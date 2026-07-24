Goal.com
مباشرالتذاكر
Saleh Abu al-Shamat AhliGetty
محمود خالد

وسط قلق جماهير الأهلي .. حقيقة إصابة صالح أبو الشامات بـ"الصليبي" خلال ودية فيتوريا!

دوري روشن السعودي
وديات الأندية
الأهلي
جيماريش
صالح وهيب أبو الشامات

الأهلي يستهل الموسم الجديد بمواجهة الدرعية..

أثار صالح أبو الشامات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قلقًا كبيرًا لدى الجماهير، أثناء مشاركته في المباراة الودية أمام فيتوريا جيماريتش.

اختبار شاق ينتظر الأهلي مع انطلاق الموسم الجديد "2026-2027"، خلال شهر أغسطس، حيث سيلعب في ثلاث بطولات مختلفة، ما بين دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس القارات للأندية "إنتركونتينينتال 2026".

  • ماذا حدث في المباراة الودية؟

    وتعرض الأهلي لخسارة "ودية" في مواجهة فيتوريا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن معسكره في البرتغال، حيث وقّع ماتيوس جونسالفس، على هدف الراقي في الدقيقة 46، بعد تقدم الفريق البرتغالي بثلاثية خلال الشوط الأول.

    لقاء فيتوريا، كان بمثابة المباراة الودية الرابعة للأهلي، حيث استهل تحضيراته للموسم الجديد، باكتساح بينزجاو سالفيلدين بنتيجة (8-0)، فيما خسر أمام هولشتاين كيل، بنتيجة (1-4)، ثم تعادل مع ريو آفي بهدفين لمثلهما.

    وخلال مواجهة فيتوريا، تعرض صالح أبو الشامات، لإصابة قوية في الركبة، أجبرت الجهاز الطبي على دخول ملعب المباراة سريعًا من أجل الاطمئنان عليه، فيما سادت حالة من القلق لدى الجماهير، حول غيابه لفترة طويلة.

    وقرر المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، إشراك "الصفقة الجديدة" مشعل المطيري، في القائمة الأساسية، فضلًا عن الدفع بنايف مسعود خلال الشوط الثاني، بينما لم يشارك إدوارد سبيرتسيان خلال الودية.

    • إعلان

  • حقيقة إصابة أبو الشامات

    وفي هذا السياق، أكد الإعلامي الرياضي وليد سعيد، المُقرب من البيت الأهلاوي، أن الفحوصات الطبية أثبتت سلامة صالح أبو الشامات، من الإصابة في الرباط الصليبي.

    وأضاف "آشعة الرنين المغناطيسي، أثبتت تعرض أبو الشامات لكدمة في العظم فقط، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من الجهاز الطبي".

  • Saleh Abu al-Shamat Saudisocial gfx

    أبو الشامات وجدل كأس العالم

    وكان صالح أبو الشامات، مصدر الجدل الواسع لدى الجماهير السعودية، بعد قرار اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب الأول، استبعاده من قائمة الأخضر "النهائية"، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

    وأثار قرار دونيس، اعتراضات واسعة، بداعي إبعاد أبو الشامات من القائمة النهائية، رغم أنه لعب دورًا كبيرًا في "ملحق" التصفيات، التي شهدت تأهل المنتخب السعودي إلى مونديال أمريكا الشمالية.

    وشهدت المشاركة السابعة للمنتخب السعودي، في كأس العالم، نتائج غير جيدة، حيث حقق تعادلين مع أوروجواي (1-1)، وكاب فيردي بدون أهداف، فيما تلقى خسارة ثقيلة أمام إسبانيا، برباعية نظيفة، ليودع المونديال "مبكرًا" من المجموعة الثامنة.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • ما ينتظر الأهلي في موسم 2026-2027

    ويتطلع الأهلي لاستمرار مسيرة إنجازاته مع المدرب ماتياس يايسله، بعد موسمين، كتب فيهما التاريخ بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة "مرتين" على التوالي، وكذلك التتويج بكأس السوبر السعودي.

    ولا يزال الحلم مطاردًا للأهلي، بالبحث عن لقب الدوري السعودي، الغائب منذ عام 2016، علمًا بأن كتيبة ماتياس يايسله، أنهت الموسم الماضي، في المركز الثالث بجدول المسابقة، برصيد 81 نقطة، بعد تحقيق 25 فوزًا مقابل 6 تعادلات و3 هزائم.

    أيضًا، يتطلع الأهلي لمشاركة فعّالة في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتينينتال 2026"، للمرة الثانية تواليًا، من أجل تعويض مشاركته السابقة التي خسر فيها لقب كأس (إفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ)، بالخسارة أمام بيراميدز المصري.

    ويدخل الأهلي موسم 2026-2027، بالمنافسة على خمسة ألقاب، بين دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا للنخبة، كأس القارات للأندية.

  • Ahli Franck Kessie Ivan ToneyGetty

    روزنامة الأهلي في أغسطس

    ومن المقرر أن يستهل الأهلي مشواره، بملاقاة الدرعية، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، في الثالث عشر من أغسطس، في الجولة الأولى من الموسم الجديد في دوري روشن السعودي.

    ويخوض الأهلي مواجهة "خارج الديار" أمام الأنوار في حوطة بني تميم، في 17 أغسطس، ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يلعب مباراته الأولى على أرضه، في الإنماء، بملاقاة أبها، في 22 أغسطس، ضمن دوري روشن، قبل أن يبدأ رحلته في كأس إنتركونتينينتال، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، في 26 أغسطس، ضمن "ملحق" مباراة كأس القارات الثلاث (إفريقيا، آسيا، المحيط الهادئ).

وديات الأندية
نوتنجهام فوريست crest
نوتنجهام فوريست
فورست
جيماريش crest
جيماريش
VSC
دوري روشن السعودي
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي