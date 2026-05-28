هيثم محمد

إيران | سناجب وسحالي ولكن جواسيس .. أحفاد الفرس في مهمة خاصة بأمريكا!

كأس العالم يأتي في توقيت صعب لرفقاء مهدي طاريمي

يصعب تجاهل ما يحدث في العالم والاقتداء بنصائح رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو عندما تشاء الظروف أن يكون البلد المنظم الأساسي لكأس العالم في حالة حرب مع أحد ضيوفه، ولذا عند الحديث عن مشاركة إيران في مونديال 2026 وحلولها كضيف ثقيل على الولايات المتحدة الأمريكية سيكون من الصعب تجاهل الحرب الأخيرة بين البلدين، وحالة التوتر المحيطة حتى أيامنا هذا.

في 2018، قال حسن فيروزأبادي، المستشار العسكري بالجيش الإيراني أن مجموعة من العلماء تم القبض عليهم بسبب وجود مجموعة من السحالي معهم في بعثة بالقرب من أحد مناجم اليورانيوم، والتهمة الموجهة للحيوانات ذات الدم البارد أنها كانت في الكهوف حيث المعدن النفيس من أجل امتصاصه ثم إرساله إلى الأعداء لمعرفة أماكن وكمية الإشعاع في اليورانيوم.

اتهامات إيران للحيوانات بالتجسس لم تتوقف عند السحالي، إذ قامت في 2007 بالقبض على 14 سنجابًا بتهمة التجسس وحملهم لأجهزة تنصت وراديو، وذلك بحسب "ناشيونال جيوجرافيك"، الخبر الذي أكدت صحته الشرطة الإيرانية في وقتها بحسب نفس المصدر، ولكن لم توضح أو تصدر بيانًا تفسر بيه إلقاء القبض على الحيوانات.

كانت تلك أقصى ما اقتربنا من عالم السياسة والحرب عزيزي القاريء الرياضي، لأن إذا رغبت بمتابعة آخر تطورات وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز فأنت في المكان الخاطيء، نحن هنا من أجل منتخب إيران ومشاركته في كأس العالم القادمة!



  البلد .. حضارة عريقة

    من الصعب اختزال تاريخ دولة مثل إيران في بضعة سطور، نحن نتحدث عن حضارة نشأت في القرن السابع قبل الميلاد، بل حتى قبل ذلك، إذ وجدت آثار لحضارات ما قبل البشرية، وصولًا لمرحلة نايندرتال، أو ما يعد سلالة ما قبل البشر.

    هي الدولة التي حكمها داريوس العظيم وزيركسي، وزحفت جيوش الاسكندر الأكبر إليها وافتتن بها القائد المقدوني، ومن بعده تعاقب الساسانيون والعرب والمغول، وصولًا لعهد الشاه ثم ثورة 1979 ووصول الخوميني للحكم ودخول البلاد حقبة مغايرة مستمرة حتى يومنها هذا.



  المنتخب .. قوة آسيوية عظمى

    نحن نتحدث عن قوى عظمى في القارة الآسيوية كرويًا، هو المنتخب الذي احتكر أمم آسيا من 1968، مرورًا بنسخة 1972، ووصولًا إلى 1976، وفي ست نسخ أخرى بلغ المربع الذهبي.

    على صعيد كأس العالم، تأهلت إيران للمرة الأولى في الأرجنتين 1978 وخسرت من هولندا وبيرو، وتعادلت مع إسكتلندا، وكما أثرت السياسة على مشاركات إيران في أمم آسيا كما انسحبت من نسخة 1964 التي أقيمت في إسرائيل، لعبت دورًا أيضًا في علاقتها مع المونديال، فانسحبت من تصفيات 1986 بسبب طلب فيفا أن تلعب مبارياتها في أرض محايدة، كما لم يشارك من الأساس في تصفيات النسخة السابقة.

    عادت إيران للمونديال في 1998 وخسرت من ألمانيا ويوغوسلافيا، قبل أن تحقق انتصارًا تاريخيًا ضد الولايات المتحدة الأمريكية في مباراة بنكهة سياسية انتهت 2-1 وحاول فيفا تهدئة الأجواء بجعل لاعبي الفريقين يتبادلان الهدايا قبلها.



    إيران شاركت للمرة الثالثة في المونديال بألمانيا 2006 وخسرت من المكسيك والبرتغال وتعادل مع أنجولا، ثم غاب فريق "ميلي" عن نسخة 2010، وعاد في البرازيل ولم يغب منذ ذلك الوقت عن أي نسخة، ولكن حتى الآن يبحث عن عبوره للمرة الأولى من دور المجموعات.

    من اللاعب الذي يجب أن أتابعه في إيران؟

    مهدي طاريمي هو ثاني الهدافين التاريخيين للبلاد والقائد الحالي للفريق يعيش موسم طيب في اليونان مع أوليمبياكوس حقق فيه السوبر المحلي وسجل بالدوري عشرة أهداف، وبخبراته الواسعة وجهوده الكبيرة لتوحيد صفوف منتخب يعيش تحت تأثير الظروف التي تعيشها البلاد، يعول عليه أمير قلعي نوي، مدرب المنتخب، لتوحيد صفوف هذا الفريق الذي يعسكر حاليًا في تركيا استعدادًا للبطولة، خصوصًا بعد القرار المثير للجدل باستبعاد مهاجم شباب الأهلي وباير ليفركوزن السابق سيردار أزمون من المعسكر الإعدادي في تركيا، القرار الذي فسره البعض بسبب موقفه السياسي وآخرون بسبب تراجعه الفني وتكرر إصابته هذا الموسم، السبب الذي عنونه المدرب نوي لتفسير قراره.

  موهبة يجب متابعتها؟

    قائمة إيران تعتمد أكثر على الخبرات والمخضرمين، ولكن يوجد عدة اسماء شابة حاضرة في القائمة الأولية للفريق تجذب الانتباه.

    محمد قرباني لاعب خط وسط الوحدة الإماراتي يملك بالفعل 14 مباراة مع المنتخب، ويمتاز صاحب الأربع وعشرين عامًا بقدرته على اللعب بعدة مراكز من خط الوسط الدفاعي، لكل مراكز الدفاع تقريبًا.

    كسرى طاهري، 19 سنة، هو مهاجم روبن كازان الروسي ويلعب معارًا مع بايكان في إيران. ينظر له كموهبة هجومية واعدة أتت من أكاديمية سيباهان الشهيرة، وتألق في كأس العالم للشباب تحت سبعة عشر عامًا نسخة 2023 حيث سجل هدفين، وفي أكتوبر الماضي انضم للمنتخب الأول ولعب مباراتين وديتين.



    حظوظ إيران

    تلعب إيران في المجموعة G التي تضم مصر، بلجيكا، ونيوزلندا، وتبدو حظوظ فريق "ميلي"، والتي بالمناسبة تعني الفريق باللغة الفارسية، حاضرة لعبور دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه بالنظر لوجود مجموعة بخبرة دولية كبيرة، وتراجع المنتخب البلجيكي الذي يعيش مرحلة تغيير جلد بعد حقبة الجيل الذهبي، وتقارب المستوى مع الفراعنة، والتفوق فنيًا على نيوزلندا، ولكن الفيصل سيكون كيف سيتعامل لاعبو إيران مع الظروف المصاحبة لتلك المشاركة المونديالية، وهل سيعرف الفريق، وفيفا، أن يعزل اللاعبين عن التوترات السياسية، وأي مفاجآت قد تواجه الفريق خارج الملعب في الولايات المتحدة الأمريكية.

