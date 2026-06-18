الصدمة على وجوه الجميع .. إصابة مفجعة تضرب نجم كندا خلال مواجهة قطر

في الدقيقة 51 من عمر المباراة، المقامة ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026، استخدم القطري عاصم مادبو القوة المفرطة في صراع على الكرة مع إسماعيل كونيه على طرف الملعب.

الصراع أسفر عن تعرض كونيه لـ"كسر" في الساق، وسط علامات الصدمة على الجميع داخل المستطيل الأخضر.









الأنباء الأولية بحسب التقارير فإن كونيه يعاني من إصابة بكسر في عظمة الساق، وكذلك كسر في عظمة الشظية، لكن في انتظار الفحوصات لتحديد حجم إصابته بدقة.

ورغم قوة الإصابة إلا أن نجوم كندا تحلوا بالروح الرياضية، للتهدئة من روع عاصم مادبو، الذي كان في حالة صدمة كبيرة، قبل إشهار الكارت الأحمر له.

فيما امتلك كونيه القوة لتحية الجماهير في المدرجات، وهو محمولًا على النقالة.



