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هيثم محمد

برشلونة يريده وأنشيلوتي يحبه وألونسو يهمشه .. لغز إستيفاو المحير في تشيلسي وسيناريو فينيسيوس يقترب!

فقرات ومقالات
التحليل الفني
إستيفاو ويليان
تشيلسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
برشلونة
الدوري الإسباني
البرازيل

لماذا لا يلعب البرازيلي في تشيلسي؟!

7-9-4-3-6-18 تلك ليست أحجية للحل عزيزي القاريء، بل الدقائق التي لعبها إستيفاو في مبارياته الست بالبريميرليج هذا الموسم مع تشيلسي، والتي لا تتناسب مع لاعب يصنف ضمن أبرز مواهب العالم الحالية، ودفع فيه البلوز قبل عام ونص تقريبًا ستين مليون يورو لاستقطابه من بالميراس.

موقف الجناح الشاب في تشيلسي هذا الموسم تحول إلى لغز كبير، ما بين الإشادات بموهبته وعدم مشاركته وتهميشه التام من تشابي ألونسو، الوضع يهدد بأن يتحول إلى قنبلة موقوتة في لندن لفريق لا يعرف الاستقرار ولا ينقصه المزيد من المشاكل.

  • كلمات ألونسو لا تتناسب مع واقع اختياراته

    مرارًا وتكرارًا تعرض ألونسو للأسئلة بخصوص عدم مشاركة إستيفاو، البداية كانت بالحديث عن عودته عقب غياب طويل بسبب الإصابة التي أبعدته عن كأس العالم الأخيرة، ثم تحولت لردود للدفاع عن قراراته باستبعاد اللاعب المتكرر من التشكيل الأساسي، وحتى من المشاركة كبديل.

    أبرز مثال هو لقاء ليفربول الأخير بكأس كاراباو، لم يشارك إستيفاو كأساسي ولم يستخدم كبديل في خسارة البلوز بركلات الترجيح ووداع البطولة، على الرغم من أنه شارك أساسيًا بشكل نادر في المباراتين السابقتين بالمسابقة.

    ألونسو فضل اللعب بمورجان رودجرز، داني ولبك، وبيدرو نيتو، ثلاثي اختاره لتشكيل هجومه في غياب كول بالمر الموقوف، وفي بطولة ووصفها بأنها الأقل أهمية للنادي، ما يجعل عدم مشاركة إستيفاو حتى كبديل تثير الدهشة، وهو ما فسره ألونسو كالتالي: "الموسم طويل والجميع سيحصل على فرصة، اخترت هذا الثلاثي لأن المباراة كان بدنية والتغييرات كانت مجبرة بسبب إصابة جوستو، إستيفاو يمكن أن يكون أكثر سعادة لأنه يريد اللعب، هذه مسؤوليتي، موسمه الثاني فقط في إنجلترا ونحن نعرف ضراوة اللعب هنا ويجب أن تكون مستعدًا لذلك".

    إذًا، تفسير ألونسو الأساسي هو أن إستيفاو مشكلته "بدنية" وليس فنية، ولكن بالنظر لأرقام اللاعب الموسم الماضي: 36 مباراة، عشرين منها كأساسي وأكثر من 1600 دقيقة لعب مع إنزو ماريسكا في عامه الأول، ما يعني أن البرازيلي كان قادرًا على مجابهة احتياجات البريميرليج القاسية.

    وماذا عن تحضيرات الموسم الحالي؟ اللاعب كان قد تعافى من الإصابة التي غيبته عن المونديال ولعب بالفعل مع ألونسو في الوديات في أستراليا وغيرها، وهز الشباك حتى ضد توتنهام، وبدا في حالة بدنية وفنية جيدة، ما يبعد اتهام الإصابة.

  • خيارات فنية من ألونسو

    منذ بداية الموسم، ووضح اعتماد ألونسو على الثلاثي رودجرز، بالمر، وأمامها جواو بيدرو لقيادة الهجوم، مع وجود بيدرو نيتو كجوكر على اليمين في ظل تنقله بين خطط 4-2-3-1، 4-3-3، و3-4-2-1.

    يمكن تفهم تفضيل ألونسو للثلاثي لقيادة هجومه، ولكن من الغير مفهوم تهميش إستيفاو حتى كبديل لأن الأكيد أن صاحب التسعة عشر عامًا يملك من الإمكانيات الفنية ما يؤهله للحصول على فرصة أكبر من بضعة دقائق في ختام المباريات، والتهميش الكامل ضد الكبار، والدليل ثقة البرازيل ومدربها كارلو أنشيلوتي فيه بتوجيه الدعوة له للمشاركة في وديتي اليابان وسنغافورة المقبلتين، وحضوره بالقائمة الخاصة بالمونديال الفائت لولا الإصابة التي أبعدته.

    إذًا، الأمر يميل أكثر إلى قرار فني من المدرب الإسباني بعدم اقتناعه بإمكانيات اللاعب البرازيلي، حالة شبيهة بما حدث مع فينيسيوس في ريال مدريد أثناء الموسم الماضي، والذي انتهى برحيل ألونسو نهاية المطاف عن الملكي.

    لا يوجد تفسير لتفضيل لاعب مثل جيوفاني كويندا العائد بعد غياب للحصول على مشاركة أساسية ضد توتنهام وعدم منحها لإستيفاو، أو عدم مشاركة الأخير على الإطلاق ضد ليفربول حتى كبديل، وتلك الأمثلة تؤكد أن غياب البرازيلي عن الصورة يعود لقناعات ألونسو وليس أي سبب آخر.

  • Estevao Brazil 2026Getty

    الرحيل هو الحل؟

    بدأت الفرضيات تطرح بخصوص الحل لأزمة إستيفاو بوجود تشابي ألونسو في تشيلسي، وترددت كلمة رحيل كحل ولكن رحيل البرازيلي؟ "توك سبورت" تحدثت عن إمكانية أن يصبح رحيل ألونسو نفسه هو الحل للأزمة.

    رحيل المدرب الإسباني لن يكون بسبب فقط تعامله مع إستيفاو، ولكن تلك الأزمة ستكون المحرك لدفع عجلة التخلص من ألونسو الذي حتى الآن لم يقنع الجمهور، وعلى حد تعبير الموقع الإنجليزي، فموقف ألونسو من إستيفاو يؤجج غضب جماهير البلوز التي لا تريد فقدان موهبة بحجم إستيفاو شاهدتها تتألق في قمم ضد آرسنال وبرشلونة وغيرها من أجل فقط عناد مدرب لا يبدو مقنعًا حتى الآن.

    الجانب الآخر من معادلة الرحيل هو مغادرة اللاعب لتشيلسي، وهناك حديث عن ضغط من وكلاء إستيفاو لتنفيذ الأمر بالفعل في يناير، فبرشلونة وباريس سان جيرمان وريال مدريد معجبون بالفعل به، وديكو، المدير الرياضي في برشلونة، اعترف علانية بأنه أراد استقطاب اللاعب لناديه لولا القيود المالية ووجود لامين يامال بالفعل في نفس المركز.

    تقارير إنجليزية تحدثت عن أن أندية منافسة لتشيلسي في البريميرليج مستعدة للتدخل وخطف اللاعب إذا استمر وضعه هكذا في تشيلسي، ومع اقتراب شهر يناير، يتوقع أن تزيد حدة تلك التقارير، سواء كانت صحيحة أم لا، لأننا نتحدث عن لاعب بقيمة مالية وفنية كبيرة ودولي برازيلي، وفي سن التاسعة عشر لن يريد أن يبقى حبيس دكة البدلاء حتى لو كانت خاصة بأحد أكبر أندية العالم.

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