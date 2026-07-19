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أحمد فرهود

الأرجنتين وصلت "منهكة" إلى نهائي العار.. وإسبانيا تتربع على عرش العالم بـ"كذبة سكالوني وتحدي فيران توريس"

فقرات ومقالات
إسبانيا ضد الأرجنتين
إسبانيا
الأرجنتين
كأس العالم
ليونيل ميسي
لامين يامال
ليونيل سكالوني
لويس دي لا فوينتي
داني أولمو

ليلة سعيدة للإسبان.. وخيبة أمل للأرجنتينيين

في ليلة حبست أنفاس الملايين، وتجاوزت حدود الإثارة؛ توّج منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم بلقب كأس العالم 2026، بعد قمة تاريخية ضد نظيره الأرجنتيني.

هذه القمة جاءت مخيبة للآمال، من ناحية المتعة الكروية؛ ولكن إسبانيا سيطرت عليها في النهاية بالطول والعرض، محققة الانتصار (1-0) في النهاية.

هدف إسبانيا الوحيد في شباك الأرجنتين، سجله النجم الشاب فيران توريس، مهاجم العملاق الكتالوني برشلونة، في الدقيقة 106 "الأولى من الشوط الإضافي الثاني".

وهذا اللقب تحقق بأقدام جيل إسباني شاب واعد؛ ليحصد "لاروخا" نجمته العالمية الثانية، بعد نسخة 2010.

ومن ناحيته.. فشل منتخب الأرجنتين في الحفاظ على لقبه العالمي؛ الذي حققه في النسخة الماضية التاريخية، التي احتضنتها الدوحة القطرية.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز إسبانيا ضد الأرجنتين في نهائي المونديال..

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    الأرجنتين.. وصلت إلى نهائي كأس العالم 2026 "ميتة" ولكن!

    السؤال الأكثر تداولًا قبل انطلاق نهائي بطولة كأس العالم 2026، بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين؛ هو: "من سيكون الأكثر جاهزية بدنية؟!".

    الإجابة على الورق، أن منتخب إسبانيا سيكون أكثر جاهزية بدنية من الأرجنتين؛ لمجموعة من الأسباب المهمة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: عدم خوض إسبانيا أي أشواط إضافية، في الأدوار الإقصائية؛ عكس الأرجنتين التي اضطرت لذلك، في مباراتين.

    * ثانيًا: سيطرة منتخب إسبانيا على جميع مبارياته، في المجموعات والإقصائيات؛ عكس الأرجنتين التي كانت تبذل جهدًا كبيرًا للغاية، لتعويض تأخُرها وخطف الانتصار.

    * ثالثًا: متوسط الأعمار الصغير نسبيًا للمنتخب الإسباني، الذي يُقدر بـ26.9 سنة؛ عكس الأرجنتين الذي وصل إلى 29.2 سنة، تقريبًا.

    وبسبب كل ذلك؛ وجدنا الكثير من نجوم الأرجنتين يعانون بدنيًا في نهائي كأس العالم 2026، مع "استبدال" بعضهم للإصابة أو عدم تحمُل الاستمرار أكثر.

    إلا أنه بصفةٍ عامة.. حاول نجوم الأرجنتين تعويض كل ذلك؛ بأمرين مهمين للغاية، هما "التنظيم التكتيكي والروح القتالية".

    وصمد الأرجنتينيون بالفعل، حتى تم "طرد" متوسط الميدان إنزو فيرنانديز؛ إلى جانب الوصول إلى الشوطين الإضافيين، اللذين دمرا اللاعبين بدنيًا بالكامل.

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  • Lionel Scaloni Argentina 2025Getty

    ليونيل سكالوني.. عندما كذب مدرب الأرجنتين على العالم أجمع!

    استكمالًا لما ذكرناه في السطور الماضية؛ نستطيع القول إن المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، "كذب" على العالم أجمع.

    سكالوني أوهم عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، أنهم سيُشاهدون نهائي مونديالي رائع؛ وذلك عندما قال: "مواجهة الأرجنتين وإسبانيا في المشهد الختامي، هي هدية لكرة القدم".

    لكن كما ذكرنا؛ منتخب الأرجنتين بقيادة سكالوني لجأ إلى التنظيم التكتيكي، بعيدًا عن محاولة لعب كرة القدم أساسًا.

    والحقيقة أننا شاهدنا الأرجنتين في الشوط الأول، من نهائي كأس العالم 2026؛ تقوم بالآتي:

    * أولًا: التمركز في ملعبها؛ مع ترك الكرة بالكامل للمنتخب الإسباني.

    * ثانيًا: عدم الاهتمام بجودة الخروج بالكرة من الخلف؛ حيث الأهم عدم ارتكاب الأخطاء في المنطقة الخلفية.

    أي أن سكالوني هو من جر النهائي، إلى الأداء السلبي الذي شاهده العالم؛ حتى ولو نجح تكتيكيًا في منع خطورة المنتخب الإسباني، بقيادة جوهرته لامين يامال.

    وفي الشوط الثاني.. قام سكالوني بمجموعة من "التبديلات"؛ ولكنها كانت أشبه بتغيير الوجوه أكثر من طريقة اللعب، أو حتى تحسين الأداء والمستوى الفني.

    وواصل الأرجنتينيون نفس الأداء السيئ، مع محاولة الصمود تكتيكيًا وبدنيًا فقط؛ قبل أن يخطف الأسبان الانتصار في الشوط الإضافي الثاني، بقدم المهاجم فيران توريس.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    نهائي العار.. هجوم إسباني ولهذا لم نشاهد نفس متعة 2022!

    بعيدًا عن الأداء التكتيكي لليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، في مواجهة إسبانيا، والذي قلل من متعة نهائي كأس العالم 2026؛ فهُنناك عوامل أخرى تكون السبب في الأداء الذي شاهدناه، وهي:

    * توقيت المباراة: الثالثة من عصر يوم الأحد "19 يوليو 2026"، بتوقيت نيوجيرسي الأمريكية.

    * ملعب المباراة: ظهر استاد "ميتلايف" في نيوجيرسي الأمريكية، بحالة غير جيدة بصفةٍ عامة.

    وقد شنت الصحف الإسبانية وعدد من الإعلاميين، هجومًا عنيفًا للغاية على الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ بسبب اختيار ملعب "ميتلايف" تحديدًا، لاستضافة نهائي كأس العالم 2026.

    وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا يوجد ملعب أسوأ لنهائي كأس العالم"؛ بينما كتب الصحفي الرياضي ماريو كورتيغانا، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "لا أعرف مدى اهتمام (فيفا)؛ لكن من العار أن تُقام مباراة نهائي النهائي، على هذه الأرضية".

    ولذا.. لم نرَ نفس متعة نهائي كأس العالم 2022؛ والذي جمع بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، حيث انتهى بـ"ركلات الجزاء" بعد التعادل الإيجابي (3-3).

    وأُقيم النهائي وقتها في ظروف مثالية؛ سواء من حيث التوقيت أو جودة ملعب "لوسيل"، أو حتى الأجواء المكيفة.

    لكننا نضيف أيضًا؛ أن "العار" اكتمل بمستوى الأرجنتين الكارثي، والذي لا يجوز أن يقدّمه منتخب بهذا الاسم أبدًا.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    منتخب إسبانيا.. قوة الدكة تمنح "لاروخا" لقب كأس العالم 2026

    ورغم انتقاد الإسبان الشديد، لأرضية ملعب "ميتيلايف" في نيوجيرسي، التي استضافة نهائي بطولة كأس العالم 2026 ضد الأرجنتين؛ إلا أن "الماتادور" كان الأفضل في كل شيء، على النحو التالي:

    * أولًا: سيطرة كاملة على مجريات اللعب.

    * ثانيًا: تشكيل الخطورة من فترة إلى أخرى.

    * ثالثًا: امتلاك دكة بدلاء أحدثت الفارق في المباراة.

    والحقيقة أننا وجدنا حلولًا هجومية أكبر، في منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم؛ بعد إقحام الثنائي بيدري جونزاليس وفيران توريس في الدقيقة 62، ثم نيكو ويليامز في الدقيقة 75.

    ومن هذه الحلول؛ تنوعت الهجمات الإسبانية بين الجناحين والعمق، الأمر الذي بدأ يُفكك التنظيم الدفاعي للمنتخب الأرجنتيني.

    هذا التفكك التكتيكي؛ أسفر عن هدف الانتصار الإسباني الذي سجله المهاجم فيران توريس، في الدقيقة 106 "الأولى من الشوط الإضافي الثاني".

    توريس تحديدًا، قدّم مستوى أكثر من رائع، بعد دخوله بديلًا؛ حيث رد على كل من هاجمه في الفترات الماضية، مع الفوز في تحديه الشخصي لعام 2024.

    ونشر توريس رسالة مثيرة للغاية، بعد الهجوم القوي عليه في 2024؛ قال فيها: "مهما انتقدتني، أو أسأت إليّ؛ فلن أستسلم أبدًا.. أثق في نفسي كثيرًا".