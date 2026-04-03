شكرًا كولومبيا: الفيفا يفاجئ إيطاليا بعد ضياع حلم كأس العالم 2026

زلزال هائل ضرب كرة القدم الإيطالية، غياب للمرة الثالثة على التوالي، عن نهائيات كأس العالم 2026، بعد الهزيمة القاسية أمام البوسنة والهرسك في الملحق، ليواصل صاحب "النجوم الأربع"، الغياب عن المشهد العالمي بعد نسختي روسيا 2018 وقطر 2022.

تبعات هذا الزلزال؛ رئيس الاتحاد الإيطالي، جابرييل جرافينا، يتقدم باستقالته، وكذلك رئيس الوفد، جيانلويجي بوفون، والمدير الفني جينارو جاتوسو، ليصبح هناك فراغ كامل سيمتلئ جزئيًا في 22 يونيو المُقبل، عندما يتم انتخاب رئيس جديد للاتحاد.

الفشل في التأهل للمونديال الثالث على التوالي، بمثابة "جرح مفتوح" أكثر من أي وقت مضى، فهو حدث لم يسبق أن تشهده الكرة الإيطالية عبر تاريخها، ولكنه يجر وراءه تناقضًا صارخًا، يتعلق بالتصنيف الدولي الشهري الذي يصدره الفيفا، والذي يتم إعداده بناءً على نتائج مباريات المنتخبات الوطنية - حتى الودية - في جميع أنحاء العالم.