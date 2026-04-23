لن تكون الأولى: مباريات سبقت شباب الأهلي وماتشيدا في "الإعادة" .. سجن حكام وإيقاف مدى الحياة!

ليس مجرد افتراض، بل واقع من الوارد أن يحدث، ونشاهد معه حالة تُعد من النوادر في كرة القدم، بأن يتم إعادة مباراة كاملة بسبب أخطاء تحكيمية.

إدارة شباب الأهلي أعلنتها: لن نتنازل عن حقنا، ولو وصل الأمر إلى شكوى رسمية إلى محكمة "كاس"، كما ذكر نائب رئيس شركة النادي الإماراتي، عبد المجيد حسين، بأن لديهم اجتماعًا مع الاتحاد الآسيوي، ويجب على الاتحاد القاري أن يتحمل مسؤوليته ويحاسب حكامه.

لمن فاتته الواقعة، فإن شباب الأهلي تقدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الآسيوي، بسبب قرارات الحكم الأسترالي شون إيفانز، الذي ألغى هدفًا صحيحًا للفريق الإماراتي، في مباراته أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

هذا الهدف الذي سجله جيليرمي بالا، في الدقيقة 90+2، كان من شأنه أن يعيد حظوظ شباب الأهلي في المواجهة، بعد تأخره بهدف، إلا أن خطأ غريبًا في التنسيق بين الحكم شون إيفانز، والحكم الرابع أدهم المخادمة، بسبب إجراء ماتشيدا تغييره الخامس، بإخراج هوتاكا ناكامورا ونزول هنري موتشيزوكا، وقبل انتهاء التبديل بثوانٍ، تم تنفيذ رمية تماس وصلت إلى بالا ليسجل هدف الفريق الإماراتي.

لاعبو شباب الأهلي دفعوا ثمن سقطة الحكمين إيفانز والمخادمة، حيث قرر الأسترالي إلغاء الهدف بعد مراجعة اللقطة عبر الفيديو، ليُحرم شباب الأهلي من التعادل، ويتأهل ماتشيدا لملاقاة الأهلي السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.