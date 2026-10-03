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England line up GFXGetty/GOAL
محمود خالد

زلزال إنجليزي بقوة 7 ريختر: بيلينجهام يرد اعتبار جولر أمام مودريتش .. وتحذير أنتوني لفليك بعد إذلال زميل برشلونة!

فقرات ومقالات
كرواتيا
إنجلترا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
هاري كين
لوكا مودريتش
انتوني جوردون
جود بيلينجهام

إنجلترا تكتسح كرواتيا بسبعة أهداف دون مقابل..

لا جديد يذكر ولا قديم يُعاد، رحل زلاتكو داليتش وجاء سلافن بيليتش، وأزمة كرواتيا "تتعمق" أمام إنجلترا، بعد أن حقق منتخب الأسود الثلاثة، انتصارًا ساحقًا بنتيجة (7-0)، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية "2026-2027".

مباراة من طرف واحد، حسمها المنتخب الإنجليزي "عمليًا" من الشوط الأول، بسباعية هاري كين "هدفين"، جود بيلينجهام، أنتوني جوردون، بوكايو ساكا "هدفين"، مورجان روجرز، في الدقائق 8 و21 و39 و45 و53 و68 و87.

زلزال كروي في ملعب ريجيكا، شهد سيطرة مطلقة من الإنجليز، ليواصل الأسود تعافيهم من الهزيمة الأولى في ملحمة إسبانيا، وبنقاط تشيكيا وكرواتيا، حلّوا مؤقتًا في صدارة المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط، بينما بقي الكروات في المركز الثالث، برصيد 3 نقاط.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز اللمحات في مباراة كرواتيا وإنجلترا..

  • GOAL ONLY Modric GFXGoal AR, Gemini

    نكسة المونديال تعاود مودريتش

    من الطبيعي أن أبدأ بالحديث عن نجوم المباراة، ولكن حقًا من الصعب أن تحدد النجم الأبرز من صفوف إنجلترا، ما بين حالة التنوع الكبير، وتبادل الأدوار، والتحركات الرائعة، خاصة في الشق الهجومي أو من خلال انطلاقات الظهيرين، ولكن لنبدأ الحديث عن لوكا مودريتش، قائد كرواتيا.

    عندما فازت إنجلترا على كرواتيا بنتيجة (4-2)، في الجولة الأولى من كأس العالم 2026، تحدثنا عن معاناة لوكا مودريتش، الذي دفع ثمن واحدة من أفضل مباريات المونديال، وعانى كثيرًا من الرتم السريع في المباراة، ما دفع المدرب داليتش لسحبه في الدقيقة 58.

    مودريتش سقط أيضًا في فخ "الرتم السريع"، ولكن من جانبه كتيبة توماس توخيل "فقط"، المنتخب الإنجليزي سيطر على المباراة طولًا وعرضًا، وبين التحركات السريعة، وبينيات العمق، والكرات العرضية مع براعة استغلال الفرص، شاهدنا لوكا في أكثر من لقطة، بمثابة "ثغرة"، سمحت بمرور كرة الهدف الأول من بيلينجهام إلى هاري كين، ثم بيلينجهام الذي كان في مواجهة فردية معه، فلم يجد معاناة من تمرير الكرة إلى بوكايو ساكا ليسجل الهدف الرابع.

    اختصارًا للقول، فإن مودريتش يسير على سطر ويترك آخر، بات تارة ما يحرج مدرب ميلان روبن أموريم، عندما يشير إلى عدم قدرته على لعب المباراة كاملة، وأخرى تجده أشبه بـ"غائب حاضر" مع الأداء السريع الذي فضح تقدمه في العمر.

  • Anthony Gordon England v New Zealand - International FriendlyGetty Images

    جوردون يهين زميل برشلونة .. وبيلينجهام يرد اعتبار أردا جولر

    ربما لم يحتج مخرج المباراة، لأن ينقل الكاميرا كثيرًا من منطقة دفاع كرواتيا، حيث كانت المباراة، بمثابة درس في جماليات الكرة، ما بين انطلاقات أنتوني جوردون، الذي بات ينافس هاري كين وبيلينجهام على لقب "الأفضل" في كتيبة توخيل، وكذلك تقدم بوكايو ساكا من الخلف ودخول العمق، وكذلك بيلينجهام الذي أبدع في كسر الخطوط، وهاري كين الذي لا يحتاج للمزيد من الحديث عن تطبيقه لمفهوم المهاجم الشامل.

    ومن بين حالة التنوع واللامركزية التي هدمت أي جدار دفاعي، كانت أبرز لقطات المباراة، في تلك المواجهة الثنائية التي أهان فيها أنتوني جودون، الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش، بشتى الطرق.

    ورغم أن ليفانكوفيتش لا يُسأل وحده على الخماسية التي كشفت عن هشاشة دفاعية كبيرة، إلا أن ما قدمه أمام أنتوني ورفاقه، قد أحرجه كثيرًا أمام هانزي فليك، بعدما كان بمثابة "التائه" الذي لا يستطيع التعامل مع سرعة الكرات العرضية، بل إن جوردون قدم لقطة إبداعية في استلام عرضية ساكا، ليمررها إلى جود الذي سددها خاطفة في الشباك، قبل أن يتولى أنتوني مهام التسجيل بنفسه، ليكمل مسلسل الإحراج لزميله.

    ومن زاوية مدريدية، وبينما كان أردا جولر، الذي مرّ بانتكاسة تركية في دوري الأمم الأوروبية، مطالبًا بأن يسير على درب لوكا مودريتش، بالحسم في المباريات الكبرى، جاء بيلينجهام، نجم وسط ريال مدريد، ليرد اعتباره أمام أحد أساطير الميرينجي، بعد أن كانت المواجهة بين جود ولوكا شبه محسومة للإنجليزي، الذي أكمل لوحة الإنجليز بكل براعة.


  • درس شديد اللهجة قبل الكلاسيكو

    أن يتمثل الضغط في أخطاء كارثية مثل التي شاهدناها من قِبل الكروات، الذين شاركوا في مهرجان الأهداف بهفواتهم، فهذا أمر وارد، ولكن هناك درس آخر شديد اللهجة، يجب على برشلونة أن يستوعبه جيدًا، إذا ما قرر أن يمنح حارسه ليفاكوفيتش، فرصة في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، المقررة في 25 أكتوبر، حال عدم جاهزية جوان جارسيا.

    الحارس دومينيك أثبت معاناته الكبيرة مع الكرات العرضية، لاسيما وإن امتزج الأداء بالرتم السريع في التحوّلات، قد يخدمه بالطبع الضغط الكتالوني الكبير، والذي كان زميله أنتوني جوردون مثالًا واضحًا عليه في أرض الميدان، إلا أن الريال إن كان في يومه، فقد يمثل سلاح العرضيات تهديدًا لكتيبة هانزي فليك.

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