بين صورة بوجبا وأخطاء لا تغتفر .. إنتر ينتظر "المخرج السعودي" للاستغناء عن نجمه!

وفي ظل الحديث عن انخفاض مستوياته مؤخرًا مع إنتر، فإن صحيفة "توتو سبورت"، سلطت الضوء حول الهجوم الجماهيري التي يتعرض له ماركوس تورام، والذي ارتكب عدة أخطاء لا تغتفر في مباراة الفريق الأخيرة أمام أتالانتا، فضلًا عن عدم تركه أي بصمة في آخر 5 مباريات في الدوري الإيطالي.

وزاد تورام من الشعر بيتًا، حيث شارك صورة مع بول بوجبا، نجم يوفنتوس السابق وموناكو الحالي، احتفالًا بيوم ميلاده، مصحوبة برسالة "Longue vie Piochy"، مع رموز تعبيرية لأخطبوط (في إشارة إلى لقبه)، وماعز الذي يعكس التعبير حول الأفضل في التاريخ.

هذه الصورة لم تمر مرور الكرام على جماهير النيراتزوري، ليس فقط لكونه يحتفل بنجم يوفنتوس السابق، رغم كونهما زميلين في المنتخب الفرنسي مسبقًا، ولكن تورام لاقى اتهامات أيضًا، بأنه لم يحتفل بحماس كبير بعد تسجيل هدفه في مرمى اليوفي، خلال مباراة الدور الأول، التي انتهت بخسارة إنتر بنتيجة (4-3).

ولم يكتفِ ماركوس تورام بذلك، بل إنه ضحك مع شقيقه خيفرين، الذي يلعب في صفوف يوفنتوس، بعد تسجيل فاسيلي أدزيتش لهدف المباراة الحاسم، الذي قاد اليوفي للنقاط الثلاث.