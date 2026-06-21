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محمود خالد

السعودية وإسبانيا | "السفاح" الذي بحث عنه رينارد ولم يجده دونيس .. خطيئتان لليوناني وسالم الدوسري يؤكد تحذير نجم الهلال السابق!

فقرات ومقالات
السعودية
إسبانيا
كأس العالم
ميكيل أويارزابال
داني أولمو
سالم الدوسري

إسبانيا تكتسح السعودية برباعية في كأس العالم..

عذرًا، هل كانت مباراة أم حصة تدريبية؟ المنتخب السعودي يسقط، بأقل مجهود من إسبانيا، برباعية دون مقابل، في مباراة الجولة الثانية من المجموعة السابعة، والتي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز في أتالانتا، ضمن نهائيات كأس العالم 2026.

المنتخب الإسباني أنهى المباراة - عمليًا - بشكل مبكر، بأربعة أهداف جاءت عن طريق لامين يامال وميكيل أويارزابال (هدفين) وحسان تمبكتي (بالخطأ في مرماه) في الدقائق 11 و21 و24 و49.

وبعد أن فاجأ الجميع، بتعادله مع أوروجواي، بنتيجة (1-1)، تجرع الأخضر خسارة ثقيلة أمام الماتادور الذي تربع في صدارة المجموعة الثامنة، برصيد 4 نقاط، بينما تجمد رصيد السعودية عند نقطة واحدة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة السعودية وإسبانيا في كأس العالم..

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    دونيس يطفئ "شعلة" أولمو

    عندما تحدث داني أولمو، نجم برشلونة، قبل المباراة، وقال إن إسبانيا ستسعى للفوز بأكبر عدد من الأهداف، توقعنا أن تشعل تلك الكلمات "حميّة" نجوم الأخضر السعودي، كما حدث مع تصريح العراقي يونس محمود في كأس العرب.

    محمد أبو الشامات، قال إن ردهم سيكون داخل الملعب، والحارس أحمد الكسار، صرح بأن أي تصريح خارج الملعب، لا يتم الالتفات له، ولن يغير من الواقع شيئًا.

    ولكن، أتى اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، ليعكس حالة الانهزامية لدى الأخضر، بقوله "كنت متوترًا قبل مواجهة أوروجواي، للخروج بنقطة على الأقل، ولكن أمام هذه النوعية من الفرق، لا أشعر بالضغط، يمكن أن أخسر، ولو حدث لن يسألني أحد لماذا، ولكن لو خسرنا أمام كاب فيردي، سيسألني الجميع لماذا خسرنا؟".

    وبحديث دونيس، وبتطبيقه نظرية الـ5 مدافعين، ساد شعور بأن المنتخب السعودي دخل المباراة وهو مهزوم "نفسيًا"، في الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن تشعل تصريحات داني أولمو، حماس لاعبي الأخضر للرد عليه داخل الملعب.

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  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    دونيس يخلف وعده بأسوأ طريقة

    قبل البطولة، قال دونيس: نحن لم نأتِ للدفاع، وإنما للضغط والاستحواذ، ثم يقرر التغيير، ويعلن أنه سيلجأ إلى الدفاع أمام إسبانيا. إلى هنا أمر منطقي، ولكن ما هو غير منطقي، أن ترتكن إلى الدفاع، دون أي محاولة على المرمى، وهذا ما شاهدناه في مباراة كانت حرفيًا من طرف واحد.

    ناهيك عن طريقة الـ5 مدافعين، التي لم يجد معها نجوم إسبانيا أي معاناة في كسر هذا الجدار الهشّ، بفعل سلاح الكرات العرضية، وأيضًا الأخطاء الدفاعية الفردية الفادحة، كما شاهدنا في أكثر من لقطة الأهداف الثالث والرابع والخامس، وانفراد تام لأويازرابال وكوكوريلا قبل تسديد الكرة نحو المرمى، مع احتساب الأخير خطأ على حسان تمبكتي، وكذلك فيران توريس الذي وضع الكرة بمنتهى السهولة، قبل أن يلغى هدفه بداعي التسلل.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "السفاح" أويارزابال .. ومعضلة رينارد التي لم يجد دونيس لها حلًا

    لن نتحدث هنا عن تأثير الأجانب ودقائق مشاركة المحليين، فهذا أمر قُتل بحثًا، ولكن لنسلط الضوء على ما ذكره المدرب السابق هيرفي رينارد، بأنه لا يزال يفتقر إلى المهاجم الهدّاف.

    وفي ظل الاعتماد على فراس البريكان وعبد الله الحمدان، والتراجع كثيرًا إلى الخلف، فإن لقاء إسبانيا، قدم السفاح أويارزابال، كي يقدم المثال الحي على المهاجم الحاسم، المعضلة التي لم يجد لها دونيس أي حلًا، خاصة عندما يُمنح المهاجمون أدوار المدافعين، من أجل مواجهة الطوفان الإسباني.

    مهاجم ريال سوسييداد، الذي احتاج لثلاث دقائق فقط، ليهز شباك المنتخب السعودي مرتين، مسجلًا أول هدفين في مسيرته بكأس العالم، في الوقت الذي انتظر فيه الأخضر 80 دقيقة كاملة، ليسدد أولى كرة على المرمى، عن طريق عبد الله الحمدان.

    أويارزابال، بأرقامه وفعاليته داخل الملعب، أعطى مثالًا حيًا على معضلة الأخضر السعودي، الذي لا يزال مفتقرًا إلى ذلك المهاجم الحاسم، ويبدو أنها معضلة ستحتاج وقتًا طويلًا من أجل الحل.


  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    سالم الدوسري .. رؤية ميتروفيتش تتحقق

    قبل ودية صربيا، في مارس الماضي، صرّح ألكسندر ميتروفيتش، الذي سبق وأن لعب في صفوف الهلال، بأن الدوري السعودي يعاني من قلة دقائق مشاركة المحليين، وأن المنتخب رغم ما يمتلكه من أسماء قوية، إلا أنهم صاروا يتقدمون في العمر.

    هذا ما وضح جليًا في فارق متوسط العمر بين المنتخبين (28.3 عامًا للسعودية مقابل 25.8 عامًا لإسبانيا)، ورغم ذلك، إلا أن الماتادور أثبت تفوقه التام وسيطرته على مجريات اللقاء، مع امتلاكه لمواهب لم يتخطوا حاجز العشرين مثل لامين يامال وباو كوبارسي.

    بالطبع، سالم السدوري لا يُسأل وحده عن هزيمة الأخضر، خاصة وأن الدفاع هو المسؤول الأول، في ظل سهولة فقدان الكرة وسوء التمركز، ولكن لعل الحديث عنه ضروري، كونه ذاق أزمة الخسارة في مباراته الدولية رقم 110 مع المنتخب السعودي.

    ولعل الدوسري وجد مع الأخضر، نفس المشكلة التي عانى منها مع الهلال، مع المدرب سيموني إنزاجي، وإن كان اختبار إسبانيا هو الأصعب، حيث بات مطالبًا بالتأمين الدفاعي، مع محاولة استغلال سرعاته على الطرف الأيسر، لشن مرتدّات هجومية. ورغم أنه أظهر لقطة مهارية، بالمرور بين ثلاثة لاعبين، إلا أن عامل السن والإرهاق بدا واضحًا عليه، حيث عانى من الرقابة التي منعته من محاولة الاقتراب من منطقة الجزاء.


  • كلمة أخيرة..

    انتهى الدرس الإسباني، والمنتخب السعودي تأكد من أن التكتل الدفاعي الصارم ليس حلًا للخروج بنتيجة إيجابية، كما حدث في الشوط الثاني أمام أوروجواي، قبل أن تثبت إسبانيا عكس هذه النظرية.

    المنتخب الإسباني لم يجد معاناة في كسر خطوط الدفاع المنخفض، الذي تأثر بالضغط الكبير، ورغم أنه تخلى عن نظرية الـ5 مدافعين، ولجأ إلى طريقة 4-4-2، إلا أنه لم يفلح أيضًا في الوصول إلى المرمى سوى مرة واحدة.

    المواجهة المُقبلة أمام كاب فيردي، حياة أو موت، يجب عدم التساهل مع المنتخب الإفريقي، والذي أجبر الإسبان على التعادل السلبي، ما يعني أن مهمة الوصول للنقاط الأربع التي تدخل الأخضر في حسابات أفضل ثوالث، لن تكون سهلة على الإطلاق.

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