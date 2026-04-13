Simone Inzaghi Roberto Mancini
Stefano Silvestri

مواجهة وحيدة حسمها كلوزه .. عندما تقابل "الصديقان" مانشيني وإنزاجي كخصوم

الهلال ضد السد
الهلال
السد
روبرتو مانشيني
سيموني إنزاجي

فاز الاثنان معاً بلقب الدوري الإيطالي في روما عندما كانا لاعبين

"المهمة الإيطالية". سيموني إنزاجي وروبرتو مانشيني وجهاً لوجه. لكن ليس في الدوري الإيطالي أو في البطولات الأوروبية: بل في آسيا، بين السعودية وقطر، أحدهما على مقعد تدريب الهلال والآخر على مقعد تدريب السد.

تُقام المباراة الليلة، وتبدأ الساعة 8 مساءً بتوقيت إيطاليا. المباراة ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا النخبة: كان من المفترض أن تُقام ذهابًا وإيابًا، لكنها ستُقام في النهاية في مباراة واحدة، في جدة، بسبب التوترات الحربية المعروفة في الأسابيع الأخيرة. باختصار، مباراة حاسمة: من يفوز يتأهل إلى ربع النهائي، ومن يخسر يُقصى.

لكن مواجهة إنزاجي ومانشيني هي أكثر من ذلك. إنها مواجهة تتجاوز العلم الإيطالي وتشمل كل شيء آخر: الصداقة، السنوات التي قضياها معاً، الأدوار المختلفة، بعض الخلافات. وهي مواجهة لم نشهدها منذ عقد من الزمن.

اقرأ أيضًا | أكون أو لا أكون: كابوس جدة يطارد مانشيني أمام "تلميذه" إنزاجي .. الهلال قد يمنحه الخنزير الذهبي مجددًا!


  • السابقة الوحيدة على مقاعد البدلاء

    المرة الوحيدة التي التقى فيها إنزاجي ومانشيني كمدربين تعود إلى 1 مايو 2016: كان الأول يجلس على مقاعد البدلاء في لاتسيو، حيث تمت ترقيته عقب إقالة ستيفانو بيولي، بينما كان الثاني (المدرب السابق) على مقاعد البدلاء في إنتر.

    في ملعب الأوليمبيكو، انتهت المباراة في تلك الليلة بنتيجة 2-0 لصالح لاتسيو. افتتح ميروسلاف كلوزه التسجيل بعد 8 دقائق، وأغلق كاندريفا النتيجة في الدقائق الأخيرة من ركلة جزاء. طُرد الكولومبي موريللو بسبب حصوله على بطاقتين صفراوين في غضون دقائق قليلة، والثانية كانت ضد كيتا في نفس اللعبة التي أسفرت عن ركلة الجزاء. أنهى لاتسيو الموسم في المركز الثامن وخارج الكؤوس، بينما احتل إنتر المركز الرابع لكنه لم يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا: في ذلك الوقت، كان التأهل محجوزاً لأول ثلاثة فرق في الدوري الإيطالي.

    منذ ذلك الحين، لم يلتقِ إنزاجي ومانشيني مرة أخرى. في الواقع، لم يدربا في نفس الدوري بعد ذلك. في العام التالي، كان سيموني موجوداً، بعد أن جدد لاتسيو عقده عقب الانفصال المفاجئ عن بييلسا. أما روبرتو فلم يكن موجوداً: فقد رحل بالفعل مغلباً الباب خلفه بعد الجولة الأولى. ثم جاءت مغامرات مانشيني مع زينيت، والمنتخب الوطني، والسعودية، وقطر: ولم يعد أبداً إلى الدوري الإيطالي.

    "مانشيني هو من جلبني إلى لاتسيو"

    إنزاجي يعرف مانشيني جيداً، والعكس صحيح. علاقة تعود جذورها إلى أواخر التسعينيات، عندما برز الشاب سيموني في صفوف بياتشينزا محاولاً الخروج من ظل شقيقه فيليبو، الذي كان أشهر منه وأكثر رسوخاً في المستويات العالية.

    وصل سيمونسينو إلى روما في صيف عام 1999. من أراد ضمه؟ الرئيس كراغنوتي والإدارة، بالطبع. وكذلك المدرب سفين غوران إريكسون. لكن بشكل أساسي من مانشيني، الذي سحره أسلوب لعب ذلك الشاب، الذي يذكر كثيراً بأسلوب لعب "بيبو" لاعب يوفنتوس. خلاصة القصة: مانشيني هو بالذات من اقترح على الإدارة العليا لللازيو المراهنة عليه لتعزيز الهجوم.

    "هو الذي أقنع إريكسون وكراغنوتي بضمي إلى لاتسيو"، كما ذكر إنزاجي قبل حوالي عشر سنوات، عشية مباراة لاتسيو وإنتر التي انتهت بنتيجة 2-0. وهي رواية أكدها منذ فترة لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" لاعب آخر في ذلك الفريق، وهو الحارس السابق ماركو بالوتا.

    "كان روبي معجبًا به للغاية، كان تلميذه المفضل. يمكننا القول إنه في ذلك العام... ضغط كثيرًا من أجل التعاقد مع إنزاجي، وأقنع النادي واللاعب أيضًا بالانتقال إلى لاتسيو".

  • لقب الدوري لعام 2000

    خطوة مانشيني تؤتي ثمارها. كان لإنزاجي دور مهم في الفوز بلقب الدوري الإيطالي عام 2000، وهو آخر لقب فازت به لاتسيو: 7 أهداف في 22 مباراة. وكان أداؤه في دوري أبطال أوروبا مذهلاً للغاية: 9 أهداف في 11 مباراة. وأنهى اللاعب السابق من بياتشينزا الموسم برصيد 19 هدفاً في 40 مباراة: أفضل من الجميع، حتى من سالاس.

    يترك إنزاجي بصمته أيضًا في المباراة الحاسمة للفوز بلقب الدوري: في مباراة لاتسيو ضد ريجينا التي انتهت بنتيجة 3-0، والتي، إلى جانب الأمطار الغزيرة في بيروجيا، منحت اللقب لفريق إريكسون، كان هو بالذات من حصل على ركلة الجزاء التي سجلها بنفسه لتصبح النتيجة 1-0. ثم سجل فيرون، مرة أخرى من ركلة جزاء، وأخيرًا سيميوني في الشوط الثاني ليحسموا النتيجة. كل ذلك في انتظار الأخبار الرائعة التي وصلت بعد ساعة من ملعب كوري.

    ومن سخرية القدر أن تلك كانت آخر مباراة لمانشيني كلاعب. أو بالأحرى: كان من المفترض أن تكون كذلك. أعلن روبرتو اعتزاله، لكنه غير رأيه في بداية عام 2001، حيث خاض مغامرة قصيرة جدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر قبل أن يبدأ مغامرته على مقاعد البدلاء، وهو المنصب الذي شغله سابقًا كمساعد لإريكسون وزوف.

  • الخلافات

    لكن العلاقة بين مانشيني وإنزاجي لم تكن وردية بالكامل خلال فترة عملهما معاً في لاتسيو. وهذا أمر طبيعي. هناك حادثتان دخلتا في تاريخ النادي الأزرق والسماوي، وكلاهما وقعتا بعد رحيل مانشيني، وكان سيموني دائماً بطل الرواية الرئيسي فيهما.

    في مباراة أخرى بين لاتسيو وريجينا، هذه المرة في موسم 2000/2001، انتزع إنزاجي الكرة من كريسبو وتولى تنفيذ ركلة جزاء لم يرغب أحد في أن يسددها. إلا أنه نفذها بأسوأ طريقة ممكنة: حاول تسديدة بالكعب لم تنجح على الإطلاق، وتصدى تايبي للكرة، ووصف مانشيني مهاجمه بـ"الأحمق" على الهواء مباشرة أمام الكاميرات.

    بعد بضع سنوات، في عام 2003، أصبح مانشيني المدرب الفعلي للاتسيو. وفي مباراة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا ضد سبارتا، التي خسرها الفريق 1-0، طلب من إنزاجي التضحية واللعب في مركز الجناح في تشكيلة الثلاثي الهجومي. لكن دون جدوى: سيموني لم يوافق ورفض. ولعب جوتاردي بدلاً منه.

  • "لقد تعلمت منه الكثير"

    كان إنزاجي قد قال قبل مباراة لاتسيو وإنتر عام 2016 إن «أجمل ما في الأمر هو لقاء روبرتو مجدداً، وأنا سعيد بمواجهته للمرة الأولى بصفتي مدرباً». وهي مشاعر لم تتغير قيد أنملة بعد مرور عقد من الزمن.

    "بالتأكيد لا يمكنني إلا أن أتحدث عن مانشيني بالخير - قال مدرب الهلال في المؤتمر الصحفي الذي عقد عشية المباراة - لقد كان زميلي في الفريق من قبل، فزنا معاً بالكثير في لاتسيو، ألقاب الدوري والكؤوس، لقد كان لاعباً رائعاً. ثم أصبح مدربي، ومنه، يجب أن أكون صادقاً، تعلمت الكثير. إنه مدرب ممتاز، لديه أفكار رائعة، ويجيد إدارة المجموعة. لقد كان قدوة عظيمة بالنسبة لي. ثم كان هو من أرادني في لاتسيو، النادي الذي بقيت فيه لمدة 20 عاماً. لذا سأكون دائماً ممتناً لروبرتو".

    لكن الليلة، الكرة في الملعب. لدرجة أن إنزاجي نفسه أكد أننا "سنكون خصومًا". ليس هناك لقب الدوري الإيطالي أو التأهل إلى الدور التالي في دوري أبطال أوروبا على المحك، لكن المبدأ لا يتغير: لمدة 90 دقيقة، لن يكون هناك مكان للصداقة والتقدير المتبادل.

دوري أبطال آسيا النخبة
الهلال crest
الهلال
الهلال
السد crest
السد
السد