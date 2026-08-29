لانس يدخل مباراة ستراسبورج، بدون سعود عبد الحميد، بقرار من المدير الفني دينو توبمولر، الذي اتخذ خطوة ربما تكون جدلية نوعًا ما، في مباراة الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، بموسم 2026-2027.
إصابة سعود عبدالحميد: دينو يصدم "بديله المعتاد" .. ويويفا يغري لانس بـ"حلاوة بدايات" دوري الأبطال ومشقة النهايات!
بداية مذهلة لسعود مع لانس
وبعدما كتب التاريخ مع لانس، بفوزه بكأس فرنسا، لأول مرة في تاريخه، استهل سعود عبد الحميد، مشواره في الموسم الجديد، على أفضل نحو ممكن، حيث أضاف كأس الأبطال الفرنسية، بعد الفوز على باريس سان جيرمان، في لقاء السوبر.
سعود أثبت جدارته ليكون ضمن التشكيل الأساسي للمدرب توبمولر، الذي يعتمد عليه كلاعب وسط أيمن، حيث شارك في مهرجان اكتساح لانس، لنظيره أوسير، بنتيجة (5-2)، في الجولة الأولى، كما وقّع عبد الحميد على الهدف الثالث في الدقيقة 54.
لماذا غاب سعود عبد الحميد؟
وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إلى أن سعود عبد الحميد، يعاني من إصابة طفيفة، ليقرر المدرب توبمولر، إراحته حتى إشعار آخر.
ودخل لانس مباراة ستراسبورج وسط العديد من الغيابات، مثل أودسون إدوارد، الذي يغيب لأسباب شخصية، وكيليان أنطونيو للإيقاف بسبب البطاقة الحمراء، فيما ينتظر عودة روبن أجويلار، الذي غاب عن مباراة أوسير، بسبب ولادة طفله الثالث، كما يتأهب نضال تشيليك للعودة، بعد تعافيه من جراحة الغضروف المفصلي.
القرار الجدلي هنا، هو إعطاء توبمولر مؤشرًا لأجويلار، بعدم الاعتماد عليه بصورة أساسية خلال الفترة الماضية، حيث كان يتبادل الأدوار مع سعود، خلال الموسم الماضي، في ظل اعتماده على ميشال سكوراس، ليحل بديلًا للمحترف السعودي في تشكيل لانس الأساسي.
إصابة قبل دوري الأبطال
وكان المدرب دينو قد تحدث بشأن إصابة سعود عبد الحميد، خلال مؤتمر ما قبل مباراة ستراسبورج، مؤكدًا أن إصابته لم تكن مجرد كدمة، حيث لاحظ وجود تورم في موضع الإصابة، ما تسبب في استبعاده من أجل وضع برنامج علاجي خاص له.
ويأمل لانس، في استعادة سعود عبد الحميد، قبل بدء رحلة الفريق في دوري أبطال أوروبا، حيث يستهل مشواره في 10 سبتمبر المُقبل، بملاقاة سلافيا براج، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري.
- Goal AR
روزنامة لانس في تشامبيونزليج
وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن روزنامة مباريات الفرق في مرحلة الدوري، من بطولة دوري أبطال أوروبا "2026-2027".
وبحسب روزنامة يويفا، فإن جدول مباريات رفاق سعود عبد الحميد في تشامبيونزليج، جاء على النحو التالي..
* الجولة الأولى: سلافيا براج ضد لانس "10 سبتمبر".
* الجولة الثانية: لانس ضد سبورتنج لشبونة "13 أكتوبر".
* الجولة الثالثة: كلوب بروج ضد لانس "21 أكتوبر".
* الجولة الرابعة: لانس ضد كومو "4 نوفمبر".
* الجولة الخامسة: لايبزيج ضد لانس "24 نوفمبر".
* الجولة السادسة: لانس ضد بودو/ جليمت "9 ديسمبر".
* الجولة السابعة: لانس ضد مانشستر سيتي "20 يناير 2027".
* الجولة الثامنة: ليفربول ضد لانس "27 يناير".
عندما برع سعود في هذا الدور أمام أوسير
وبالحديث عن سعود عبد الحميد، الذي شارك أساسيًا وأعلن نفسه، بإحراز الهدف الثالث، فإنه بالإمكان القول إن أوسير بات بمثابة "وجه السعد" على الظهير السعودي، والسر في الرقم "3".
* حقق فوزه الثالث تواليًا أمام أوسير.
* سجل ثالث أهدافه في الدوري الفرنسي، بخلافه كونه ثالث أهداف المباراة.
وبخلاف لقطة الهدف، الذي شهد رأسية طائرة من سعود، فإن محترف المملكة لعب عدة أدوار فوق المستطيل الأخضر، فهو الجناح المتأخر، في لقطة تقدم لانس الذي كان الأكثر سيطرة واستحواذًا على مجريات اللقاء، والظهير الذي يكمل خماسي الدفاع عند مرتدًات أوسير، حيث كانت مهمته رقابة زوسو.
ولكن، لعلّ أبرز دور شهد تألق سعود أمام أوسير، هو دور "قاطع الكرات"، فكثيرًا ما كان عبد الحميد بمثابة "المصد" أمام محاولات إرسال الكرات البينية أو العرضية، كما نجح في إبعاد واحدة من أخطر فرص أوسير، بتسديدة من كيفن دانو، في الدقيقة 29.
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