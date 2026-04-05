Goal.com
مباشر
Hakan Calhanoglu Inter RomaGetty Images
Michael Baldoin و محمود خالد

تقييمات لاعبي إنتر وروما: عودة "ثولا" .. تشالهان أوغلو يذهل الجميع واكتمل الكابوس الكبير لكريستانتي!

الدوري الإيطالي
إنتر
روما

إنتر يسحق روما (5-2)..

الحاجة لاستعادة النجاح الغائب منذ فبراير، والواجب في إعادة البسمة على وجوه لاعبي المنتخب الإيطالي الذين عانوا كثيرًا خلال الأسبوع. إنتر لم يكتفِ بالفوز فقط، بل قدم أداءً مقنعًا للغاية، حيث سحق روما بنتيجة (5-2).

بداية قوية: لم يمر وقت كافِ حتى يجلس الجمهور، لنشاهد إنتر قد تقدم بالفعل، بعدما فاز ماركوس تورام في مواجهة فردية مع نديكا، ومرر الكرة إلى لاوتارو مارتينيز في العمق، ليسددها بقدمه اليمنى من مسافة قريبة، متغلبًا على سفيلار.

أصبح الجيالوروسي خطيرًا بفضل مالين، الذي أجبر سومر على ضربة رأس بـ"معجزة"، لكن الحارس السويسري لم يستطع فعل شيء قبل دقائق قليلة من نهاية الشوط الأول؛ خلال هجمة منظمة من روما، أرسل رينش كرة عرضية من اليسار إلى مانشيني، الذي سجل رأسية منحت التعادل.

رد إنتر جاء فوريًا؛ في آخر فرصة بالشوط الأول، أحرز تشالهان أوغلو هدفًا رائعًا من مسافة بعيدة، ليعيد النيراتزوري إلى التقدم.

مع بداية الشوط الثاني، اضطر مانشيني لمغادرة الملعب بسبب الإصابة، وحل جيلاردي بديلًا له، ثم اتخذت المباراة منعطفًا مفاجئًا؛ في العشرين دقيقة الأولى، سيطر إنتر على المباراة؛ حيث سجل لاوتارو ثنائية، مرة أخرى بتمريرة من تورام، ثم سجل الفرنسي هدفًا بضربة رأس من ركلة ركنية نفذها تشالهان أوغلو.

واختتم باريلا الحفل بتسجيله هدفًا بعد متابعة تسديدة تم صدها، ليمنح الفريق هدفًا مهمًا لرفع المعنويات، ورغم محاولة روما للرد، إلا أن الهدف الخامس جاء بضربة زاوية من بيليجريني بقدمه اليسرى، لم تترك أي فرصة لسومر، ثم جاءت الدقائق الأخيرة، وسنحت فرص لكلا الفريقين، قبل أن تنتهي قمة السان سيرو بنتيجة (5-2) لصالح إنتر، في أمسية لا تُنسى للنيراتزوري.

  • تقييمات لاعبي إنتر

    عاد "ثولا" والنتائج واضحة للعيان: لاوتارو وتورام (8 درجات لكل منهما) يبهران مرة أخرى كما في الموسم الماضي، لاسيما في الليالي الكبيرة بدوري أبطال أوروبا. تمريرتان حاسمتان وهدف للفرنسي، وثنائية للاوتارو: إشارات واضحة وجلية في السباق نحو لقب الدوري.

    يؤكد تشالهان أوغلو (تقييم 8) مرة أخرى دوره كلاعب الوسط الأكثر حسمًا في الدوري الإيطالي، بهدفه العاشر هذا الموسم، والخامس من مسافة بعيدة. أرقام تليق بظاهرة حقيقية.

    باريلا (تقييم 7) يستعيد الابتسامة التي غابت عنه لفترة طويلة. بعد الانتقادات التي تعرض لها مع النيراتزوري وخيبة الأمل مع المنتخب الإيطالي، كان لاعب الوسط بحاجة إلى استعادة الفرح والثقة: الآن سيتمكن من خوض المباريات بضغط مختلف تمامًا.

    أكانجي (تقييم 7) هو جدار صلب. صحيح أن النيراتزوري تلقوا هدفين، لكن هذا بالتأكيد ليس بسببه. إنه لاعب يبعث على الثقة، لاعب من الطراز الأول يمكن بناء خط الدفاع المستقبلي عليه.

    تقييمات إنتر (3-5-2): سومر 6.5؛ أكانجي 7، أتشيربي 6، باستوني 6 (58' دارميان 6)؛ دومفريس 6، باريلا 7، تشالهان أوغلو 8 (67' سوسيتش 6)، زيلينسكي 6.5 (76' مخيتاريان 6)، ديماركو 6.5؛ تورام 8 (66' بيو إسبوزيتو 6)، لاوتارو مارتينيز 8 (58' بوني 6). المدرب: كيفو.

    • إعلان

  • تقييمات لاعبي روما

    وهكذا ينتهي أسبوع حمل كابوسًا بالنسبة لكريستانتي (تقييم 4.5): أولاً المرارة التي عانى منها مع المنتخب الإيطالي، ثم الهزيمة القاسية 5-2 أمام إنتر، حيث بدا عاجزاً في خط الوسط أمام باريلا وتشالهان أوغلو وزيلينسكي.

    وكان أداء نديكا وهيرموسو سيئًا للغاية (تقييم 4.5 لكليهما)، حيث واجها صعوبات مستمرة أمام لاوتارو وتورام، ولم يتمكنا من إيقافهما.

    بيسيلي (تقييم 6) هو آخر من لم يستسلم، وحاول حتى النهاية. ومع ذلك، يمكن لروما أن تنظر إلى المستقبل بتفاؤل: المواهب موجودة، لكنها وحدها لا تكفي.

    يستحق بيليجريني (تقييم 5.5) الثناء لتقليصه الفارق، لكن ليس أكثر من ذلك، بينما كان سولي (تقييم 5) غير مرئي لفترات طويلة من المباراة، ولا يزال التناغم بين الاثنين غير ناجح.

    تقييمات روما (3-4-2-1): سفيلار 5.5؛ مانشيني 7 (46' جيلاردي 5)، نديكا 4.5، هيرموسو 4.5 (81' زيولكوفسكي غير مصنف)؛ تشيليك 5، كريستانتي 4.5، بيسيلي 6، رينش 5 (58' تسيميكاس 6)؛ سولي 5 (64' شعراوي 6)، بيليجريني 5.5؛ مالين 6. المدرب: جاسبيريني.

  • نتيجة مباراة إنتر وروما

    الهدافون: 1' لاوتارو، 40' مانشيني، 45+2' تشالهان أوغلو 52' لاوتارو، 55' ثورام، 63' باريلا، 70' بيليجريني

    الحكم: سوزا

    الإنذارات: 60' بيسيلي

    طرد: -

