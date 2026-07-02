انضم إسماعيل صيباري، رسميًا إلى صفوف بايرن ميونخ، لكنّ الدولي المغربي لا يتصدر عناوين الأخبار فقط بسبب قيمة صفقة انتقاله الضخمة، فقد اختار نجم أيندهوفن السابق، رقمًا غير معتاد على قميصه، استعدادًا لموسمه الأول في قلعة أليانز آرينا، كاشفًا عن السبب وراء اختيار هذا الرقم.
تكريمًا لصديقه .. سر "عاطفي" وراء اختيار إسماعيل صيباري لرقم 34 في بايرن ميونخ!
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تكريم لعبد الحق نوري
وكشف صيباري عن قراره بارتداء القميص رقم 34 مع بايرن ميونخ، مؤكدًا أن هذا القرار بمثابة تكريم شخصي عميق لصديقه المقرب، عبد الحق نوري؛ حيث تعرض متوسط ميدان أياكس السابق، لانهيار مأساوي، خلال مباراة ودية أمام فيردر بريمن، عام 2017، تسبب في إصابته بتلف دماغي دائم أنهى مسيرته الواعدة.
وفي خضم حديثه حول السبب "العاطفي" وراء اختياره، قال صيباري: "لقد نجا من الموت، لكنه لم يعد قادراً على الحركة دون مساعدة منذ ذلك الحين. أنا أدعمه بارتداء القميص رقم 34، فقد كان هذا رقمه الأخير".
وتأتي هذه اللفتة في إطار تكريم عميق شارك فيه العديد من لاعبي كرة القدم الأوروبيين الذين ارتدوا هذا الرقم تكريماً لإرث نوري وإبقاء ذكراه حية على أرض الملعب.
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على خطى بايرن
وبينما يحمل الرقم 34، أهمية شخصية هائلة بالنسبة لصيباري، فإنه يتمتع أيضًا بتاريخ عريق داخل أروقة ملعب "سابينر شتراسه" الموقرة؛ ففي السابق، كان اللاعبون الشباب بشكل أساسي هم من يرتدون القميص رقم 34 في نادي بايرن ميونخ، وغالبًا ما كانوا يستخدمونه كنقطة انطلاق قبل الانتقال إلى أرقام أكثر تقليدية في التشكيلة الأساسية.
ومن بين من ارتدوا هذا الرقم، ساندرو فاجنر (2007/08)، وبيير-إميل هوجبيرج (2012-16)، وماركو فريدل (2016-18)، ومؤخراً دنيز أوفلي (2025/26). أما صيباري، فيأتي كصفقة بارزة يُتوقع أن ينضم مباشرةً إلى التشكيلة الأساسية لكتيبة فينسنت كومباني، مما يمنح القميص مستوى جديدًا من الأهمية في الدوري الألماني.
توقعات عالية بنجم كأس العالم
ويصل النجم المغربي، صاحب الـ25 عامًا، إلى بافاريا، في فترة يمر فيها بأداء متميز للغاية؛ بعد أن كان أحد أبرز اللاعبين على مسرح كأس العالم بصفته أفضل هداف لمنتخب بلاده في مونديال 2026. ووفقًا للتقارير، تبلغ قيمة الصفقة حوالي 50 مليون يورو، مما يجعله أحد أهم الاستثمارات في تاريخ النادي الحديث.
وأبرز المدير الرياضي كريستوف فرويند سجل إنجازات اللاعب، قائلاً: «فاز إسماعيل سايباري بلقب الدوري الهولندي مع نادي أيندهوفن ثلاث مرات متتالية، ولديه خبرة في دوري أبطال أوروبا، وهو يثبت الآن مدى قيمته للفريق في كأس العالم، على أعلى المستويات. إنه لاعب متعدد المواهب، شديد الحماس وجريء في أسلوب لعبه، ولديه الطموح الذي نرغب في رؤيته في نادي بايرن ميونخ، كما أن خطورته التهديفية وعقليته ستعززان من قوة الفريق. يتدفق المشجعون إلى الملعب من أجل لاعبين مثله."
- AFP
كومباني عامل حاسم في انتقاله إلى ميونخ
لم يفتقر صيباري إلى العروض بعد نجاحه في الدوري الهولندي، لكن فرصة العمل تحت قيادة المدرب الحالي لبايرن ميونخ كانت مغرية للغاية بحيث لم يستطع رفضها. وبعد اجتيازه الفحص الطبي، تحدث المهاجم المغربي بصراحة عن انتقاله وعن جاذبية النادي الألماني العملاق.
وقال صيباري: "عندما تكون طفلًا، تحلم بالتوقيع على عقد مع نادٍ مثل بايرن ميونخ. إنه أحد أكبر الأندية في العالم. يخوض بايرن ميونيخ المنافسة على أكبر الألقاب مثل دوري أبطال أوروبا كل عام، وأريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب هنا. أسلوب لعب بايرن ميونخ يناسبني، يمكنني لعب كرة القدم بأسلوبي الخاص هنا، وسأعمل بجد كل يوم لمساعدة الفريق. لعب المدرب فينسنت كومباني دورًا رئيسًا في قراري، وأنا أتطلع إلى العمل معه".