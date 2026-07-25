القليل من الدفاع والكثير من جوارديولا .. ملامح أولى عن إيطاليا بيرلو

إن المسار الجديد للاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) بقيادة جيوفاني مالاجو يخطو خطوات عملاقة. تعيين باولو مالديني مديراً فنياً جديداً وليوناردو مستشاراً له سيؤدي قريباً إلى اختيار المدرب الفني الجديد الذي سيحل محل جينارو جاتوزو وسيلفيو بالديني، والذي سيتولى إطلاق دورة جديدة سيكون هدفها الأساسي إعادة المنتخب إلى كأس العالم.

تعيين أندريا بيرلو، الذي أصبح اليوم حراً من أي عقد ويتوق للعودة إلى مقاعد التدريب، يقترب من الانتهاء، وقد رشحه للاتحاد الإيطالي لكرة القدم صديقه وزميله السابق في صفوف «الروسونيري». لكن كيف ستكون طريقة لعب منتخب إيطاليا تحت قيادته؟



