الوسط ويحمل شارة قيادة يوفنتوس ويخرج علينا أسبوعيًا للحديث عن هدف الفريق الأساسي بلعب دوري الأبطال.
هؤلاء يمثلون حقًا هذا الجيل من الكرة الإيطالية التي أصبح أقصى طموحاتها "المشاركة"، إيطاليا التي كانت مشاركتها لا تناقش من الأساس، أنديتها كانت تحكم بأمره في أوروبا ومنتخبها مرشح لأي بطولة، الآن يطمح الجميع فقط لتذكرة عبور لكبرى المحافل، صدق دجيكو عندما قال إن هناك مشكلة حقًا إذا كان الإيطاليون يخشون ويلز أو البوسنة.
هدم المعبد هو الحل!
عقب ما حدث الثلاثاء ضد البوسنة، غرد رئيس مجلس النواب الإيطالي إجنازيو لا روسا، وهو مشجع متعصب لإنتر، قائلًا: "لن نذهب للمونديال من جديد، شجعنا وتعصبنا وتعرضنا لظلم تحكيمي في بعض القرارات، أرسلنا أصغر لاعب لتسديد أول ركلة (لا أعرف هل هذا قرار جاتوزو أم بونوتشي)، ولكن بداخلنا كنا نخشى ذلك ونعرف أنه سيحدث. الآن أقول الأمر مجددًا، هناك حدود لكل شيء".
يمكن تفسير كلمات لا روسا بأنها مجرد تنفيس للغضب من مشجع حزين، أو من مسؤول قرر التدخل ووضع حد لما يراه مأساة رياضية لبلد يعد رائدًا في اللعبة، وفي الحالة الثانية، قوانين فيفا صارمة في هذا الأمر، التدخل الحكومي يعني الإيقاف، وربما هذا هو الحل للكرة الإيطالية، الخروج من المشهد نهائيًا لعلاج مشاكلها!
أصابع الاتهام تتخطى جاتوزو وجهازه الفني ولاعبيه، نعم الإمكانيات الفنية أقل من المطلوب، ولكن ماذا عن جابرييلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الذي كان شاهدًا نعم على معجزة، وهي حقًا كانت معجزة، التتويج بيورو 2020، ولكنه أيضًا المسؤول الرئيسي عن الغياب عن المونديال لثلاث نسخ متتالية.
جرافينا خرج بالأمس ليرفض الاستقالة حتى وقال إن كرة القدم أصبحت حرفة أكثر منها رياضة، اللاعبون لا يشعرون بالحماس والروح، ومثل السياسة يطالب الجميع فقط بالاستقالة لحل الأمور. صحيح، الكرة أصبحت صناعة ولكن على الكل سيد جرافينا، وصناعتكم في إيطاليا أصبحت فاشلة لا أحد يتابعها أو يرغب في الاستثمار فيها.
الصحفي الشهير في "سكاي" فابيو كاريسا تنبأ في 2014 من على شواطيء كوباكابانا بالبرازيل عقب خروج بلاده من الدور الأول لكأس العالم بأن التراجع بدأ ولم يستمع له أحد، وبالأمس نبرته كانت حادة عندما وصف الأمر بالخيال العلمي أن شخص عقب تسببه في عدم تأهل إيطاليا لا يستقيل مباشرة ومستمر بعد بالحديث، الرجل قال إن نجله يبلغ 15 عامًا ولم يشاهد أبدًا بلاده في المونديال. كلمات كاريسا موجهة بالتأكيد لجرافينا وجاتوزو والبقية الذين مستمرين في الحديث والتبريرات ولا أحد يريد مواجهة الواقع.
بالحديث عن مواجهة الواقع، أوريليو دي لاورنتيس، رئيس نابولي، اقترح أكثر من مرة تقليص عدد فرق الدوري من عشرين إلى 16 لأن من وجهة نظره المستوى الفني لا يحتمل العدد الكبير من الفرق والمباريات، وهو حل عملي كما فعلت فرنسا قبل سنوات بتقليل عدد فرق الدوري، وتفعل هولندا والبرتغال ودول تصنف مثل إيطاليا بأنها من كبار القوم، ولكن اعترفت بوجود مشكلة وواجهتها بشجاعة، ومستوى أندية إيطاليا قاريًا لا يفرق كثيرًا عن مشاركات بورتو وبنفيكا وأياكس بالسنوات الأخيرة، ولا يخدعك إنجاز سيموني إنزاجي بقيادة إنتر لنهائي الأبطال مرتين أو فوز جيانبييرو جاسبيريني بالدوري الأوروبي مع أتالانتا، لأن الواقع هو 5-0 باريس سان جيرمان في نهائي الموسم الفائت، وما فعله بايرن في أتالانتا هذا الموسم!
يمكن أن نستمر ونستمر في ضرب الأمثلة ولكن كلمة بسيطة من المخضرم فابيو كابيلو تلخص المشهد: "الجمهور الصغير أصبح يفضل التنس (كرة المضرب)"، ولا عجب، أشاهد سينر يحصد البطولات أم مجموعة من المنفوخين إعلاميًا يخسرون من البوسنة وبودو جليمت وجلطة سراي!