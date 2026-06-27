إسبانيا وأوروجواي | "التمرد" الذي أسقط باييلسا وأسعد الأرجنتين .. يامال يبالغ والفرصة الأخيرة لنونيز؟

المنتخب الإسباني على رأس المجموعة، هذا منطقي، ولكن من غير المتوقع أن تشاهد أوروجواي، تودع من الباب الخلفي، ولكنها في النهاية كرة القدم، لا تعترف بأي وقائع، أو تاريخ، بل يبقى ما يسطر فوق أرض الميدان هو الفاصل.

الماتادور الإسباني حقق فوزًا على أوروجواي، بنتيجة (1-0)، على ملعب أكرون في جوادالاخارا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الثامنة في كأس العالم 2026.

هدف أحرزه أليكس باينا في الدقيقة 42، كان كفيلًا بأن يضمن الصدارة لـ"لاروخا"، ويكتب نهاية رحلة كتيبة مارسيلو باييلسا في مونديال أمريكا الشمالية.

اللحظات الأخيرة من المباراة، شهدت خروج أجوستين كانوبيو ببطاقة حمراء مباشرة، ليكمل المنتخب الأوروجوياني بعشرة لاعبين، بعد تدخله العنيف على كوبارسي، ليدخل في نقاش حاد مع الحكم إسماعيل الفتح، فيما شهد اللقاء تبديلًا اضطراريًا، بخروج مانويل أوجارتي، عبر نقالة، برفقة الطاقم الطبي.

ماذا حدث في لقاء إسبانيا وأوروجواي؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في أبرز النقاط على النحو التالي..