أشعل المهاجم الفرنسي، ماركوس تورام، جدلًا واسعًا بين جماهير إنتر، بعد تداول صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما باتت التساؤلات حول مستقبل صاحب الـ28 عامًا، واحتمالية رحيله عن قلعة النيراتزوي في الميركاتو الصيفي المُقبل.
بين صورة بوجبا وأخطاء لا تغتفر .. إنتر ينتظر "المخرج السعودي" للاستغناء عن نجمه!
أخطاء لا تُغتفر
وفي ظل الحديث عن انخفاض مستوياته مؤخرًا مع إنتر، فإن صحيفة "توتو سبورت"، سلطت الضوء حول الهجوم الجماهيري التي يتعرض له ماركوس تورام، والذي ارتكب عدة أخطاء لا تغتفر في مباراة الفريق الأخيرة أمام أتالانتا، فضلًا عن عدم تركه أي بصمة في آخر 5 مباريات في الدوري الإيطالي.
وزاد تورام من الشعر بيتًا، حيث شارك صورة مع بول بوجبا، نجم يوفنتوس السابق وموناكو الحالي، احتفالًا بيوم ميلاده، مصحوبة برسالة "Longue vie Piochy"، مع رموز تعبيرية لأخطبوط (في إشارة إلى لقبه)، وماعز الذي يعكس التعبير حول الأفضل في التاريخ.
هذه الصورة لم تمر مرور الكرام على جماهير النيراتزوري، ليس فقط لكونه يحتفل بنجم يوفنتوس السابق، رغم كونهما زميلين في المنتخب الفرنسي مسبقًا، ولكن تورام لاقى اتهامات أيضًا، بأنه لم يحتفل بحماس كبير بعد تسجيل هدفه في مرمى اليوفي، خلال مباراة الدور الأول، التي انتهت بخسارة إنتر بنتيجة (4-3).
ولم يكتفِ ماركوس تورام بذلك، بل إنه ضحك مع شقيقه خيفرين، الذي يلعب في صفوف يوفنتوس، بعد تسجيل فاسيلي أدزيتش لهدف المباراة الحاسم، الذي قاد اليوفي للنقاط الثلاث.
ماذا تعني "لابيوش"؟
وحول الرسالة التي أرسلها ماركوس تورام إلى بول بوجبا، فإن نجم يوفنتوس السابق، الذي فاز بكأس العالم 2018، كشف مسبقًا عن تفسير تلك الكلمة، في تصريحات تم نشرها عبر الموقع الرسمي بنادي مانشستر يونايتد.
وقال بوجبا ضاحكًا "لا أعتقد أن الناس يفهمون ذلك لأنها كلمة فرنسية. ببساطة، هذه مثل كلمة (المهرج)، وهو الشخص الذي يمزح ويحب إزعاج الناس أحيانًا، ولكن بطريقة مرحة".
وسبق لبوجبا أن مُنح لقبًا من قِبل جماهير يوفنتوس، وهو "الأخطبوط"، أثناء فترة احترافه في تورينو، وهو اللقب الذي لم يمنح إياه بسبب حبه للمأكولات البحرية، بل بسبب ساقيه الطويلتين ومهارته في مد ساقه للسيطرة على الكرة.
السعودية تنتظر الهدية
وفي هذا السياق، أفادت الصحيفة الإيطالية بوجود شائعات تتعلق برغبة من قِبل الدوري السعودي في استقطاب ماركوس تورام، رغم أن عقده مستمر مع إنتر حتى 30 يونيو 2028، ويتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 85 مليون يورو.
وفي ظل صعوبة دفع أي نادٍ لهذا المبلغ من أجل كسر عقد تورام مع إنتر، ولكن النيراتزوري لا يمانع بدء التفاوض مع المشترين المحتملين.
وبين هذا وذاك، يزعم بأن هناك عرضًا كبيرًا وصل بالفعل من الدوري السعودي، في أغسطس، كان يرغب في ضم ماركوس تورام، والذي سيتعين عليه التفكير قريبًا في توقيع آخر عقد كبير في مسيرته، بالتزامن مع تألق المهاجم الشاب بيو إسبوزيتو مع إنتر، وقد يكون الصيف المُقبل، حاسمًا بشأن مصير المهاجم الفرنسي.
- Getty Images Sport
مسيرة تورام مع إنتر
وكان إنتر قد تعاقد مع ماركوس تورام، في صفقة انتقال حر، في صيف 2023، قادمًامن بوروسيا مونشنجلادباخ، بعقد لمدة "5" مواسم.
المهاجم الفرنسي الذي تبلغ قيمته السوقية 60 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفير ماركت"، بدأ رحلته مع الفرق الأولى، من صفوف سوشو ثم جانجون، قبل يخوض رحلته الاحترافية الأولى خارج فرنسا، من بوابة مونشنجلادباخ في البوندسليجا، قبل الانتقال إلى إنتر.
وخاض ماركو تورام 131 مباراة مع إنتر، ليصبح على بعد ثلاث مباريات فقط من معادلة رقم مبارياته مع مونشنجلادباخ، فيما تفوق تورام بالفعل في رصيد أهدافه مع النيراتزوري، حيث سجل معه 45 هدفًا و28 تمريرة حاسمة.
ومع ترنح مؤشر الفرنسي، فإن تورام الذي قاد إنتر إلى وصافة دوري أبطال أوروبا، في الموسم الماضي، لم يقدم مساهمات تهديفية مؤثرة مع النيراتزوري هذا الموسم، في "تشامبيونزليج"، سوى في أولى جولتين، بهدفين ضد أياكس، وتمريرة حاسمة ضد سلافيا براج، في رحلة شهدت العديد من الانتكاسات لكتيبة كريستيان كيفو، قبل الخروج من الملحق المؤهل إلى دور الـ16، بالخسارة أمام بودو/ جليمت النرويجي، بنتيجة إجمالية (2-5).
وبخلاف دوري الأبطال، فإن ماركوس تورام، اكتفى بتسجيل 7 أهداف من أصل 22 مباراة في الـ(سيري آ)، مع صناعة 3 تمريرات حاسمة، كما سجل هدفين في كأس إيطاليا، وهدفًا في السوبر الإيطالي.